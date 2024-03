Investeeri firmadesse, mis pühenduvad enim soolise võrdõiguslikkuse arendamisele

Väga paljud ettevõtted üle maailma astuvad aktiivselt konkreetseid samme, et tagada kõigile - olenemata soost - võrdsed võimalused eneseteostuseks, selgitab Freedom Holdingu tegevjuht Timur Turlov.

Näiteks tuntud meditsiinisektori ettevõte Abbott on loonud põhjaliku aastase mentorlusprogrammi, et tagada talentide juurdekasv. Need programmid on suunatud peamiselt emade toetamiseks, et nad saaksid oma võimeid organisatsioonis täielikult rakendada.

Toiduteenuste firma Aramark on teine hea eeskuju: viimastel aastatel on ettevõte erinevate algatustega edendatud naiste kaasamise ja toetamise kultuuri. Sarnaseid algatusi soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemisel on käivitanud ka sellised ülemaailmselt tegutsevad suurfirmad nagu: Accenture, Adobe, Advanced Micro Devices, Allianz, American Express, Aviva, AXA ja Bank of America.

Millised on sooliselt mitmekesiste ettevõtete finantstulemused?

Uuringud näitavad, et sooline mitmekesisus ettevõtete juhtkonnas toob kaasa ka paremad finantstulemused. Ettevõtted, mille juhatuses on nii mehi kui ka naisi, saavutavad võrreldes nende juhtimistiimidega, kus on vaid mehed, 48% suurema ärikasumi, 42% suurema müügitulu ja 45% suurema kasumi ühe aktsia kohta. Lisaks selgus finantstulemuste ja mitmekesisuse uuringus veel, et juhtide soolise mitmekesisuse poolest ülemisse veerandisse kuuluvate ettevõtete kasumlikkus on suurenenud märkimisväärselt (keskmiselt 25%). See näitab, et soolise mitmekesisuse edendamine ettevõtete juhtkondades toob käegakatsutavat kasu.

Sooliselt mitmekesine kaasatus paned tippjuhid rohkem põhiväärtusi hindama

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika mõju ulatub siiski ka kaugemale finantstulemustest. Ta arendab organisatsioonikultuuri ja tõhustab ka teisi tegevusi. Ettevõtted, mis on võtnud soolise mitmekesisuse kasutusele oma juhatustes, ei ole mitte ainult suurendanud oma kasumit, vaid on näinud ka suuremat tootlikkust, innovatsiooni, teadlikumaid otsustusprotsesse ning paremat töötajate hoidmist ja nende rahulolu. Sooliselt mitmekesine kaasatus toob kaasa ka organisatsiooni tipptaseme väärtushinnangute tõusu.

Sooliselt mitmekesised ETFid

Investoritele, kes soovivad kasvatada oma investeerimisportfellis sotsiaalsetele väärtustele panustavate firmade osakaalu, pakuvad atraktiivseid võimalusi börsil kaubeldavad fondid (ETF), mis on oma fookuse seadnud just sooliselt mitmekesistele firmadele. Indeksis nimega SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) on just USA ettevõtteid, mille juhtkonna hulgas on tugev sooline mitmekesisus võrreldes vastava sektori konkurentidega.

Indeksi eesmärk on pakkuda lisavõimalust investeerimiseks, mis ilma tasude ja kuludeta vastab üldjoontes MSCI USA Gender Diversity Select Indexi kogutootlusele. Viimati mainitud indeks jälgib USA suure ja keskmise turuväärtusega ettevõtteid, millel on teatud soolise mitmekesisuse ja mitmekesisuse juhtimisega seotud põhimõtted. Tavapärastes turutingimustes investeerib fond vähemalt 80% oma koguvarast indeksis sisalduvatesse aktsiatesse. Fond võib siiski investeerida ka indeksisse mittekuuluvatesse aktsiatesse, rahasse ja raha ekvivalentidesse või rahaturuinstrumentidesse.

Sooliselt mitmekesiste ETFide tootlus ja varad

Sooliselt mitmekesiste ETFide tootlus peegeldab nende potentsiaali võimsate investeerimisvahenditena. Näiteks SHE ETF on selle aasta algusest alates tõusnud 8% ja 2023. aasta kokkuvõtteks oli fondi tootlus koguni 29%. Samas tuleb mõista, et seda tüüpi investeeringud ei ole immuunsed korrektsioonide suhtes ning 2021. aasta novembrist kuni 2022. aasta oktoobrini langes fondi väärtus 33%. Kui võtta vaatluse alla aga periood 2020-2021, siis andis fond investoritele umbes 114% tootlust, mis kinnitab sooliselt mitmekesiste investeeringute elujõulisust konkurentsivõimelise tootluse saavutamisel.

