Põhja-Tallinna teenuste põud sunnib elanikud liikvele. Endover: ärid, teie võimalus

Endoveri äripindade arendusjuht Olari Vokk näeb Põhja-Tallinna piirkonnas teenuseäridele head positsiooni, kuna maksujõuline elanikkond ootab senisest enam heaoluteenuseid. Foto: Liis Treimann

Endoveri äripindade arendusjuht Olari Vokk ütles, et Põhja-Tallinn on veel suuresti äridele avastamata maa. „Äritegevuseks on tohutu potentsiaal, kui vaadata, kui palju inimesi piirkonnas elab ja kui vähe on teenuseid, mida saab kohapeal tarbida,” rääkis ta.

Teenuste puudumine paneb aga elanikud kvartalist välja liikuma, lisas Vokk.

Põhja-Tallinnas on ehitustegevus olnud viimasel kümnendil aktiivne, elamuehitus on piirkonda juurde toonud tuhandeid elanikke. „Kui vaadata Endoveri vaatenurgast, siis piirkonnas on keskkond juba valmis, oleme ehitanud sinna juba 500 korterit. Mida aga pole, on teenused, nende jaoks on vaja mitmekülgsust luua,” sõnas ta.

Kui varem on Endover tegutsenud rohkem elamuehituses, siis Volta arendusega on astutud suur samm ärikinnisvaramaailma. „Ärikinnisvara ehitus on läinud samuti üldiste trendidega kaasa ja aina enam tuleb täita erinevaid nõudeid, alates rohesertifikaatidest, sest seda nõuab juba klient,” kinnitas Vokk.

Kuula saatest, millistest teenustest piirkonnas puudust tuntakse ja milliseks kujuneb Volta kvartal. Saates räägib Endoveri äripindade arendusjuht Olari Vokk. Saadet juhib Juuli Nemvalts.