Sisuturundus

Capefoxx

31. august kell 8:26 Kuula







Järelturult ostetud legaalne tarkvara hulgilitsents võimaldab saada soodsa hinnaga tarkvara

Teise ringi tarkvaralitsentside soetamine on mujal maailmas väga levinud praktika, kuid Baltikumis veel veidi tundmatu teema. Kasutatud tarkvarade ostmine on hea võimalus saada legaalselt soodsa hinnaga tarkvara, mis uuena maksab oluliselt rohkem. Samuti saavad nii raha teenida ettevõtted, kes omavad on-premise ehk väljaostetud tarkvaralitsentse, kuid ise neid enam ei vaja.

„Paljud ettevõtted ei olegi kursis, et nende vanadel tarkvaralitsentsidel on väärtus ning neid saab edasi müüa. See sai alguse tegelikult juba 2012. aastal Euroopa Kohtu otsusega ning on sellest ajast alates olnud populaarne kogu Lääne-Euroopas,” ütleb Microsofti tarkvaralitsentside ostu ja müügiga tegeleva Capefoxxi Ida-Euroopa müügidirektor Reiko Raie.

Põhjus on lihtne: kasutatud litsentside kasutamine hoiab kokku suuri summasid. Kokkuvõttes võib säästu suurus võrreldes tavalise Microsofti tellimuse litsentsimisega olla koguni kuni 70%. Microsoftil on erinevaid litsentseerimise programme. Capefoxxi puhul räägime on-premise hulgilitsentsidest ehk ettevõtete poolt Microsoft Volume Licensing raames ostetud tarkvarast.

„Meil on palju kliente näiteks meditsiiniasutuste seas, kelle jaoks on tarkvara hind oluline ja kes otsivad võimalusi säästmiseks. Baltimaades pole kahjuks teise ringi tarkvarade kasutamine veel kanda kinnitanud ja ettevõtjatele võõras teema,” nendib Raie. Eestis on Capefoxx püüdnud oma võimalusi tutvustada teiste seas näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaiglale, kellel kestis augusti lõpuni Microsofti litsentside ja tugiteenuste hange. Raie hinnangul saaks haigla säästa umbes viiendiku 3,6 miljoni euro suurusest hankest, mis on väga suur summa. Hollandis kasutavad umbes 50% haiglatest teise ringi litsentse ning lisaks paljud Lääne-Euroopa era ja avaliku sektori ettevõtted, kes erinevatel põhjustel ei kasuta täielikult või osaliselt pilveteenuseid.

Kasutatud litsentsid annavad parema võimaluse hinnaläbirääkimisteks

Euroopas tegelevad kasutatud hulgilitsentside ostu ja müügiga kümmekond ettevõtet, Eestis on hetkel Capefoxx ainus sellise teenuse pakkuja. Raie sõnul siin nagu veidi peljatakse Microsofti arvamust ning tehingu legaalsust, ent tegelikult on see mujal maailmas Euroopas pikaaegse praktikaga äri. „Ei ole mõtet maksta igal aastal aina kallinevat hinda uue tarkvara eest, kui on olemas võimalus teha nutikam investeerimisotsus,” räägib ta. „Lisaks annavad kasutatud hulgilitsentsid võimaluse parema hinna saamiseks. On ettevõtteid, kes tulevad pilvelt tagasi serverilitsentsile, sest ettevõte on nii suur, et kasutatud litsentsid on neile miljoneid eurosid soodsam samm.”

Capefoxxil on laos tuhandeid erinevaid kasutatud on-premise hulgilitsentse, mis on mõeldud firmadele alates viiest kasutajast. „Meie ostame hulgilitsentsid enamasti nendelt suureettevõtetelt, kellel toimub reorganiseerimine. Näiteks pankadelt, kes sulgevad kontori, või firmadelt, kes on otsustanud üle minna pilvetehnoloogiale ning litsentsid jäävad üle. Pole mõtet lasta neid niisama raisku: meie teeme neile pakkumise ning kui oleme serveri-, kasutaja- või kontorilitsentsid endale omandanud, saame müüa need edasi nii suurtele kui ka väikestele erafirmadele või avaliku sektori organisatsioonidele.”

Väga oluline on seejuures litsentseerimise ajaloo kontrollimine koostöös Microsoftiga. Kui litsentsil on mingi osa ajaloost puudu, konsulteerib Capefoxx Microsoftiga, sest uuele firmale kasutatud litsentsi müües peab see olema terviklik ja legaalne. Samuti annab endine omanik kirjaliku kinnituse, et need litsentsid oma arvelt kustutanud ning uuel omanikul on õigus teada, kes oli eelmine kasutaja. Need nõuded tulenevad veidi üle 10 aasta tagasi tehtud kohtulahenditelt, kus erinevad Euroopa kohtud otsustasid, et kui firma või eraisik ostavad tarkvara, võivad nad selle kasutusõigust alates allalaadimisest peale edasi müüa.

Capefoxx koostööpartnerid on rahvusvahelised audiitorfirmad, mille audiitorid kontrollivad soetatud litsentsid üle ja väljastavad avaliku sektori organisatsioonide jaoks vajalikud tõendid. Lisaks on hulgilitsentsid teatud ulatuses kindlustatud, mis katab võimalikud probleemid. „Tootjapoolne garantii on muidugi Microsofti kohustus, kuid igaks juhuks oleme ka omalt poolt teinud kõik, et kliendid ei peaks pettuma,” lisab Raie.

Ettevõtetel on tarkvara hulgilitsentside soetamiseks erinevad põhjused – näiteks suur litsentside hulk, mis vajab optimeerimist, või vajatakse rohkem arvuteid ning ületatakse Microsoftiga sõlmitud lepingus olev litsentside arv. Iga kasutatud litsentsi ostmine aitab ettevõttel kulusid vähendada. Raie sõnul pöörduvad lausa 80% ettevõtetest, kes on Capefoxilt kasutatud tarkvara litsentse ostnud, uuesti nende poole, et osta või müüa oma vanemaid litsentse edasi.