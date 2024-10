Tagasi ST 10.10.24, 13:46 Miks eelistavad 20 000 äri ja 180 000 eraklienti üle Eesti Coop Panka? Eestimaise Coop Panga klientide arv kasvab kiiresti ja igas kuus liitub pangaga keskmiselt ligi 3000 uut klienti. Kokku teenindab Coop Pank igapäevaselt ligi 20 000 äriklienti ja 180 000 eraisikut. Mis on üle-eestiliselt kasvava Coop Panga populaarsuse peamised põhjused, selgitab Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.

Miks eelistavad 20 000 äri ja 180 000 eraklienti üle Eesti Coop Panka?

„Üks, mis inimestele kodumaise Coop Panga puhul väga korda läheb on see, et tegemist on praktiliselt ainsa pangaga, mis asub kodule lähedal. See on võrdselt tähtis nii eraisikutele kui ka erinevatele ettevõtetele ja asutustele,“ ütles Mettas.

„Ajal kui teised pangad on kolinud oma teenused peamiselt üksnes veebi ja sulgevad väiksemates kohtades kontorid või kärbivad neis oluliselt teenindusaegasid, on Coop Pank otsustanud teha teisiti. Oleme viinud panga tagasi sinna, kus inimesed seda kõige rohkem vajavad – nende kodu ja äri lähedale .“

Coop Pangal on kokku 14 kontorit 11 Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Võrus, Põlvas, Viljandis Kuressaares, Haapsalus, Rakveres, Narva ja Jõhvis. Kõik need kontorid on avatud esmaspäevast reedeni ja nende külastamiseks ei ole vaja aega ette broneerida nagu mitmetes teistes pangakontorites tavaks on saanud. „Samal ajal ei ole me teinud ka ühtegi allahindlust oma digiteenuste arendamisel. Meie klientide kasutada on Eesti pangandusturu üks kõige mugavamaid ja suurema funktsionaalsusega internetipank ja mobiiliäpp ,“ ütles Mettas.

Kuigi digitaalseid makselahendusi kasutatakse järjest rohkem, pole paberraha ja müntide kasutamine kuhugi kadunud. Nii saavad Coop Panga kliendid kõige mugavamalt sularaha välja võtta ja arvele panna kõigis 320-s Coopi kaupluse kassas üle eesti ja seda ilma täiendava teenustasuta. Erakliendil on võimalik kõigis Coopi kaupluste kassades oma pangaarvele kanda kuni 1000 eurot päevas ja 2000 eurot kuus, ärikliendil 4000 eurot päevas ja kuni 10 000 eurot kuus. Lisaks sellele saavad Coop Panga kliendid sularaha tasuta välja võtta ka kõigi teiste pankade pangautomaatidest üle Eesti ja üle maailma, olenemata sellest, millise firma logo pangaautomaati ehib.

"Kogukondades, kus arveldatakse sularahaga, peavad säilima ka sularahaga seotud pangateenused nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele. Tagasisidest näeme, et meie kliendid hindavad kõrgelt nii laia sularahavõrgustikku kui ka meie kontorivõrgu kohalolu Eesti eri piirkondades,“ rääkis Mettas. „Selline sotsiaalset vastutustundlik ja ühiskonnast hooliv pangandusmudel on pälvinud kahel korral ka kõrge tunnustuse Brand Capital uuringu kõige inimlikuma brändi kategoorias.“

Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas.

Elu edendamine koos kohalike äride ja asutustega

Coop Panga missiooniks on viia elu edasi igas Eestimaa nurgas. Seetõttu finantseerib pank meeleldi kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid ja ka neid, kes asuvad väljaspool suuremaid keskusi. Näiteks Tartumaal on meie head partnerid Rõngu Pagar ja NET spordihall, Jõgevamaal Pro Grupp Invest OÜ, Türil innovaatiline kaerajoogitehas Yook, Harjumaa lääneosas Keila Keskuse arendaja Harju KEK ning lisaks paljud pereettevõtted, põllumehed, roheenergiatootjad. Viimase kolme aasta jooksul on erinevad arendajad Coop Pank finantseeringute abil rajanud üle Eesti kokku enam kui 1300 uut kodu.

„Meie ligi 20 000 äriklienti tõesti tegutsevad igas sektoris ning teevad koos meiega Eesti elu paremaks. Meie ettevõtjad toovad sageli ka välja, et neile on kasulik arveldada pangas, kus arveldavad nende kliendid ja Coop Pangas arveldab juba praegu iga kuues eestimaalane ning sealt võetakse umbes iga kümnes kodulaen ja autoliising. See on paljudele ettevõtjatele suureks motivaatoriks samuti meie juures tegutseda. Kusjuures Coop Panga äripakett on kõigi lisanduvate põhiteenustega tasuta ning arvelduskonto jäägilt teenib alates esimesest eurost 0,5–2,0% intressi aastas ,“ sõnas Mettas.

„Selleks, et asutuste ja äride juhtimine lihtsam oleks, paneb Coop Pank suurt rõhku sellele, et toetada oma iga äriklienti – nii suurt kui ka väikest – personaalse ärikliendihalduriga. Personaalne haldur on järjepidevalt kursis ettevõtte väljakutsete ja edusammudega ning oskab anda ettevõtte rahaasjade osas igal ajal asjatundlikku nõu. Samas on pank loonud äriklientidele ka mitmeid ärijuhtimist ja raamatupidamist lihtsustavaid digilahendusi nagu näiteks Gateway ja kaupmehe boonusega e-makselahendus

„Eesti on Coop Panga koduturg, tunneme seda kõige paremini ja meil pole kunagi võimalik siit välja tagurdada või äri pausile panna nagu näiteks välispankadel on. Meie edu sõltub kohalike ettevõtjate edust ja meie kui kohaliku panga tähtsus Eesti majanduses on tulnud esile just majanduse keerulisematel aegadel nagu meil praegu ka on,“ selgitas Mettas,

„Kuna ettevõtluse arenguga kaasnevad töökohad ja inimeste heaolu kasv, on meile kodumaise pangana oluline, et ettevõtlus areneks igal ajal ning üle Eesti, mitte ainult suuremates keskustes ja nende ümbruses. See võimaldab inimestel valida elukohaks meelepärane keskkond ega sunni neid üksnes töö tõttu kolima suurtesse keskustesse. Ettevõtjad loovad töökohti ja tänu nende tegevusele laekub maksutulu, mida saab kasutada kohalikele avalike teenuste pakkumiseks.“

Mettase sõnul tahab Coop Pank maakondlike edukate ettevõtete tunnustamisega ärgitada kõiki ettevõtjaid üle Eesti positiivselt tulevikku vaatama ja kasvuvõimalusi leidma. „Majandus hakkab taas kasvama siis, kui me ise usume ja panustame sellesse. Majanduskeskkonna paranemise ootamine meid edasi ei vii,“ lausus Erje Mettas.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun