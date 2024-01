Artikkel

Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov: küberturvalisus saab üha hoogu juurde

Freedom Finance Europe emafirma Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov

Tugevdades alanud aastal oma tehnilisi- ja kübervõimalusi, tasuks pilk heita paljulubava iShares Cybersecurity & Tech ETF-i (IHAK) suunas, mis 2023. aastal 37% plussi jõudis ning auväärsele kolmandale kohale jõudis. Selle üle, mis küberturvalisuse kirjus maailmas toimumas on, heidab pilgu Freedom Holding Corp. tegevjuht ja Freedom Finance Europe asutaja Timur Turlov.

VanEck Semiconductor Semiconductor ETF ( SMH) ja iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) jagasid esikohta 69% tootlusega, teisele kohale jäi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) (+59%).

Prognoositakse, et küberjulgeolekutööstus kasvab aastani 2030 12% aastas, viies selle 500 miljardi dollarini. Praegu hinnatakse küberjulgeolekutööstuse väärtuseks 200 miljardit dollarit, kuid et nõudlus ainuüksi kiipide järele on üha suurenemas, muutub number kindlasti.

Küberrünnakutega saavad hakkama ka koolilapsed

Küberturvalisust mõjutavad kõrgetasemeliste rünnakute sagenemised, tehisintellekti kasutamine üha keerukamate olukordade puhul ja geopoliitilised pinged.

Tehisintellekti esilekerkimine rünnakute sooritamiseks vajalikud tööriistad kõikidele kättesaadavaks ja lihtsaks teinud. Heaks näiteks on juhtum, kus chatGPT-l paluti kirjeldada mistahes WiFi-sse häkkimise protsessi ning tehisintellekt täitis selle palve üsna põhjalikult ja kiiresti. Kuigi tehnoloogia keelas selle funktsiooni viivitamatult ja chatGPT-d on praktiliselt võimatu seda taotlust ka täitma panna, oli pahatahtlikele rünnakutele stardivõimalus antud. Häkkimisega ei tegele täna enam mitte vaid professionaalid, vaid see on hõlpsaks tehtud ka tavakasutajatele ning pahateoga võivad hakkama saada ka koolilapsed.

Küberrünnakute arv kasvab hoogsalt

Rünnakute arv võib 2024. aastal kasvada hinnanguliselt 10–15%, mitte viimase paari aasta tavapärase 5% võrra (2022: umbes 490 miljonit, 2023: umbes 520 miljonit). See kõik muudab turutingimusi ja ettevõtete suhtumist küberturvalisusesse. Loomulikult on selliste trendide arengut äärmiselt raske ennustada, kuid võib kindlalt väita, et järgmise viie aasta jooksul on küberjulgeolekusektor investorite huvides kõrgel liidripositsioonil.

Antud valdkonna suurimaks väljakutseks on sektoris valitsev pikem müügi-tellimuste tsükkel. See omakorda võib suurendada selliste ettevõtete kasvu, kes pakuvad tooteid Rapid7, Tenable ja Qualys. Siiski suudab suurem osa sektori tipptegijaid säilitada positiivsed marginaalid. Üks neist on CrowdStrike (CRWD), mis on Freedom Holdingu klientidele tuntud IPO-st. 59 miljardi dollari suuruse kapitaliga emitent on viimase aasta jooksul teinud kasumlikkuse osas suurepärast tööd, mis peegeldub peagi ka eelseisva aruandlushooaja tulemustes. Kui see nii läheb, oleks CrowdStrike kandidaat S&P 500 indeksisse lisamiseks, mis annaks fondidele tõuke aktsiaid ostma.