Tagasi ST 09.10.24, 10:55 Telia pilveteenusesse on ettevõtted majutanud miljoni gigabaidi jagu andmeid Eesti suurima IT- ja telekomiettevõtte Telia pilveteenust kasutab sadu kohalikke firmasid. Põhjuseks eelkõige asjaolu, et andmekeskused asuvad Eesti territooriumil, mis vähendab märkimisväärselt turvariske, mis võivad kaasneda välismaiste majutusteenuste puhul.

Telia pilveteenusesse on ettevõtted majutanud miljoni gigabaidi jagu andmeid

Telia T1 Pilv on mõeldud ärikriitiliste rakenduste ja andmebaaside jooksutamiseks ning kriitiliste andmete turvaliseks ja tõrkekindlaks hoiustamiseks. Turvalisuse tagamiseks asuvad andmekeskused Eestis kolmes eri asukohas ning nende infosüsteemid vastavad väga kõrgele teenuse taseme kokkuleppele (SLA). Lisaks on andmekeskused varustatud kliimaseadme, automaatse gaaskustutussüsteemi, valvesüsteemi ja videokaameratega

„Telia T1 pilveteenuse raames pakub Telia ettevõtetele kõrgkäideldavat virtuaalsest taristut, mis asub Eesti Vabariigi territooriumil, kuid vastab rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 27001 ja ISO 50001 turva- ja teenindusstandarditele,“ räägib Telia IT teenuste juht Peeter Paju.

T1 Pilve ressurssi saab klient kasutada Telia serverites asuva jagatud riist- ning selle käitlemiseks vajaliku tarkvaraga. Vajadusel saab klient kasutada kommerts operatsioonisüsteemide kasutusõigust, vastamaks ärikriitiliste infosüsteemide käideldavuse nõuetele.

Sõltuvalt ressursi kasutamise eesmärgist pakub Telia äriklientidele nelja eri andmesalvestusruumi taset, mis pakuvad võimalusi alates ärikriitiliste rakenduste ja andmebaaside jooksutamisest kuni mahukate andmehulkade arhiveerimise ja hoiustamiseni. Tasemete jõudlus varieerub 100 kuni 100 000 IOPSini.

Lisaks on kliendil võimalik tellida endale mitmeid vajalikke lisateenuseid nagu tarkvara teenusena ja pilvevarundusteenus, mis toetavad ettevõtete infosüsteemi toimepidevust.

Pilveklient: Teenuse kohalik mõõde oli meie jaoks väga oluline

Paju sõnul kasutab pilveteenust juba ligi 200 Telia äriklienti, kes on sinna majutanud ligi 2400 virtuaalserverit, kus on andmeid kokku ühe petabaidi jagu ehk umbes miljon gigabaiti.

Telia virtuaalse taristu üks kasutaja on raamatupidamistarkvara ettevõte SmartAccounts. Firma tegevjuhi Anti Strandbergi sõnul on küberturvalisus nende jaoks väga oluline ning seetõttu valiti hoolega, millist pilveteenust oma serverite majutamiseks kasutada. Telia pilveteenuse kasuks rääkiski tema sõnul eelkõige asjaolu, et tegemist on kohaliku teenusega, mis on turul võrdlemisi haruldane, kuid tundus stabiilsema ja turvalisemana kui tundlike andmetega serveri majutamine mõnda välisriigi andmekeskusesse. „Majutusteenuse puhul on vajalik, et selle kasutamise saab heas mõttes ära unustada ja Telia puhul on see nii ka olnud,“ räägib ta. Kui aga midagi peaks juhtuma, siis oli nende jaoks oluline ka teenusega kaasas käiv kohalik klienditugi, mis tundus mugavam ja ka lihtsam, kui probleemi lahendamine võõrkeelse tehnilise toe töötajaga.

„Telia pilveteenuste klientidele oleme lubanud, et reageerime pöördumistele telefoni teel 15 sekundi jooksul ning abi saab nii eesti, inglise kui ka vene keeles,“ kinnitab Telia IT teenuste juht.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun