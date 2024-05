Sisuturundus

EasyFind

8. mai kell 12:08 Kuula







EasyFindi looja Aljona Malets: leiad, mida vajad, kiiresti ja mugavalt!

Aljona Malets: „Arvan, et on nii palju huvitavaid asju, mis on avastamata, millest inimesed isegi ei tea – EasyFind on lihtne viis ennast näidata.“

Endine Eesti naiste jalgpallikoondise mängija ja kolme lapse ema Aljona Malets lõi veebisaidi EasyFind, et ettevõtted ja eraisikud saaksid oma teenuseid ja tooteid reklaamida. Alguses saavad kliendid lisada oma tooteid ja teenuseid ning umbes kuu aja pärast avaneb veeb kõikidele ja on kasutajatele tasuta. Veebikeskkond hakkab töötama kolmes keeles – inglise, vene ja eesti.

Idee käivitada veebileht tuli pärast seda, kui ta vaatas filmi Amazoni loomisest. Amazon on üks parimaid ja suurimaid kaupade müügi turuplatse – seda kasutab iga kuu 1,5 miljardit inimest. Seoses veebipõhise kaubanduse tulekuga on meie tarbimisharjumused muutunud – me saame osta kõike mugavalt kodust lahkumata. Varem oli nii, et riiete, jalatsite, seadmete ja majapidamistarvete ostmiseks pidi minema poodi, kulutama aega, et sobivat asja leida, osta ja see ise koju tuua. Nüüd saate valida kõike mugavalt oma kodust.

Aljona tõi näite oma kogemusest. Kui ta otsib midagi lastele või kodu jaoks, siis see võtab palju aega ning on raske leida seda, mida vajad. „Tunnen ise puudust sellisest kohast, kust ma leian kõik, mida otsin – huvitegevused ja trennid laste jaoks, midagi enda ja kodu jaoks. Ja seda kõige mitte tervet internetti läbi kammides või Google’is, Facebookis ja Instagramis – otsides igal pool midagi,“ lausus Malets.

Tema sõnul saab tema veebilehel olema laste jaoks eraldi paralleelmaailm – eraldi teenused, kaubad, üritused. See kõik saab ettevõtetele olema väga mugav – igaühel on oma kabinet, kuhu ettevõtjad saavad kiiresti oma kaupu ja teenuseid lisada erinevates formaatides ning reklaamida ilma suure investeeringuta. Samuti on võimalus näidata lühikest videot oma teenuse või toote kohta.

Müüjatele on ette nähtud igakuine makse ja see ei ole seotud välja pandud teenuste või toodete arvuga. Aljona Malets lubab esimestele klientidele allahindlust. Tema sõnade kohaselt tahab ta teha kõik võimalikult lihtsaks, mugavaks ja tõhusaks. Veebisaidil on võimalik panna hinnanguid, jätta kommentaare ja anda tagasisidet. Lisaks tuleb võimalus liituda nende teenustega, mis huvitavad. Kui on mingi ettevõte, mis pakub huvi, ja see toob välja midagi uut, saate e-kirjaga selle kohta teate.

"Selle saidi mõte on teha kõigi elu lihtsamaks. Ettevõtjatele on see hea võimalus ennast näidata, tavainimese jaoks lihtsustab see info otsimist. Kuid iga ettevõtja muutub mõnikord inimeseks, kellel on vaja midagi leida. Nii et igaüks saab üksteisele kasulik olla," ütles Malets.

Tema sõnul on saidi eelis see, et esiteks on see odav ning on täiesti tasuta tavalisele tarbijale. "Kui sa paned ennast meie veebilehele müüjana, siis on sind lihtne leida ja põhimõtteliselt saab kogu Eesti sinust teada," selgitas ta. „Arvan, et on nii palju huvitavaid asju, mis on avastamata, millest inimesed isegi ei tea – EasyFind on lihtne viis ennast näidata.“