Sooliselt mitmekesise indeksi SHE ETF 15 paremat vara: NVIDIA Corp. (NVDA) = 5,63% koguvarast; Amazon.com, Inc. (AMZN) = 4,72% koguvarast; Microsoft Corp. (MSFT) = 4,44% koguvarast; Meta Platforms Inc Class A (META) = 4,01% koguvarast; Apple Inc. (AAPL) = 4% koguvarast; Alphabet Inc. Class A (GOOGL) = 2,93% koguvarast; Eli Lilly and Co. (LLY) = 2,51% koguvarast; Accenture Plc Class A (ACN) = 2,42% koguvarast; Adobe Inc. (ADBE) = 2,24% koguvarast; JPMorgan Chase & Co. (JPM) = 2,01% koguvarast; UnitedHealth Group Incorp. (UNH) = 1,97% koguvarast; Visa Inc. Class A (V) = 1,93% koguvarast; Cisco Systems, Inc. (CSCO) = 1,9% koguvarast; Intel Corporation (INTC) = 1,76% koguvarast; Johnson & Johnson (JNJ) = 1,76% koguvarast.

Sooliselt mitmekesiste ettevõtete aktsiad

Mõned maailma suuremad ja tuntumad organisatsioonid paistavad eriti silma oma vankumatu pühendumisega soolisele mitmekesisusele. Nendeks on näiteks General Motors, Nvidia, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Citigroup, Procter & Gamble, Nielsen ja Merck. Nimetatud firmade juhatustes on 40% või rohkem naisi, samuti juhivad naised tähtsamaid komiteesid. Need eeskujulikud firmad mitte ainult ei edenda mitmekesisust, vaid nende juhtimine on kooskõlas ka äriühingu üldjuhtimise põhimõtetega laiemalt.

Uuringud soolise mitmekesisuse ja finantsnäitajate kohta

Nagu mainitud kinnitavad ka uuringud järjekindlalt soolise mitmekesisuse ja finantstulemuste vahelist sümbiootilist seost. Maailmakuulusa uuringufirma McKinsey Global Institute analüüsid on suisa esile toonud soolise homogeensuse kahjulikku mõju organisatsiooni tulemuslikkusele ning samuti rõhutanud vajadust edendada mitmekesisust jätkusuutliku edu saavutamiseks. Lisaks sellele näitavad uuringud, et kaasavad meeskonnad, mis kasutavad erinevaid vaatenurki, teevad 87% ulatuses paremaid äriotsuseid, mis rõhutab veelgi mitmekesisuse strateegilist väärtust strateegiliste organisatsiooni juhtimises.

Soolisele võrdõiguslikkusele suunatud varadesse investeerimise riskid

Kuigi investeerimine soolise võrdõiguslikkusega seotud varadesse pakub atraktiivseid võimalusi, peavad investorid olema teadlikud ka sellega kaasnevatest riskidest. Soolise võrdõiguslikkuse eest seisvad ettevõtted, nagu ka kõik teised ettevõtted, võivad siiski sattuda silmitsi ka maineriskidega, mis tulenevad sellistest vastuoludest nagu soopõhine palgaerinevus, kohtuvaidlused töökohal toimuva ahistamise pärast või vaidlused võrdsete võimaluste üle. Lisaks sellele sõltub soolise mitmekesisuse tõhusus finantstulemuste mõjutajana ka erinevatest organisatsioonilistest ja keskkonnateguritest. See nõuab ka investeeringute hindamisel ja riskijuhtimisel nüansseeritud lähenemist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et soolise võrdõiguslikkuse poole püüdlemine ettevõtlussfääris ei ole mitte ainult moraalne kohustus, vaid ka oluline ja pragmaatiline investeerimisstrateegia. Ettevõtted, kes propageerivad soolist mitmekesisust, võivad saada märkimisväärset kasu, alates parematest finantstulemustest kuni elujõulisema ja kaasavama organisatsioonikultuurini.

Kui investorid võtavad omaks soolise võrdõiguslikkuse poliitika ümberkujundamise potentsiaali ja toetavad aktiivselt ettevõtteid, mis seavad mitmekesisuse prioriteediks, võib sellest kujuneda positiivsete sotsiaalsete muutuste katalüsaator, mis loob samal ajal ka konkurentsivõimelist tulu. Siiski on oluline, et sellistele investeeringutele lähenetaks ettevaatlikult, tunnistades võimalikke riske ja tagatakse kooskõla oma laiemate investeerimiseesmärkidega.

Kasutades soolisele võrdõiguslikkusele keskendunud varade potentsiaali, ei loo me mitte ainult majanduslikku heaolu, vaid aitame kaasa ka õiglasema ja jätkusuutlikuma tuleviku loomisele kõigi jaoks.