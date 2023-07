Sisuturundus

27. juuli kell 13:00







Teie pangaülekanded on kaitstud – Atea paigaldas Nets Estoniale nutika andmemassiivi

Rahvusvaheliselt makselahendusi pakkuv ettevõte Nets Estonia võttis kasutusele uue IBM FlashSystem andmemassiivi, mis võimaldab pangamaksete süsteeme hallata katkestusteta ning tagab töökindluse olukorras, kui andmekeskuses esineb tõrkeid. Lahenduse paigaldas Baltikumi ja Skandinaavia suurim IT-teenuseid pakkuv ettevõte Atea.

„Erinevate makselahenduste teostamisel on kriitilise tähtsusega, et seadmed töötaksid katkematult. Kui inimene maksab restoranis kaardiga, siis ta soovib, et makse tegemine oleks sujuv ning raha liiguks panga ja maksja vahel kiirelt. Seetõttu on ülioluline, et makselahendus töötaks IT-süsteemide toel, mis tagavad tõrgeteta töö,“ sõnas Nets Estonia IT taristu juht Vadim Kimlaychuk.

Selleks pakubki IBM ettevõtte IT-taristus kõrgkäideldavuse tagamiseks lahendust FlashSystem koos Hyperswap funktsionaalsusega, kus süsteem toimib kahes erinevas asukohas paiknevas andmekeskuses, mis kliendi vaates koondub siiski ühte töökindlasse lahendusse. Kui ühes andmekeskuses esineb tõrkeid, siis topelt-süsteemide paralleelne töö tagab kindluse, et andmekadu ei ole ning kõik süsteemid toimivad kliendile märkamatult edasi. Tasub veel välja tuua, et süsteem on ülesehitatud nii, et see valib ise lähima teekonna andmeteni, mis tähendab, et ei toimu üleliigset andmete liikumist.

Atea müügikonsultant Vladimir Dolgušev selgitab, missugused ettevõtted võiksid veel mõelda IBM Hyperswapi paigaldamisele: „Seda lahendust võiksid kasutada kõik firmad, kellel on vaja kõrgkäideldavat lahendust ja kelle töö eeldab katkestusteta toimimist, näiteks pangad, haiglad, riigiasutused, tööstused. Siin ei mängigi nii suurt rolli see, kas tegu on suure või väikse ettevõttega. Pigem on oluline valdkonna spetsiifika, näiteks tööstusautomaatikat kasutavad firmad, mis peavad töötama 24/7, ei saa tööseisakuid tehniliste tõrgete tõttu lubada. Seetõttu on tähtis, et kõik toimiks laitmatult.“

Atea müügikonsultant Vladimir Dolgušev

IBMi kasuks rääkis sel korral küps tehnoloogia, mis on aastaid kasutusel olnud ja testitud. Lahenduse eelistena võib välja tuua kiire paigalduse (koos koolitusega kestis ülespanek ühe päeva). Samuti pakub IBM oma süsteemidele väga head tehnilist tuge. IBM FlashSystem Hyperswapi eeliseks on ka konkurentsivõimeline hind, mis sõltub paljuski muidugi mudelist: kui suur on käideldavate andmete maht ja kui suurt võimsust tehnoloogialt oodatakse. Selle põhjal valitakse ka lahendus. Hyperswapi funktsionaalsus on saadaval FlashSystem 5045, 5200, 7300, 9500 ja sealt edasi kõikidele mudelitele. Missugune lahendus täpselt kliendile sobib, selgub juba konsultatsiooni käigus. Samuti tuleb arvestada, et kogu taristu peab vastama kõrgkäideldavuse nõuetele, et kõik toimiks parimal moel.

Nets Estonia on paigaldatud lahendusega väga rahul „Varasemalt kasutusel olnud andmemassiiv oli amortiseerunud ning see tuli välja vahetada. IBMi kasuks rääkis hind ja süsteemi võimekus. Atea valisime tööd teostama tänu IT-ettevõtte pikaajalisele kogemusele IBMi lahenduste paigaldamisel ning samuti varasemale heale koostööle Atea spetsialistidega, mistõttu saime ka nende tehnilist teostust usaldada. Suhtleme koostööpartneriga tihedalt, vaatame erinevaid lahendusi ja arutame, mis on parim lahendus,“ kiidab Nets Estonia esindaja IT-partnerit, kellega on ka varem IT-taristu lahenduste osas koostööd tehtud.