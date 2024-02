Freedom Holding Corp kahekordistas kvartalitulu ning suurendas kasumit 1,5 korda

Freedom Holding Corp. (FRHC), Freedom Finance Europe'i asutaja, avaldas oma 2023. majandusaasta kolmanda kvartali majandustulemused, mis näitavad korralikku tõusu. Firma käive kasvas 418,6 miljoni dollarini, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui 214 miljonit dollarit, mis firma sama aasta esimeses kvartalis teenis.

Korralikud numbrid

Tulude kasv tulenes peamiselt vahendustasu- ja intressitulu ning holdingfirma kindlustustegevusest saadud tulust.

Seega kasvasid teenustasu tulud 49% 120,2 miljoni dollarini nii ettevõtte üldise äritegevuse laienemise kui ka maakleriteenuste tulude suurenemise taustal.

Holdingfirma intressitulu kasvas 2,8 korda 226,4 miljoni dollarini tänu nii enda aktsiaportfelli kui ka väljastatud pangalaenude mahu kasvule.

Aruandekvartalis kauplesid kliendid aktiivsemalt, finantseerides oma positsioone tagatislaenu abil. Tulu kindlustustegevusest kasvas kindlustustegevuse laienemise tõttu 177% 79 miljoni dollarini.

5 miljardilt 7 miljardini

Freedom Holding Corp.-i varad kasvasid 31. detsembri 2023. aasta seisuga 7,45 miljardi dollarini 5,09 miljardilt dollarilt 31. märtsi 2023. aasta seisuga. Maakleri kliendikontode koguarv kasvas 31. märts 2023. aasta 370 000 ja 31. märts 2022. aasta 250 000 kontolt 458 000 kontoni.

2023. aastal laieneti jõudsalt

"Meie 2024. eelarveaasta on siiani olnud suurepärane. Kõik see poleks saanud juhtuda ilma meie spetsialistide ja partnerite toetusteeninduspartnerite rühma toetuseta, kes töötavad iga päev meie kliendibaasi mitmekülgsete finantsvajaduste rahuldamise nimel. Seda tehes jätkame tööd ja ootame huviga, mida tulevik meie organisatsioonile toob,“ ütleb ettevõtte asutaja ja tegevjuht Timur Turlov.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS- ja Android-operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Tallinnas.