Saagem tuttavaks, Mozello − uus ja lihtne viis, kuidas teha oma veebileht ja alustada edukat müümist

Kui sind digiajastul veebis ei ole, siis ei ole sind üldse olemaski. Seetõttu on kõigi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ellujäämiseks oluline, et nad oleks veebis esindatud. Veelgi parem on, kui sul on olemas esinduslik veebileht ja veebipood, mis aitavad jõuda kohaliku või isegi rahvusvahelise publikuni.

Probleem aga on selles, et enamik inimesi ei ole programmeerijad ega disainerid ja neil ei ole veebisaidi arendajate palkamiseks tuhandeid eurosid.

Õnneks on olemas Mozello , et muuta ettevõtte esindatus veebis demokraatlikumaks ja jõuda rohkemate klientideni, tehes seda veebisaidi ja e-kaubanduse platvormiga, mille abil on kodulehe tegemine nii lihtne, et kui sa oskad Facebooki, Microsoft Wordi või Powerpointi kasutada, on sul kõik vajalikud tehnilised oskused olemas.

Mozello pakub sulle selget samm-sammulist protsessi, mille abil oma äri vajadustele vastava veebilehe loomine või e-poe tegemine on kättesaadav kõigile. Kõik ettevõtte juhtimiseks vajalikud veebisaidi ja turundusfunktsioonid on saadaval mis tahes seadmest ning mingeid tehnilisi oskusi ei ole üldse vaja.

Kõige parem on veel see, et platvorm on täielikult eesti keeles ja luua saab mitmekeelse saidi või poe. Mozellot kasutades ei ole selle kõige püstipanemiseks vaja kuid ega isegi nädalaid − hakkama saad ühe päevaga.

Võimsad tööriistad paremaks veebimüügiks

Kodulehe tegemine on üks asi, aga veebipoe loomine hoopis midagi muud. Mozellol on olemas tööriistad, millega saad mõlemad plaanid lihtsalt ellu viia. Mozello puhul saad valida, kas müüa füüsilisi tooteid (selliseid, mille saadad ostjale postiga) või digitaalseid kaupu (näiteks veebidisain, e-raamatud, kursused jm).

Mozello annab veebisaidi taristule (lisamaks e-kaubanduse funktsioonid oma saidile ühe klõpsuga) lisaks ka kõik parema veebimüügi tagamise tööriistad. Nende hulka kuuluvad:

Tohutud võimalused ja kohandamine, et luua oma toote katalooge ja müüa oma tooteid veebis (kujundused, poe filtrid, tooteotsing, tootevariandid ja palju muud).

Sisseehitatud maksetöötlusvõimalused – makseid saad vastu võtta Paypal'i, pangaülekande, sularahamaksete, krediitkaardi või internetipanga kaudu, kasutades ühte paljudest juhtivatest maksete töötlemise platvormidest, nt Swedbank, SEB, MakeCommerce, Omniva Checkout, Klix, Stripe, Paysera, Kevin. jpm. Isegi omaenda API-lahendus.

Mitmekülgsed kohaletoimetamise võimalused – lisa tarnevõimalusi kättetoimetamisteenuse, posti, kulleri või mõne muu kohandatud meetodi abil (lihtsalt saab vaid mõne klõpsuga ja ilma programmeerimiseta DPD Pickup & Omniva teenused).

● Tulemustele suunatud turundusvahendid – sea üles automaatsed e-kirjad, mis annavad klientidele teada, et nende tellimus on välja saadetud, seadista sotsiaalmeedias sisu jagamise nuppe, rakenda SEO-soovitusi ja veebisaitide hüpikaknaid, mis pakuvad allahindlusi ja kasvatavad su uudiskirja tellijate nimekirja.

Ja veel palju muud, näiteks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele sisseehitatud vastavus, vanusekontroll 18+ toodete puhul, kohandatud maksmislehekülg ja kui su ettevõte kasvab nii kiiresti, et vajab kohandatud integratsioone, on eri süsteemidega ühendamiseks saadaval ka API.

Lühidalt öeldes annab Mozello sulle kõik vahendid, mida eduka ja professionaalse e-poe tegemine vajab – raske töö saab tehtud võimalikult vähese vaevaga ja sinu käsutuses on kõik detailid, mida parema müügi jaoks vaja on.

Professionaalne välimus pangakontot tühjendamata

Asja olemuseni jõudes on veebisaidi ja -poe kõige olulisemad omadused professionaalne välimus ja see, et kõik töötab.

Inimesed tahavad sinu kaubamärki uskuda ja hea välimusega veebisait on esimene usaldusväärsuse näitaja. Tähtsuselt järgmine on see, et kõik töötab nagu vaja. Et inimesed leiavad üles, mida nad otsivad. Et kui nad toote ostavad, läheb makse ka läbi ja et nad leiavad vajaliku teabe üles sealt, kus see eeldatavalt asuma peaks.

Kujunduste toimetaja hoolitseb raske töö eest, jättes sulle samas oma isikupära näitamiseks rohkesti mänguruumi – kodulehe tegemine Mozello platvormil on alati koostöö:

● vali 30+ professionaalse kujundusmalli hulgast ja kohanda neid vastavalt oma vajadustele;

● loo oma veebilehe kujundus ilma programmeerimiseta;

● vali etteantud värviskeemid ja kirjastiilid või kohanda neid ise;

● lisa või eemalda sisu lihtsalt (vormid, fotogaleriid jm);

● toimeta oma veebilehte ükskõik kust, isegi oma telefonist lemmikkohvikus istudes jpm.

Mozello on eriti atraktiivne oma hinnakujunduse tõttu, mis loodi väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid silmas pidades.

Palju maksab kodulehe tegemine muidu? Kohandatud kodulehe tegemise hind palgatud arendajate poolt võib küündida tuhandete eurodeni, rääkimata veel hostimisest, hooldusest ja kõikidest muudatustest, mida soovid tulevikus teha ja mis võivad osutuda vägagi kulukaks.

Jah, olemas on ka muid veebisaitide ehitajaid. Kuid mitte ükski neist ei ole sinu ja su ettevõtte jaoks nii taskukohane kui Mozello, ja mõned võtavad isegi su kasumist osa endale.

Mozello võib olla Su ettevõtte parim sõber, mis aitab seda veebis veelgi edasi kasvatada

Nüüd, mil tõenäoliselt maailma kõige kasutajasõbralikum veebilehe tegemise programm on saadaval ka eesti keeles, ei ole enam mingit põhjust, miks sa ei võiks oma ettevõtet järgmisele tasemele viia – rabava veebisaidi ja professionaalse e-kaubanduse poe abil, mis tagavad parima tulemuse.