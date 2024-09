Tagasi ST 13.09.24, 14:38 4 alahinnatud aktsiat, millele ennustatakse lähitulevikus kiiret kasvu Freedom24 investeerimisanalüütikud on välja valinud neli ettevõtet erinevatest tegevusvaldkondadest, millele ennustatakse lähiaastatel kiiret kasvu. Kuigi hetkel kauplevad nende ettevõtete aktsiad oma õiglasest väärtusest allpool, võib eelolevatel kuudel näha märkimisväärset hinnatõusu.

Investeerimissoovitusena välja valitud ettevõteteks on kiibitootja Rambus, naftaväljade teenindusettevõte Helix Energy Solutions, biotehnoloogiaettevõte Amphastar Pharmaceuticals ja Hiina tarnehiiglane ZTO Express.

Rambus: mälukiipide valmistaja 49%-lise kasvupotentsiaaliga

Rambus (RMBS) toodab komponente täiustatud ja suure jõudlusega mälukiipidele, mida kasutatakse arvutiseadmetes. Üle 75% praegusest ettevõtte tulust saadakse andmekeskuste kiipide turult. McKinsey strateegia- ja juhtimiskonsultatsiooni ettevõte ennustab, et 2030. aastaks vajab maailmamajandus ainuüksi tehisnärvivõrgu arendamiseks 8,6–13,6 miljonit uut mälukiipi, mis on ligi poole rohke kui praegune. Tehisnärvivõrkude populaarsuse kiire kasv nõuab aga ka andmetöötlusvõimekuse olulist kasvatamist. Selline tendents soodustab investeeringuid andmekeskustesse ja suurendab nõudlust Rambuse toodete järele.

Helix Energy Solutions: naftaväljateenuste ettevõte, millel on üle 42% kasvupotentsiaal

Helix Energy Solutions (HLX) pakub teenuseid avamere nafta-, gaasi- ja taastuvenergiaprojektidele, spetsialiseerudes nende eluea pikendamisele ning pakkudes erinevaid ehitus-, parandus- ja hooldusteenuseid. Pandeemiajärgselt on naftaväljade teenindusettevõtete, sealhulgas Helix Energy Solutionsi, turuväärtus püsinud madal, mis on tõsiselt mõjutanud nafta- ja gaasitööstust tervikuna. Hiljutine naftahinna tõus on aga tekitanud taas huvi avamereprojektide vastu. Rystad Energy hiljutine uuring ennustab, et investeeringud süvavee puurimisprojektidesse saavutavad haripunkti käesoleval aastal ja kasvavad 2027. aastaks praeguselt tasemelt 30%.

ZTO Express: Hiina suurim tarneoperaator, millel on 31%-line tõusupotentsiaal

ZTO Express (ZTO) on üks Hiina suurimaid kiirkullerfirmasid, mis pakub tänu oma laiaulatuslikule logistika- ja partnerlusvõrgule nii riigisisest kui ka rahvusvahelist pakiveoteenust.

Hiina e-kaubanduse turg kasvab suure kiirusega – lausa kahekohalise protsendimääraga, jõudes prognooside kohaselt 2029. aastaks ligi 2,4 triljoni dollarilise käibeni. ZTO Express paistab seejuures silma kui sektori üks efektiivsemaid ettevõtteid, mille tulud kasvavad kiiremini kui teeninduskulud. Lisaks rakendab tarneoperaator aktsiate tagasiostuprogrammi, mille kogusumma võrdub 3%-ga ettevõtte turuväärtusest, ning maksab ka dividende, mille oodatav tootlus on käesoleval aastal 3,3%.

Amphastar Pharmaceuticals: juhtiv biotehnoloogiaettevõte, millel on ligi 30%-line tõusupotentsiaal

Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) on biofarmaatsiaettevõte, mis on spetsialiseerunud süstitavate ja sissehingatavate ravimite ning insuliini toimeainete väljatöötamisele ja tootmisele. Ülemaailmne süstitavate farmaatsiatoodete turg, mis on Amphastari jaoks võtmevaldkond, kasvab tingituna krooniliste haiguste levimuse suurenemisest ja elanikkonna vananemisest 2033. aastaks eeldatavasti pea 2,5 korda. Et kasvavast nõudlusest kasu lõigata, investeerib ettevõte aktiivselt teadus- ja arendustegevusse, keskendudes toodete loomisele, millel on farmaatsiaturule sisenemisel palju piiranguid. Hetkel on Amphastar Pharmaceuticalsi portfellis üle 25 kommertstoote ning arendamisel on üle 20 ravimi.

