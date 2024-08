Tagasi ST 06.08.24, 12:45 Milliste paljulubavate dividendiaktsiatega kauplemist peaksid investorid sügise hakul kaaluma? Suvi on jõudmas lõpule ning peagi tuleb tagasi töise rutiini juurde naasta. Sügise algus on suurepärane aeg, mil oma finantstehingutele otsa vaadata ning rahalised investeeringud kaalutletult läbi mõelda. Freedom24 eksperdid annavad nõu, kuhu tasuks oma raha aktsiaturgudel paigutada.

Milliste paljulubavate dividendiaktsiatega kauplemist peaksid investorid sügise hakul kaaluma?

1. Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson on tervishoiusektori suurkuju, kes on tuntud oma mitmekesise ärimudeli poolest. Nende ridades on nii ravimeid, meditsiiniseadmeid kui ka laialdaselt muid tervisetooteid. Just mitmekesisuses peitubki kasumlikkus. See tagab stabiilse kasumi ning aitab kaasa rahavoogude kasvamisele. J&J pühendumus innovatsioonile ja globaalsele kohalolule tugevdab veelgi tema konkurentsieelist. 3,3% katkematu dividendimaksete ajaloo ja enam kui viie aastakümne pikkuse dividendide kasvuga on J&J endiselt parim valik sissetulekule orienteeritud investoritele, kes otsivad dividendide stabiilsust ja usaldusväärsust.

2. Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble eristub tarbekaupade turul ülemaailmselt tunnustatud kaubamärkide portfelliga kodu-, tervise- ja isikliku hügieeni segmentides. Selle tugev kaubamärk ja ulatuslik turustusvõrk aitavad kaasa stabiilsele tulule ja rahavoogude kasvule ning võimaldavad maksta 2,3% dividende. PG strateegiline keskendumine kuluefektiivsusele ja brändiuuendusele toetab kasumlikkust ja suurendab dividendide kaudu aktsionäride tootlust. Ettevõte on järjekindlalt suurendanud oma dividende üle kuue aastakümne, peegeldades oma pühendumust aktsionäridele summa tagastamises, muutuva turudünaamika valguses.

3. Pfizer Inc. (PFE)

Pfizer on üks maailma suurimaid ravimifirmasid, mis on tuntud oma laia valiku uuenduslike ravimite ja vaktsiinide poolest. Ettevõtte keskendumine teadus- ja arendustegevusele tagab talle juhtpositsiooni peamistes ravivaldkondades, sealhulgas onkoloogias, vaktsiinides ja haruldastes haigustes. Pfizer’i tugev tarneahel ja esinduslikkus üleilmsel turul toetavad tema järjepidevat kasumikasvu ja rahavoogude genereerimist, pakkudes usaldusväärset 5,8% dividendi. Hiljutised arengud vaktsiinitehnoloogias on suurendanud investorite usaldust Pfize’ri pikaajalise tulupotentsiaali ja dividendide jätkusuutlikkuse vastu, muutes ettevõtte tervishoiusektoris atraktiivseks valikuks.

4. Verizon Communications (VZ)

Verizon Communications on traadita ja traadiga sideteenuste juhtivpakkuja, kes teenindab miljoneid kliente kogu Ameerika Ühendriikides. Ettevõtte ulatuslik võrguinfrastruktuur ja kõrged klientide hoidmise määrad tagavad stabiilse tulubaasi, mis toetab dividendipoliitikat. Verizon’i strateegilised investeeringud 5G-tehnoloogiasse ja digitaalmeediasse on loodud selleks, et ära kasutada esilekerkivaid tarbijatrende ja edendada tulevast kasvu. Stabiilsete 6,3% dividendimaksete ja finantsdistsipliiniga on Verizon endiselt kindel valik sissetulekule orienteeritud investoritele, kes otsivad kokkupuudet telekommunikatsioonisektoriga.

5. AbbVie Inc. (ABBV)

AbbVie on spetsialiseerunud biofarmatseutikatele, keskendudes sellistele ravivaldkondadele nagu immunoloogia, onkoloogia ja neurobioloogia. Ettevõtte lipulaev Humira on jätkuvalt enimmüüdud ravim kogu maailmas, panustades oluliselt ettevõtte tuluvoogu. AbbVie tugev uuenduslike ravimite ja strateegiliste omandamiste portfell mitmekesistab tema portfelli veelgi ning toetab pikaajalisi kasvuväljavaateid. Ettevõtte muljetavaldav rahavoog ja kohustus tagastada aktsionäridele kapitali 3,5% dividendiga on muutnud AbbVie eelistatud valikuks tervishoiusektoriga kokkupuudet otsivate dividendiinvestorite seas.

6. Coca-Cola (KO)

Coca-Cola on karastusjookide tööstuse ülemaailmne liider, kellel on ikooniliste kaubamärkide portfell ja tugev turustusvõrk, mis hõlmab enam kui 200 riiki. Ettevõtte ulatus, brändikapital ja toodete mitmekesistamine tagavad vastupidavuse majanduse kõikumisele, stabiilse rahavoo ning kasumlikkuse. Coca-Cola keskendumine innovatsiooni- ja turundusalgatustele toetab jätkuvalt kasvu ja tugevdab oma turupositsiooni. Enam kui sajandi katkematu dividendimaksega Coca-Cola jääb dividendiportfellide nurgakiviks, pakkudes investoritele stabiilset 3% dividenditootlust ja pikaajalist kapitali kallinemise potentsiaali.

7. Exxon Mobil Corporation (XOM)

Exxon Mobil on energiasektoris suur tegija, kes uurib, toodab, rafineerib ja turustab naftatooteid kogu maailmas. Ettevõtte integreeritud ärimudel ja mitmekesine üles- ja allapoole suunatud tegevus tagavad vastupidavuse toormehindade volatiilsuse suhtes. Exxon Mobili keskendumine tegevuse efektiivsusele, kulude juhtimisele ja kapitalidistsipliinile aitab kaasa rahavoogude genereerimisele ja dividendide jätkusuutlikkusele 3,2%. Vaatamata väljakutsetele energiaturul, rõhutab Exxon Mobili pühendumus konkurentsivõimelise dividenditootluse säilitamisele selle atraktiivsust sissetulekule orienteeritud investorite jaoks, kes soovivad kokku puutuda energiasektoriga.

Nendel ettevõtetel on tugevad põhialused, stabiilne dividendide ajalugu ja strateegilised algatused aktsionäride väärtuse säilitamiseks.

Miks võib Freedom24 investeerimisideid usaldada?

Meie analüütikutel on 10-aastane kogemus globaalsetel aktsiaturgudel, sealhulgas Wall Streetil. Meie investeerimisideede tulemuste kokkuvõte:

• Viimase 3,5 aasta jooksul on ellu viidud 331 ideed 503-st; • 61% ideedest on positiivselt ellu viidud; • Teostatud ideede keskmine tootlus on 16%; • Keskmine idee elluviimise aeg on 29,2 nädalat.

Freedom24 analüütikute meeskond valmistab ette värskeid investeerimisideid. Lugege neid Freedom24 veebilehelt ning jälgige ka Facebookis, Instagramis ja Telegramis, et värske info võimalikult kiirelt kohale jõuaks!

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS- ja Android-operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse Freedom Holding Corp., mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Baltikumis. Uuri lisaks: freedom24.com

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun