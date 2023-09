Transpordiettevõte DPD toob 30 riigis turule kullervedude täpse tarneaja teenuse

Septembris tuli rahvusvaheline kuller- ja pakiveoettevõte DPD turule täiustatud kullerteenusega, mis sisaldab teavet kauba saabumise päeva kohta, et oma kliente rahvusvahelisel ja piiriülesel äritegevusel paremini toetada. See tähendab, et seniste mitmepäevaste kauba kohaletoimetamise ajavahemike asemel, saavad kliendid juba ostu sooritades või kaupa tellides näha, mis päeval pakk koju või kontorisse jõuab.

Foto: Jake Farra

„Tänapäeval peavad ettevõtted keerulises majanduskontekstis leidma uusi viise, kuidas nii oma B2B kui ka B2C-ärisid suurendada ja muuta need klientide ootustele vastavaks. DPD laiaulatusliku Euroopa võrgustiku kaudu saame uuenenud teenusega toetada oma kliente iga päev üha konkurentsitihedamas olukorras ja seda erinevates segmentides: e-kaubandus, moekaubad ja spordirõivad, tehnoloogia, tööstus ja tootmine,“ ütleb DPD Eesti ASi müügi- ja turundusjuhi Janek Kivimurd.

Ta lisab, et täpse tarneajaga kullerteenus lubab öelda saajale kindla aja, millal kaup adressaadini jõuab – ja selle teenuse järgi on üha kasvav ootus. „Eriti puudutab see e-kauplejaid ja e-ostjaid, kelle jaoks pakub kindla tarneaja teadmine usaldusväärsust, sest see suurendab tarbijate kindlustunnet ja soovi ostu sooritada. Samuti võimaldab see tarneaega vähendada, näiteks kui varasemalt oli kauba kättetoimetamise aeg Eestist Poola 2-4 tööpäeva, siis nüüd on see kaks tööpäeva.“

DPD eelmisel aastal läbiviidud e-ostlejate uuringubaromeeter* näitas samuti, et regulaarsed e-ostlejad on üha nõudlikumad, kui teemaks on tõrgeteta e-ostukogemus. Kui neilt küsiti nende peamiste ootuste kohta, asetus esikohale ajakulu ja usalduslik suhe tarnepartneriga. Koguni 72% regulaarsetest e-ostlejatest arvasid, et võimalus valida päev ja täpne ühetunnine ajavahemik enne tarnimist suurendab tõenäosust, et nad sooritavad e-ostu. 71% e-ostlejatest pidasid tellimuse esitamisel oluliseks teada tarnefirmat, sest nende sõnul on rahustav teada, kes nende paki kohale toimetab.

„Eriti olulisena näeme meie teenust rahvusvahelise kaubanduse seisukohast. Kui Eestis saame riigisiseselt tegelikult paki reeglina kätte juba homme, siis nüüd saame pakkuda päeva täpsusega tarneaega üle kogu Euroopa. Olgu selleks siis paki saatmine kliendile Prantsusmaale, Saksamaale või Itaaliasse – Eestist koguni 27 riigi puhul üle Euroopa. Kokku pakub DPD uut teenust 30 riigis,” selgitab Kivimurd. „See võib esmapilgul tunduda pisiasi, ent just pisiasjad on otsuste tegemisel tähtsal kohal. Kui konkurendi kaup jõuab kiiremini kohale või tema tarne tundub usaldusväärsem, pöördutakse just seetõttu konkurendi poole.”

Kuidas liituda DPD uue teenusega?

Esmalt tuleb e-kauplusel, tootjal või kaubandusettevõttel valida partneriks DPD ning teise olulise soovitusena panna oma ostukeskkond läbi API-liidestuse suhtlema DPD tarneaja kalkulaatoriga. „Oleks ju suurepärane, kui klient saab juba tellides teada, millal täpselt kaup temani jõuab. Soovitan kindlasti meie partneritel need integratsioonid ära teha, sest see hoiab kokku palju aega ja tänapäeva ühiskonnas on just aeg see, mis maksab. Tarneaja nägemine ostu sooritamisel julgustab tarbijaid e-poest ostu sooritama ning see annab kauplejate ja tootjale suure lisaväärtuse.”

Uuringu järgi teeb 15% e-ostlejast 60% ostudest – see tähendab, et kauplejatel ei tasu alahinnata püsiklientide mõju oma ärile. Kes sageli ostab, ei taha Kivimurru sõnul aga ammugi kuulata mingeid ebamääraseid vastuseid. Mida selgem on kaupmehe lubadus, seda tänulikum on ostja.

Mis rahvusvahelist teenust puudutab, siis esimeses faasis stardib teenus kullerpakkidele ehk pakkide saatmisel aadressilt-aadressile. Tulevikus on DPD-l plaanis lisada täpse tarneajavalikusse ka pakiautomaadid.

Loe DPD uuest teenusest lähemalt: www.dpd.com/ee/et/tarneaja-kalkulaator

*E-ostlejate baromeeter DPDgroup 2022-23: 30. maist 26. juulini 2022 viidi läbi 23 974 intervjuud 22 Euroopa riigis (Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveits, Ühendkuningriik).