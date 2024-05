Ülevaade: Eesti investorite seas ületab fondide populaarsus ettevõtete aktsiaid

2023. aastal on Freedom24 platvormi tehingute põhjal investeerimisfondid muutunud Eesti investorite seas üha populaarsemaks. Erinevalt Eestist domineerivad Leedus tehnoloogiasektori ettevõtted ning Lätis on täheldatav tasakaalustatum lähenemine.

Maxim Manturov, Freedom24 investeerimisuuringute juht. Freedom24 kauplemisplatvormi tulemustest selgub, et Eesti investorid on näidanud silmatorkavat eelistust fondide kasuks, mis hõlmavad nii võimendusega fonde nagu DIREXION DAILY SEMICON 3X (SOXS.US) ja ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU), kui ka laiapõhjalisi fonde nagu iShares Barclays Short Treasury Bond ETF (SHV) ja ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Ainult kolm ettevõtet – NIO (NIO), Tesla (TSLA) ja Clover Health (CLOV) – on suutnud murda Eesti investorite kümne enimkaubeldud instrumendi nimekirja, mis peegeldab fondide eelistamist otseste aktsiainvesteeringute asemel. „See trend näitab, et Eesti investorid püüavad aktiivselt kasutada fondide pakutavaid tururiskide maandamise võimalusi ja võimendust,“ kommenteeris, Freedom24 investeerimisuuringute juht.

Erinevalt Eestist domineerivad Leedus tehnoloogiasektori ettevõtted nagu Tesla Motors, Coinbase (COIN) ja Nvidia (NVDA), moodustades enamuse kümnest enimkaubeldud instrumendist. Leedu investorite eelistus otse aktsiatesse investeerimisele on ilmne, kusjuures ainult üksikud fondid nagu ProShares UltraPro Short QQQ jõuavad esikümnesse. Lätis on täheldatav tasakaalustatum lähenemine, kus aktsiad nagu Apple (AAPL) ja Lucid Group (LCID) on kombineeritud mitmekesiste fondidega nagu ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) ja KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Freedom24 investeerimisuuringute juhi sõnul see viitab asjaolule, et Läti investorid soosivad geograafilist ja sektoritevahelist mitmekesistamist.

„2023. aasta kauplemisandmed kajastavad, et kuigi eelistused varieeruvad riigiti, on tehnoloogia- ja finantssektor jätkuvalt populaarsed kõigis kolmes Balti riigis. Tehnoloogiaettevõtete aktsiad on üldiselt esikohal, kuid Eesti eristub selgelt fondide kasutamisega tururiskide maandamiseks. See peegeldab globaalseid turusuundumusi ja investorite soovi tururiskide vastu end strateegiliselt positsioneerida,“ ütles Manturov.

Freedom24 investeerimisuuringute juhi sõnul on tehnoloogiaaktsiate ja võimendusega fondide populaarsus mõjutatud üldistest turusuundumustest, mis kinnitab Balti investorite reageerimist globaalsetele majandussündmustele ja turumuutustele.

2023. aasta enimkaubeldud väärtpaberid Balti riikides Freedom24 platvormil:

Eesti:

DIREXION DAILY SEMICON 3X

iShares Barclays Short Treasury Bond ETF

NIO INC

Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro Russell 2000

CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP

Tesla Motors Inc

ProShares UltraPro QQQ

DIREXION DLY 20Y T BULL 3X

Läti:

Tesla Motors Inc

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures

Upstart

Chimerix Inc

Apple Inc.

Lucid Group Inc

KraneShares CSI China Internet ETF

Affirm Holdings Inc

QuantumScape Corp

BlackBerry Ltd

Leedu:

Tesla Motors Inc

Coinbase Global, Inc.

NIO INC

Nvidia Corporation

Support.com

C3.ai Inc

ProShares UltraPro Short QQQ

PacWest Bancorp

Lucid Group Inc

TAL Education