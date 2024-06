Õppida pole kunagi hilja! Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppekavale oodatakse juhte, kes oskavad mõelda teisiti

Need, kes on huvitatud juhtimisest või on juba juhtimiskogemusega inimesed, kuid soovivad end kaasaegse teaduse valguses täiendada, võiksid alljärgnevale hoolikamalt tähelepanu pöörata.

Peljata, et õpingutest on möödas liiga pikk aeg, pole vaja, sest Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise magistriõppekavale just elu- ja töökogemustega inimesed oodatud ongi.

“Meie õpe toimub väikeses, umbes 20-liikmelises grupis, mis tagab personaalsema lähenemise ning tekitab suurema ühtsustunde. See on paik, kus kohtuvad inimesed avalikust- ja erasektorist, ühise laua taga istuvad tipp- ja keskastme juhid, põimuvad uus ja vana majandus. Õppeained on praktilised, seotud tugevalt teoreetiliste teadmistega. Teeme palju koostööd tunnustatud Eesti ettevõtete ning tipptegijatega,” tutvustab strateegilise juhtimise magistriõppe programmijuht Krista Jaakson.

Ühtsustunde, toredate kontaktide ja uute vajalike kogemuste saamist kinnitab ka õppe läbinud Sander Tamm, eesti dirigent, muusikaprodutsent ja aastast 2023. Vanemuise kontserdimaja direktor. “Siin oli avatud meel, mis aitab igast olukorrast läbi ja seob gruppi. Hoiame kontakti ka väljaspool kooli,” on ta saadud kogemuse ning uute kontaktidega igati rahul.

Tamm, kes on end varasemalt harinud nii Eestis kui välismaal, kaalus põhjalikult, kus ja mil moel uusi teadmisi omandama asuda. “Mõtlesin peale kultuurikorralduse magistri läbimist, kas minna taas koolitustele, kus ma sageli käin, ning täiendan end majanduse ja turunduse vallas, või leian stabiilsema joone. Hakkasin otsima erinevaid õppekavasid ja nii ma selleni jõudsingi,” sõnab ta. Tamm nendib, et pikem ning stabiilsem õpe on tema jaoks köitvam. “Sul on järjepidevus ja see on miski, mida koolitustelt ei saa. Koolitustel kvaliteet kõigub, kuid siin mitte,” ütleb ta.

Strateegilise juhtimise magistriõpe on maailma avardav kogemus inimesele, kelle erialane taust ei ole majandus ega isegi mitte sotsiaalteadused, kuid töö on teda viinud juhi rollini. Õpingute tulemusena avastasin arengupotentsiaali nii isiklikult, oma praksisele kui ka tervishoiuvaldkonnale. Diana Ingerainen Järveotsa Perearstikeskuse juhataja ja perearst, vilistlane

Argipäevast välja, Eesti uusimasse õppehoonesse

Strateegilise juhtimise õppekava toimub osakoormusega. Õpingute kestvus on kolm aastat, mis tähendab väiksemat koormust ühes semestris ning teeb õppimise eriti sobivaks ka neile, kel vaja jagada end töö, õpingute ning pereelu vahel. Õpingud on tasulised ning ühe semestri hind on 2900 eurot.

Õppesessioonid kestavad septembrist juunini. Tartus kohapeal käia tuleb kord kuus kolmel päeval ning ülejäänud ajal toimub õppetöö individuaalselt. Mõistagi on õppima oodatud kõik huvilised, kuid eriti teretulnud on väljaspool Tartut elavad inimesed. See tähendaks oma tavakeskkonnast väljumist, pühendumist neil kolmel päeval kuus täielikult iseendale ning uutele teadmistele. Õppetöö toimub Eesti ühes uusimas ja inspireerivamas Delta õppehoones Emajõe kaldal.

“Mina sain strateegilise juhtimise õppekavalt metoodiliste põhja, mida soovisin,” on ka poliitik Igor Taro läbituga rahul. “Koos 20 juhiga erinevaid teemasid arutada on teistsugune. Siin tuli välja elukogemuse väärtus. See õppekava aitab süsteemsemalt ja läbimõeldumalt otsuseid teha, mis tuleb kasuks kõikjal,” lisab Taro.

Mis teeb strateegilise juhtimise magistriõppe eriliseks? • Väike ja erinevate valdkondade kogemusega õpperühm, kus on suur roll iga magistrandi kogemustel, oskustel ja ideedel ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud. • Koostöö kaasusettevõtetega: valitud õppeainetes koostab praktilise ülesande üks Eesti ettevõte, mida magistrandid õpivad põhjalikult tundma. • Õppereis Lissaboni, Berliini või Madridi: võimalus on läbida ühiselt korraldatud ühenädalane valikaine partnerülikooli juures. • Ühisüritused, mis seovad õppijad omavahel ja vilistlastega

Milles bakalaureusekraad on omandatud, pole tähtsust ‒ see magister sobib kõigile

Kandideerida saab 26. juunini SIIN. Õppima asudes ei oma tähtust, millise valdkonna bakalaureuskraad varasemalt omandatud on, vaid tähtis on soov end uute ja värskete juhtimisteadmistega täiendada. Lisainfot strateegilise juhtimise õppekava kohta leiab veebilehelt ut.ee/et/oppekavad/strateegiline-juhtimine