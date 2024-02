Milline on Pariisi olümpiamängude mõju börsile?

Kui suurelt mõjutavad 2024. aasta olümpiamängud majanduselu, millise jälje jätavad need infrastruktuurile ja turismile? Freedom24 toob välja Limoges’i ülikooli õigus- ja spordiökonoomika keskuses läbiviidud uuringu, mis ülaltoodud küsimustele vastused annab.

Uuringus seisab, et mängud võivad sisse tuua 10,7 miljardit eurot ning tekitada piirkonda üle 250 000 töökoha. Numbrid panevad liikuma turism, infrastruktuuris toimuvad muudatused ja kogu majandustegevuse hoogustumine suurürituse vältel.

Kasu nopivad nii mõnedki

Sektorid, kus tänu spordiüritusele rahavoog liikuma asub, on mõistagi ürituste korraldamine, turism, toitlustus ja ehitus.

Prognoositav nõudluse suurenemine teenuste järele nendes valdkondades loob eeldatavasti ligikaudu 150 000 töökohta. Oluline on märkida, et mängud ei ole suunatud ainult suurettevõtetele, vaid ka väikeettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete stimuleerimiseks.

Olümpiamängude eesmärk on aidata kaasa kaasavale majanduskasvule selliste algatuste kaudu nagu koolitusprogrammid, kvaliteetsete töökohtade loomine ning kohalikele elanikele ja tundlikumale sihtrühmale karjäärivõimaluste pakkumine.

Investorid võivad leida võimalusi ettevõtetes, mis on seotud teenuste, hotelliäri ja infrastruktuuri arendamisega.

Olümpia hoogustab aktsiaid

Eelmisi olümpiamänge võõrustanud linnade ajalooliste andmete analüüsimine võib anda ülevaate võimalikest aktsiaturgude suundumustest.

Uuringus uuriti olümpiamängude korraldamise mõju aktsiaturgudele viies varasemas võõrustajariigis: Austraalia (Sydney, 2000), Kreeka (Ateena, 2004), Hiina (Peking, 2008), Ühendkuningriik (London, 2012) ja Brasiilia. (Rio, 2016). Tekkis mõiste - olümpiaaktsiad.

213 aktsiat hõlmav uuring näitas, et aktsiaturud kipuvad kasvama, kui riik võidab olümpiamängude korraldamise pakkumise. See positiivne trend püsib seitse aastat enne ja isegi pärast olümpiamänge.

Ebatavalisi kasumeid ja kasvu ei täheldatud

Uuringus uuriti ka seda, kas investorid grupeerivad aktsiad meedia klassifikatsioonide alusel. Leiti, et olümpiaaktsiad kaldusid liikuma koos turuga ülespoole, eriti pärast võitjariigi väljakuulutamist.

Lisaks märgiti uuringus, et pärast pakkumise väljakuulutamist suurenes olümpiaindeksi mõju aktsiahindadele, samal ajal kui mitteolümpiaindeksi mõju samal perioodil vähenes.

Vaatamata positiivsele mõjule aktsiaturule olümpiaperioodil, ei tuvastanud uuring olümpia-aasta jooksul olümpiaettevõtete ebatavalisi kasumeid ega kasvu. Olümpiaaktsiate tulud olid sarnased teiste ettevõtete tuludega enne olümpia-aastat ja selle ajal.

Uuring viitab sellele, et oluliste tulemuste puudumine võib olla tingitud andmete kättesaadavusest ainult kvartali- või poolaastapõhiselt.

Kokkuvõttes näitab uuring positiivset mõju aktsiaturgudele olümpiaperioodil, kuid see ei pruugi tähendada, et olümpiafirmad saavad erakordset. Tulemused rõhutavad meedia ja sotsiaalvõrgustike rolli olümpiamängudest kasu saavate ettevõtete tuvastamisel, näidates, et mängude ja aktsiaturgude suhe on keeruline.

Seetõttu on tähtis suhtuda prognoosidesse ettevaatlikult, sest aktsiaturgude suundumusi võivad mõjutada mitmesugused tegurid - ülemaailmne majanduskliima, geopoliitilised sündmused jms. Investorid peaksid kaaluma mitmekülgset lähenemist ja läbi viima põhjalikud uuringud, võttes arvesse nii olümpiamängudega seotud sektoritesse investeerimisega kaasnevaid võimalusi kui ka riske.

Ettevaatlikkus peab säilima

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi 2024. aasta Pariisi olümpiamängud tõotavad olulist majanduslikku kasu, peaksid investorid olema ettevaatlikud ja arvestama finantsturgude dünaamilise olemusega. Mängude potentsiaalne positiivne mõju kohalikule majandusele koos strateegiliste investeerimisvalikutega võib pakkuda võimalusi neile, kes navigeerivad ainulaadsel majandusmaastikul, mis ümbritseb suuri rahvusvahelisi sündmusi.