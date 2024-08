Tagasi ST 14.08.24, 15:24 Freedom Holding Corp.-i kvartalikäive kasvas 43% võrra 451 miljoni dollarini

Freedom24 asutaja Freedom Holding Corp. avaldas 30. juunil 2024 lõppenud 2025. majandusaasta esimese kvartali tulemused. Valdusfirma käive ulatus 451 miljoni dollarini, mis on 43% rohkem kui eelmise majandusaasta sama kvartali 316 miljonit dollarit.

Tulude kasvu toetas intressitulu 51%-line kasv 226 miljoni dollarini, mis tulenes klientidele väljastatud võimenduslaenudest, pangalaenudest ja kauplemisväärtpaberitest. Sissetulek kindlustusriski hindamisest kasvas 188% võrra 129 miljoni dollarini ja seda vedasid kindlustustegevuse, näiteks pensioniannuiteedi ja õnnetusjuhtumikindlustuse klasside laienemine.

Peamised tuluallikad olid maaklertegevuse (175 miljonit dollarit), kindlustuse (147 miljonit dollarit) ja panganduse (91 miljonit dollarit) segmendid, samas kui teised segmendid andsid 37 miljonit dollarit. Valdusettevõtte puhaskasum oli 34,3 miljonit dollarit, põhi- ja lahjendatud kasum aktsia kohta oli vastavalt 0,58 ja 0,57 dollarit.

Freedom Holding Corp.-i varad kasvasid kvartali jooksul 200 miljoni dollari võrra. Kui 31. märtsil ulatusid Freedom Holding Corp.-i varad 8,3 miljardi dollarini, siis 30. juuni seisuga 8,5 miljardi dollarini. Maaklerikontode arv kasvas aasta varasemalt 399 000-lt 532 000-ni.

„Oleme rahul kvartali tulemustega, mis panevad Freedom Holding Corp.-i jaoks aluse järjekordsele silmapaistvale aastale. Ajalooliselt on olnud meie digitaalse finantstehnoloogia platvormi üldise kasvu aluseks olnud maaklerikontod, kuid täna hõlmab meie platvorm ka jaepanka, kindlustusseltse ja kasvavat nimekirja populaarsetest lisateenustest, mis aitavad kaasa meie kliendibaasi kasvule. Nende hulka kuuluvad veebipõhised toidupoed, reisi- ja meelelahutusteenused, täiendavad piirkondlikud jaemüügipakkumised ning kavandatavad telekommunikatsiooni- ja meediateenuste pakkumised,” ütles Freedom Holding Corp.-i tegevjuht Timur Turlov tulemusi kommenteerides.

Turlovi sõnul käivitas jaepank Freedom Bank KZ selle aasta aprillis rakenduse nimega SuperApp, mis kujutab endast keskset lahendust finantsteenustele. See võimaldab panga klientidel kontrollida oma kontojääki, vaadata tehinguajalugu, teha ülekandeid ja makseid, avada ja hallata hoiuseid, samuti jälgida oma portfelli reaalajas ning kasutada mitmesuguseid muid teenuseid.

„See lahendus on kasulik kõigile, kuna meie kliendid saavad mugava juurdepääsu vajalikele toodetele ja teenustele ning meie saame olulises koguses tarbijate andmeid, mis võimaldavad meil edasi arendada lisandväärtust pakkuvaid tooteid, millest meie kliendid rõõmu tunnevad. Eeldame, et selline innovatsioon on tulevase kasvu peamine edasiviiv jõud,” ütles Turlov.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS- ja Android-operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse Freedom Holding Corp., mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Poolas, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Baltikumis.

