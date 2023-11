Artikkel

Tõtta aasta suurimast ostupäevast ette ja soeta Musta Reede kuumimaid aktsiaid

Ameerika majandus on osutunud arvatust vastupidavamaks. USA sisemajanduse kogutoodang saavutas kolmandas kvartalis kahe aasta kõrgeima taseme (kasv 4,9%), jaemüük oli püsiv, kuid mitte märkimisväärne.

Freedom24 analüütikud soovitavad saabuva Musta Reede puhul silma peal hoida just allolevate ettevõtete aktsiatel.

Aasta suurim ostlemisaeg on käes

Septembris paranes olukord 0,7% ja augustis jõudis see 0,8%ni. Tõsi, tegu pole just mitte vapustava kasvuga, kui need on parimate tulemustega kuud alates jaanuarist. Lisaks on inflatsioon langenud alla 4% ehk vähem kui poole eelmise aasta tasemest (~8%). Kõige selle taustal on hoo sisse saanud järjekordne pühadeostlemise aeg, sest Must Reede on kohe käes.

November ja detsember on aktsiaturu jaoks ajalooliselt kalendris kaks parimat kuud ning jaemüügi aktsiad saavad tavaliselt siis kena tõuke. Kuna majanduslangust pole näha ja hinnad ei tõuse nii, nagu aasta tagasi, ei tohiks käesolev aasta olla erand.

American Eagle Outfitters (AEO)

AEO on juhtiv noorterõivaste ja aksessuaaride jaemüüja. Eeldatakse, et ettevõte teeb Mustal Reedel head müüki, sest see on väga populaarne koht trendikate ja taskukohaste rõivaste soovijate jaoks.

Ross Stores (ROT)

ROST on jaemüüja, kes müüb allahindlusega mitmesuguseid tooteid, sealhulgas rõivaid, kodukaupu ja elektroonikat. Eeldatakse, et ettevõte teeb Mustal Reedel korralikku müüki, kuna ostjad otsivad häid pakkumisi väga erinevatele toodetele.

Target (TGT)

TGT on masskaupade ettevõte, mis müüb nii riideid, kodukaupu kui ka toiduaineid. Sellelegi ettevõttele ennustatakse Mustal Reedel väga head käivet.

Tõenäoliselt saavad Mustast Reedest kasu ka e-kaubanduse aktsiad, kuna tarbijad ostavad pühade ajal üha enam veebist.

Amazon (AMZN)

AMZN on maailma suurim Interneti-jaemüüja. Musta Reede müük tõotab tulla hea, sest kaup on aus ja heade hindadega.

eBay (EBAY)

EBAY on veebiturg, kus ostjad ja müüjad saavad omavahel suhelda nind kaubelda. Must Reede tõotab kopsakaid summasid.

Walmart (WMT)

WMT on juhtiv toiduainete ja teiste toodete jaemüüja. Ettevõttel on ka väga tugev e-kaubandus. WMT-l on oodata tugevat Musta Reede müüki nii poodides kui ka veebis.

Oluline on mainida, et varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste näitaja. Investorid peaksid enne konkreetsesse aktsiasse investeerimist alati ka ise konkreetsel ajahetkel valitsevat olukorda uurima, kaaluma riske ja tulusid.

Miks tasub Musta Reede ootuses aktsiaid osta nüüd ja kohe?

Tegu on aasta kõige aktiivsema ostupäevaga, seega on tõenäoline, et jae- ja e-kaubanduse aktsiad suurendavad müüki. Neid aktsiaid kohe ostes saavad investorid sündmusest ette jõuda ja saada potentsiaalselt kasu suurenenud nõudlusest.

Paljud aktsiad on viimastel kuudel intressimäärade tõusu ja muude probleemide tõttu odavnenud. Investoritele võib see olla hea võimalus osta Mustal Reedel aktsiaid allahindlusega.

Jaekaubanduse ja e-kaubanduse kasv jätkub ka pikemas perspektiivis.

Investeerimine Black Friday aktsiatesse praegu võiks olla hea võimalus investoritele, kes soovivad ära kasutada eelseisvat kasvu.