Artikkel

Iga ettevõte vajab tehnoloogiajuhti, aga kust neid leida?

Tehnoloogiata ei saa tänapäeval hakkama ükski ettevõte ning tugevad start-upid on need, kus osatakse tarkvara ja tehnoloogiat efektiivselt ettevõtte äriedu kasuks pöörata. Aga kust leiaks pädeva tehnoloogiajuhi alustav ettevõte, kellel täiskohaga inimese palkamiseks pole vajadust ega finantse? Hea uudis on see, et sarnaselt juristile või raamatupidajale saab ka tehnoloogiajuhi teenuse sisse osta.

Foto: Ground Picture

Priit Kongo. „Tehnoloogiajuht ehk CTO on tegevjuhi parem käsi, kes vastutab juhtkonna tasemel ärieesmärkide jaoks vajaliku tehnoloogilise platvormi kasutuselevõtu eest. Tema töö on kindlustada, et tänased investeeringud toetaksid ettevõtet ka homme ja pikemas tulevikus,” ütleb Eesti tehnoloogiaettevõtte Net Group -i juht

Tema sõnul on tugevad start-upid maailmas need, kus on tööl tehnoloogiajuht või tegevjuhil on tehnoloogiajuhi pädevus. Samas on loomulikult tegevjuhil palju muid ettevõttega seonduvaid teemasid laual ning seega oleks hea, kui saaks palgata ärialaste teadmiste ja tehnoloogiakogemusega inimese, kes mõistab ettevõtte strateegiat ning oskab arvestada ka klientide ja koostööpartneritega, kellega koos organisatsioon väärtust loob.

Hea tehnoloogiajuhi puhul on kogemus oluline – seda olgu Kongo sõnul vähemalt 10 aastat ning kogemused võiksid sisaldada edukate projektide kõrval ka ebaõnnestumisi ning läbitulemisi keerukatest olukordadest. Ja kindlasti on tähtsad ärialased teadmised, sest väga keerukas on tehnoloogina hakata juurde õppima äri või vastupidi.

„Palgast rääkides peab 10+ aasta pikkuse kogemusega tehnoloogiajuhi palkamiselt arvestama tema kuutasuks 6000-7000 eurot, lisaks muud boonused ja hüved,” nendib Kongo. „See on tippude palgatase ning paraku ei saa tõesti paljud, eriti noored ja väikesed ettevõtted, sellise töökoha loomist endale lubada, sest see võib tunduda põhjendamatult kallis ega olegi 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastat kõigile vajalik. Küll on aga tarvis tehnoloogiajuhti näiteks arvuka meeskonna ja spetsiifiliste vajadustega ettevõtetes nagu pangad, telekomid ja suured riigiasutused.”

Ja kui väikese ja alustava start-upi või spin-offina on soov oma arendus kiiresti ja kaugele lennutada, siis on vaja kindlasti hea tehnoloogiataustaga juhatuse liiget või eraldi tehnoloogiajuhti. „Kui soovite luua uut teenust või toodet, püüate uusi kliente, mõtlete uuele ärimudelile või tahaksite pakkuda kompleksteenust, kus on vaja kokku siduda tooted, teenused ja teistmoodi rahastusmudel, võib senistest lihtsatest lahenditest hea tulemuse saavutamiseks puudu jääda ja vajate professionaali abi,” nendib Kongo.

Rendi tehnoloogiajuht päevaks, nädalaks või kuuks

Siin aga saabki Net Group aidata, pakkudes tehnoloogiajuhi renditeenust ettevõtetele, kes vajavad tehnoloogiajuhti, aga mitte täiskohaga. Net Groupi poolt hiljuti turule toodud teenusega CTO as a Service aidatakse klientidel lahendada tehnoloogilised väljakutsed, näiteks töötatakse üheskoos välja tehnoloogiline lahendus mingile suuremale muudatusele või täiesti uuele ideele, koostatakse elluviimiseks tegevusplaan, aidatakse varustada investeerimiskavaga ning arvutatakse välja kasumlikkuse aruanne.

Sisuliselt on teenus sarnane juristi või reklaamiagentuuri palkamisele. „Seni pole seda tehnoloogiavaldkonnas eriti palju kasutatud, sest me pole ühiskonnana veel jõudnud sellisesse küpsusastmesse, aga täna on juba turul tunda sellele järele aina suuremat nõudlust,” ütleb Kongo. „Põhjamaades on see teenus aga juba mõnda aega tuntud ning see andis ka meile julguse hakata tehnoloogiajuhtide renditeenust pakkuma.”

