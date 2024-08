Tagasi ST 07.08.24, 15:53 Juba sel suvel avab elanikele uksed ajalooline arhitektuuripärl Volta Villa Põhja-Tallinna epitsentris valmivad juba suve lõpus nii linnaosa kui laiemalt kogu pealinna mõttes stiililt ja arhitektuurilt ühed ainulaadsemad kodud. Kalamajas on nimelt lõppemas 1899. aastast pärit väärika Volta Villa rekonstrueerimine.

Juba sel suvel avab elanikele uksed ajalooline arhitektuuripärl Volta Villa

15. augustil avaneb unikaalne võimalus minna tutvuma ehituse lõppfaasis olevate eksklusiivsete kõrgete lagede ja lummavate kaarakendega Volta Villa kodudega. Kliendipäevale saab registreeruda siin!

Üle-eelmisest sajandist pärit endine Volta tööstuskompleksi peahoone saab uue hingamise ajatult elegantsete Volta Villa linnakodudena. Maja väärikat hinge kandvad ajaloolised elemendid ja läbiv miljööväärtuslik arhitektuur säilitatakse algupärasel kujul.

Endoveri uute elegantsete Volta Villa linnakodude müük on käimas ning korterid on sissekolimiseks valmis juba suve lõpul.

Arhitektuuripärl saab uue elu! Kas see on kodu, millest oled unistanud?

Uuenevas Volta kvartalis taastatakse koostöös APEX Arhitektuuribürooga üks piirkonna stiilseimaid ja miljööväärtuslikumaid arhitektuuripärleid. Volta Villale loob iseloomu uus-historistlik stiil ja möödunud sajandist pärit ajaloolised elemendid, mis säilivad nii hoone eksterjööris kui ka interjööris. Rekonstrueerimisel valmivad kinnisvaraturu viimaste aastate vaieldamatult kõige omanäolisemad korterid Tallinna ühes kõige kiiremini arenevas piirkonnas Volta kvartalis, mis ühelt poolt on ääristatud mere ja Noblessneri jahisadama alaga ja teiselt poolt Krulli tulevase tehnoloogialinnakuga.

Volta Villa hoonesse on kavandatud vaid 23 unikaalset korterit, mis tähendab, et sarnaselt eelmise sajandiga, kujuneb Volta endisesse peahoonesse ka nüüd privaatne ja valitud kogukond. Villa kodud on avarad, lummavalt valgusküllased, kuni 3,6 m kõrguste lagedega, ülisuurte akendega ning läbi kahe korruse avatud planeeringutega. Uusi kodusid raamistavad kõrged ja sügavate paledega kaaraknad ning kolmes korteris on eksponeeritud pitsilised roosaknad. Valikus on hubased kodud suuruses 49,6 - 66,1 m2 ja suuremad 71 - 127 m2 läbi kahe korruse planeeringuga kodud, mis sobivad ideaalselt peredele.

Tänu hoone kõrgele soklikorrusele jäävad ka esimese korruse korterid maapinnast mõnusalt privaatsesse kõrgusesse. Teise korruse korterid kulgevad läbi kahe korruse ning kolmanda korruse kaldkatuse alla planeeritud magamistubadesse toovad päikesevalgust suured katuseaknad. Kolmandale korrusele on kavandatud ka suured walk-in-garderoobid ning vannitoad.

Kodude siseviimistlus on ajatult elegantne. Valikus on nii 1-lipiline tammeparkett kui ka klassikaline kalasabamustris parkett. Vannitubasid ilmestavad marmorimustris keraamilised plaadid ning kvaliteetsed Hansgrohe segistid hõbedases või kuldses toonis.

Volta Villa interjööri ajaloolist hinge jäävad pärast rekonstrueerimist rõhutama algupärased ja stiilipuhtad detailid: alles jäävad nii ajaloolised punast tooni metallpostid kui ka lummavad puitraamides kaaraknad ning romantilised roosaknad.

Väärtustades ajalugu

Uus-historistlikus stiilis endine Volta tööstusgigandi administratiivhoone Volta Villa asub Tööstuse tänava serval ning ehitati koos esimeste tehasehoonetega aastatel 1900 – 1901. Hoone algupärane arhitekt oli baltisakslane Erwin Bernhard, kuid 1914. aastal ehitati hoone fassaadid ümber kunstnik-arhitekt Hans-Charles Schmidti projekti järgi.

Rekonstrueerimise käigus säilitatakse võimalikult suures ulatuses hoone isikupärane arhitektuur ja ajaloolised elemendid. Lisaks kaar- ja roosakendele kuuluvad säilitamisele ka hoone paekivist sise- ja välisseinad, grandioosne peatrepp koos võlvlae, karniiside ja metallpiirdega ning uhke sammastega peasissepääs ja fassaad. Üldaladel jääb alles ka algupärane puidust tiibuks ja ajaloolised põrandaplaadid.

Keldrikorrust jäävad kaunistama tellistest laotud võlvlaed ning sinna on kavandatud panipaigad ja jalgrataste hoiuruumid.

Tallinna tulevikukeskus

Tööstuse tänava ääres asuv Volta Villa hoone avaneb ühest küljest Kalamaja pargi, Noblessneri jahisadama ja mere poole, teisest aga Volta kvartali vaikse ja privaatse sisekvartali suunas. Kogu kvartali parkimine viiakse tulevikus maa alla ning kvartali südamesse kerkib kvartalit läbiv kõrghaljastatud pargiala. Lähiajal lisandub kvartalisse juurde nii uusi äri- kui elupindu, vaba aja veetmise võimalusi erinevatele vanusegruppidele, toidutänav ja lasteaed.

Elu Voltas on taastamas oma ajaloolist vitaalsust: tule jaluta kvartali uutel sisetänavatel, imetle lummavaks tervikuks seotud ajaloolise ja moodsa arhitektuuri sümbioosi, naudi gurmeeampse Volta hubastes kohvikutes, naudi kunstiloenguid vinoteegis või avasta, mida pakuvad Volta värsked disainipoed. Kvartalis on end sisse seadnud ka lemmikloomade grooming ja mitmed iluteenuste pakkujad.

Noblessner-Volta-Krulli piirkond on kujunemas Põhja-Tallinna kuldseks miiliks ja linna üheks trendikamaks elu- ja äripiirkonnaks, mida ümbritsevad ühelt poolt mereäärne promenaad ja jahisadama-äärne vaba aja meka ning teiselt poolt peagi valmiv tulevane tehnoloogialinnak. Volta kvartali privaatses sisekvartalis on taastumas selle ajalooline hiilgus kaasaegse 15 minuti naabruskonnana. Kokku 29 hoonest koosnev Volta kvartal moodustab tulevikus Kalamaja südamesse innovaatilise ja keskkonnasõbraliku mikrolinna.

Kesklinn jääb mööda mereäärset promenaadi vaid 10 minuti kaugusele ning kogu piirkond on jalakäija- ja jalgrattasõbralik.

Tutvu Volta Villa kodudega lähemalt: www.endover.ee/voltavilla

Endover on üle 25 aastase kogemusega Eesti kinnisvaraarendaja, kes loob väärtust linnaruumi ning rajab terviklikke elu- ja ärikeskkondasid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun