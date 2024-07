Tagasi ST 31.07.24, 12:32 Usalda värbamine CVKeskus.ee kogenud värbamiskonsultantidele Iga ettevõtte jaoks on ülimalt oluline leida õiged inimesed õigetele ametikohtadele. Siin tuleb appi CVKeskus.ee, Eesti suurima külastatavusega tööportaal, mis pakub tööandjatele laia valikut teenuseid alates töökuulutuste avaldamisest kuni põhjalike ja personaalse lähenemisega värbamisteenusteni.

CVKeskus.ee tööportaal on Eesti tööandjate eelistatuim värbamiskanal, kus avaldatakse suurim valik tööpakkumisi. Kantar Emori uuringute tulemused näitavad, et CVKeskus.ee on ülekaalukalt ka töötajate peamine tööotsingukanal Eestis, mis tagab CVKeskus.ee tööportaalis avaldatud tööpakkumistele parima nähtavuse tööturul.

Keeruliste värbamisprojektide puhul võib aga suurimast nähtavusest väheks jääda, sest soovitud oskuste ja kogemusega tippspetsialist ei pruugi olla hetkel aktiivselt tööd otsimas. Seega tuleb nendeni jõudmiseks ise aktiivselt tegutseda.

Lisaks on teinekord tööd juba kuhjunud nii palju, et uue töötaja leidmine on möödapääsmatu ja kriitiline, kuid sellega tegelemiseks ei ole lihtsalt enam ei aega ega jõudu.

Selleks oleme CVKeskus.ee tööportaali kõrvale loonud Värbamisagentuuri , kus töötavad valdkonna professionaalid teostavad aastas üle 250 värbamisprojekti ja viivad läbi üle 2000 tööintervjuu.

“CVKeskus.ee Värbamisagentuuris töötavad valdkonna tipptegijad, keda saad usaldada. Nad hoiavad ära kandideerimise katkemise vältides levinud värbamisvigu ning toovad valikusse ka töötajad, kes on tööga hõivatud ja ei ole seepärast ise aktiivselt tööd otsimas,” selgitab värbamisteenuse võlu CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler.

Värbamisteenusega võtab CVKeskus.ee värbamiskonsultant õige töötaja leidmise enda õlgadele, säästes nii kliendi aega, raha kui ka energiat.

“Minu tiimis olevate värbamiskonsultantide jaoks ei ole see lihtsalt töö, mis tuleb ära teha, nad siiralt hoolivad heast tulemusest, et tööandjad leiaksid endale parimad kandidaadid,” kinnitab Adler. Nii jõuavadki kliendini juba motiveeritud kandideerijad ning kõiki kandidaate on hoitud sama hästi kui Sina hoiad oma kliente.

Kuidas värbamisteenuse protsess välja näeb?

Tööpakkumise sisu loomine ja kujundamine toimub koostöös kliendiga. CVKeskus.ee värbamiskonsultandid loovad tööpakkumise sisu, mis köidab parimate kandidaatide tähelepanu. Selleks on vaja kõigepealt põhjalikult kaardistada, missugust töötajat ettevõte hetkel vajab.

"Sisukas töökuulutus on ülioluline samm sobivate kandideerijate kõnetamisel, sest töökohavahetamine on elus suur otsus, mida ei langetata kergekäeliselt. Valesti sõnastatud ootustega või töö kirjeldusega võib lihtsasti eemale peletada tugevaid tegijaid või ligi meelitada mittesobivad kandidaate,” selgitab Grete Adler.

“Kandideerimisotsust mõjutavad nii tõuke- kui ka tõmbetegureid - peame suutma kõnetada nii põhjuseid, miks töötaja on valmis oma praeguselt töökohalt edasi liikuma kui pakkuma ka väärtuseid, mis meelitavad teda meie tööpakkumist kaaluma.”

Kõik CVKeskus.ee Värbamisagentuuri projektid avaldatakse Eesti külastatuimas tööportaalis CVKeskus.ee, mis tagab parima nähtavuse Eesti tööturul. Lisaks tagatakse neile maksimaalne töökuulutuse esiletõstmine, mis suurendab nähtavust veelgi.

Seejärel kontakteerub värbamiskonsultant otse potentsiaalsetele kandidaatidele ehk alustab sihtotsinguid tööturul passiivsete töötajate seas. Selleks on CVKeskus.ee värbamiskonsultandil käepärast Eesti suurim töötajate talendipank. See on eriti kasulik, kui ettevõtte otsib spetsiifiliste oskustega inimesi.

Loomulikult sisaldavad CVKeskus.ee Värbamisagentuuri teenused ka 100%-list infovahetust kandidaatidega, mis aitab hoida kandidaate kursis värbamisprotsessi käiguga ja tagab positiivse kogemuse, sest kiire ja läbipaistev infovahetus on võtmetähtsusega, et kandidaadid tunneksid end väärtustatuna ja informeerituna.

Värbamisteenuse tulemusena jõuavad kliendini motiveeritud ja sobivaks hinnatud kandideerijad, kellega juht saab kohtuda ja oma valiku langetada konsulteerides sealjuures vajadusel ka värbamiskonsultandiga.

Kõikehõlmavad värbamispaketid, mis vastavad sinu ettevõtte vajadustele

CVKeskus.ee Värbamisagentuuri valikus on erinevaid värbamispakette edukaks personaliotsinguks, mis on loodud katma erinevate ettevõtete vajadusi, alates väiksematest firmadest, kes otsivad spetsiifiliste oskustega töötajaid, kuni suuremate ettevõteteni, kes vajavad põhjalikku ja professionaalset värbamisteenust. Iga pakett on hoolikalt koostatud, et pakkuda terviklikku lahendust ja tagada teie värbamisprotsessi edukus.

• Start: täiuslik lahendus kui ei jõua kandideerijate hindamisega ise tegeleda: Pakett sisaldab tööpakkumise sisu loomist ja kujundamist, töökuulutuste avaldamist Eesti külastatuimas tööportaalis ning töökuulutuse esiletõstmist. Paketis sisaldub kuni 1500 kandideerimiskutse edastamine, kandideerijate esmane hindamine ja neile tagasiside andmine. • Pro: põhjalik värbamisteenus, kus värbamiskonsultant võtab projekti enda õlgadele: Pakett sisaldab kõiki Start-paketi teenuseid ning lisaks lühiintervjuude läbiviimist kandidaatidega aga ka sihtotsingut CV-de andmebaasist ning taustauuringut kuni viiele kandidaadile. Pro värbamisteenusega kõnetatakse ka passiivseid töötajaid ja värbamiskonsultant teeb ära ka eelvestlused ning jagab kliendiga oma professionaalset arvamust ning nõuandeid. • Premium: Garantiiga sihtotsing: Premium sisaldab kõiki Pro teenuseid, lisaks süvaintervjuusid kandidaatidega, personaalseid pakkumisi lisakanalites nagu LinkedIn, ja DiSC käitumisprofiili tuvastamist. Premium pakub ka neljakuulist garantiid ehk töötaja mittesobivusel ja/või lahkumisel garantiiperioodi jooksul alustatakse otsinguid uuesti.

CVKeskus.ee Värbamisagentuuri konsultandid teostavad aastas üle 250 värbamisprojekti