„Pakume erinevate kogemustega tehnoloogiajuhti päevase, nädalase või kuupõhise rendiga,” täpsustab Net Group juht. „Kindlasti ei tasu peljata, et äkki töötab sama tehnoloogiajuht ka konkurendi juures, sest kõik ärisaladused piiratakse lepingutega. Teiseks näitab meie kogemus, et aina enam just oodatakse vilumuste, probleemide ja lahenduse jagamist, mis ongi mõistlik parima lahenduse saamisel. Kahte täpselt ühesuguse toote, teenuse ja ärilahendusega ettevõtet ei eksisteeri niikuinii. Igaüks on enda nägu.”

Rendilepingu sõlmimisele eelneb põhjalik eeltöö – kõigepealt peab tulevane palgatav tehnoloogiajuht mõistma klienti, tema toodet, klientuuri ning äri spetsiifikat. „Me peame kliendist aru saama ja see eeltöö enamasti maksustamisele ei lähe. Kui kliendi ja tehnoloogiajuhi mõtted ühtivad, saab hakata väikeste ampsudena tööd tegema. Meie teenust on juba kasutanud nii mõnedki ägedate ideedega start-upid, kellel on aga asutamise hetkel veel ressursid väikesed. Oleme pakkunud neile oma lahendusi, nad on kasutanud meie tehnoloogiajuhi oskusteavet ning kui ettevõte on küps, saanud kaasata juba investoreid. Seejärel on võimalus jätkata meiega või värvata endale oma inimene,” selgitab Kongo.

Näiteks on Net Group pakkunud teenust ühele kindlustusvaldkonna start-upile, kes otsis uut ärimudelit elukindlustuse pakkumisele, kus kindlustusmakse arvutatakse lähtuvalt elustiilist. Teine hea näide on Soome energeetikavalla spin-off, kes vajas mobiilset platvormi klientide teenindamiseks.

„Me pakume teekonda lahenduseni: püüame aru saada, mis on kliendi tänane tehnoloogia ja äriprotsesside olukord ja kuhu tahetakse jõuda, mis on oodatav muutus, mis on selle äriline mõju ning kui suures osas saame meie aidata. Järgmine etapp on juba investeeringute teema – kas muudatus toob kaasa suuri investeeringuid või läheme liikvele lihtsalt hindamisega. Sellise plaani ja ettepanekud suudame anda lühikese ajaga,” tutvustab Kongo.

Peale lahenduse pakkumise võib Net Group ka projekti ellu viia

Lisaks pakub Net Group tehnoloogiaettevõttena ka projektide elluviimist. „Tehnoloogia ei saa kunagi valmis, sellega on vaja pidevalt tegeleda. Meie metoodika ja raamistik on vektoriaalse filosoofiaga – anname pärast töötegemise või etapi lõppu kaasa teeplaani, kus on suunad ja põhimõtted, millega klient saab edasi tegelda. Ja kui tal tekib uus väljakutse, näiteks vajadus mõne tehnoloogilise lahenduse vahetamiseks või uuendamiseks, saame taas appi tulla, me ei pea selleks olema 100% alati kõrval. Meie koostatud raamistik on tegevjuhile arusaadav ka siis, kui tehnoloogiajuhti kõrval pole. Tööetapid ja tulemused on väga põhjalikult dokumenteeritud, ega ole kuidagi seotud Net Groupiga, vaid on järgmisele tehnoloogiajuhile täiesti loogilised ja arusaadavad.”

Teenuse tunnihind on täna 190 eurot, aga Kongo sõnul tasub pigem mõelda kuupõhisele lepingule. „Meie tehnoloogiajuht on 25-30% efektiivsest tööajast kliendi juures kohapeal ning meie analüüsi kohaselt on täiesti piisav aeg, sest klientidel polegi talle enamasti 24/7 tööd anda. Lepime alati kokku konkreetse eesmärgi, mida soovitakse saavutada ja kui meie tehnoloogiajuht peaks tegema ettenähtust mõne tunni rohkem tööd, kannab kulud Net Group.”

Tehnoloogiajuhi teenus ehk CTO as a Service on sobilik organisatsioonidele ja ettevõteteke, kelle jaoks on infotehnoloogiasse tehtavad investeeringud väljakutse, aga puudub tehnoloogiajuht. „Julgustan võtma ühendust, sest esimesed kohtumised ei ole tasulised, vaid annavad arusaama omavahelisest sünergiast ning sellest, kas teil on üldse meie teenust tarvis,” lisab Kongo.