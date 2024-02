Agentuuri asutaja pihtimus: “Mõtlesin pikalt, kas avaldada neid teadmisi tasuta või mitte?”

Digiagentuuri asutaja Argo Lipp kirjutas raamatu Google reklaamidest. Raamatus avaldab ta enda ettevõttes kasutatavaid strateegiaid üle ootuste heade tulemuste saavutamiseks.

Raamat “Kasumlik Google Ads reklaam: tõestatud strateegiad eduka äri kasvatamiseks aastal 2024” koosneb kolmest osast: tugeva baasi ehitamisest, konto hügieenist ja tulemuste maksimeerimisest tehisintellekti ja masinõppe abil.

Raamatut lugedes saad teada, kuidas: ● seadistada search-kampaaniaid Kleweri moodi (step-by-step juhend), ● tõsta konversioone lihtsa seadistusega ligi 17.5%, ● valida kampaaniatele õige panustamisstrateegia, ● luua optimaalne kampaaniastruktuur, ● hoolitseda kampaaniate hügieeni eest, ● optimeerida kampaaniaid, et müügitulemused kasvaksid, ● hoida liiklus kvaliteetne ja näidata reklaame õigele sihtrühmale.

Argo ise kommenteerib: “Mõtlesin pikalt, kas avaldada neid teadmisi tasuta või mitte. Uue raamatuga tahtsin, et see oleks kindlasti palju praktilisem kui eelmine. Ühel hetkel, kui käsikiri valmis sai, hakkasin sügavalt kahtlema, kas peaksin seda üldse avaldama, sest see info on ju kulda väärt. Küsisin lähimatelt sõpradelt tagasisidet ja kaalutlesin pikalt, et kas see on ikka mõistlik tegu.

Olen juba kuulnud, kuidas konkurendid eelmisest raamatust saadud infot kasutavad oma igapäevatöös. See näitab, et oleme Google Adsi maastikul Eestis kindlasti ühed teerajajad. Üldiselt Eestis keegi oma õpitud tehnikaid väga kergekäeliselt ei avalda. Kardetakse vist, et siis kaovad kliendid ära.

Otsustasin, et meie jaoks ei ole see siiski murekoht, vaid viis näidata, et meid saab turunduspartnerina usaldada ja päriselt teame, kuidas tulemused koju tuua, eriti just siis, kui majandus on nii kehvas seisukorras nagu täna.”

Ma julgustan teid avastama nõuandeid ja tarkuseteri, mida see raamat pakub. Luban, et "Kasumlik Google Ads reklaam" ei ole ainult investeering teie professionaalsesse arengusse, vaid ka teie ettevõtte tulevikku. Sven Nuum Ettevõtja ja turundusekspert

Lisaks raamatu väljaandmisele on alanud ka Eesti esimene ja ainus Google reklaamide mentorgrupi eelregistreerimine, mida Argo isiklikult juhendab.

Google Ads koolitused on inforohked ja kasulikud, aga peale koolitust jääme oma spetsiifilisemate muredega tihtipeale üksi. Mentorgrupp saigi loodud selleks, et inimesed saaksid õppida Google reklaamide tegemist ja haldamist vaadates üle minu õla ja küsida jooksvalt nii palju küsimusi ning abi kui võimalik ja vajalik.

Selleks, et Argo jõuaks tegeleda kõigi grupis osalejatega, on osalejate arv piiratud ainult 25 inimesele.