Värbamisteenus tõi Viljandi Linnavalitsusele uue rahandusameti juhataja: Viljandi Linnavalitsus otsis vastutusrikkale positsioonile rahandusameti juhatajat. Nii otsustatigi kasutada CVKeskus.ee värbamisteenuseid, et leida sobiv kandidaat, kes oleks valmis juhtima ja arendama linna finantsvaldkonda. Viljandi Linnavalitsus otsis vastutusrikkale positsioonile rahandusameti juhatajat. Nii otsustatigi kasutada CVKeskus.ee värbamisteenuseid, et leida sobiv kandidaat, kes oleks valmis juhtima ja arendama linna finantsvaldkonda. Loe värbamisprojektist lähemalt siit. Värbamisteenus tõi GoSwift Solutions ettevõttesse uue müügiesindaja: GoSwift Solutions OÜ arendab digitaalse transpordijuhtimise lahendust. Ettevõte on oma tegevust laiendamas, mis nõudis meeskonna tugevdamist kogenud müügiesindajaga. Nii otsustatigi kasutada CVKeskus.ee värbamisteenuseid, et leida sobiv kandidaat, kes oleks valmis uut lahendust klientidele tutvustama ning sellega ettevõtte arengusse panustama. GoSwift Solutions OÜ arendab digitaalse transpordijuhtimise lahendust. Ettevõte on oma tegevust laiendamas, mis nõudis meeskonna tugevdamist kogenud müügiesindajaga. Nii otsustatigi kasutada CVKeskus.ee värbamisteenuseid, et leida sobiv kandidaat, kes oleks valmis uut lahendust klientidele tutvustama ning sellega ettevõtte arengusse panustama. Loe värbamisprojektist lähemalt siit. Multilingua Keelekeskuse meeskonnaga liitus müügi-ja turundusspetsialist: Multilingua Keelekeskus OÜ müügi-ja turundusspetsialistiks kandideerisid kokku pea 300 töövõtjat, mille tulemusel õnnestus CVKeskus.ee värbamiskonsultandil leida ettevõtte meeskonda spetsialist, kes on tugev nii müügi- kui ka turundusvaldkonnas. Multilingua Keelekeskus OÜ müügi-ja turundusspetsialistiks kandideerisid kokku pea 300 töövõtjat, mille tulemusel õnnestus CVKeskus.ee värbamiskonsultandil leida ettevõtte meeskonda spetsialist, kes on tugev nii müügi- kui ka turundusvaldkonnas. Loe värbamisprojektist lähemalt siit. Bang & Bonsomer Eestis alustasid tööd ühe asemel kaks spetsialisti: Bang & Bonsomer Eesti AS digiturunduse assistendiks kandideeris kokku pea 400 töövõtjat, mille tulemusel õnnestus CVKeskus.ee värbamiskonsultandil leida ettevõtte meeskonda kaks tugevat spetsialisti. Suur kandideerijate hulk tähendas, et värbamiskonsultant pidas koguni 17 töövestlust nädalas. Bang & Bonsomer Eesti AS digiturunduse assistendiks kandideeris kokku pea 400 töövõtjat, mille tulemusel õnnestus CVKeskus.ee värbamiskonsultandil leida ettevõtte meeskonda kaks tugevat spetsialisti. Suur kandideerijate hulk tähendas, et värbamiskonsultant pidas koguni 17 töövestlust nädalas. Loe värbamisprojektist lähemalt siit. Lastefondiga liitus uus kommunikatsioonijuht: 2023. aasta lõpus pöördus CVKeskus.ee värbamiskonsultantide poole tunnustatud heategevusorganisatsioon Lastefond, kes otsis enda ridadesse kahte uut tegijat - heategevusprojektide koordinaatorit / büroojuhti ning kommunikatsioonijuhti, kes aitaksid tagada fondi missiooni sujuva toimimise ja veelgi suurem mõju Eesti ühiskonnas. Lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves jagas meiega 2023. aasta lõpus pöördus CVKeskus.ee värbamiskonsultantide poole tunnustatud heategevusorganisatsioon Lastefond, kes otsis enda ridadesse kahte uut tegijat - heategevusprojektide koordinaatorit / büroojuhti ning kommunikatsioonijuhti, kes aitaksid tagada fondi missiooni sujuva toimimise ja veelgi suurem mõju Eesti ühiskonnas. Lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves jagas meiega värbamisprojektist kaasa haaratud kogemusi siin

Haara värbamisteenus koos tasuta turunduskampaaniaga!

Hetkel sisaldavad CVKeskus.ee Värbamisagentuuri värbamisteenused ka tasuta turunduskampaaniat, mis on suurepärane võimalus tööandjatele, kes soovivad tutvustada oma tööpakkumisi laiemale publikule.

Turunduskampaania sisaldab nii reklaambännerit tööportaalis kui ka sihitud ja kogenud kampaaniameistri poolt käsitsi valminud sotsiaalmeedia kampaaniat Facebookis ja Instagramis.

Tutvu CVKeskus.ee Värbamisagentuuri teenustega ning kaasa personaliotsingutesse usaldusväärne ja kogenud partner!

