Tagasi ST 13.10.24, 23:40 Kolm ettevõtet, millele aktsiatele ennustatakse lähikuudel kasvu Freedom24 investeerimisanalüütikud toovad välja kolm paljutõotavat investeerimisvõimalust sektorites, kus suureneb sõltuvalt muutuvatest turutingimustest ja -seadusandlusest lähikuudel nõudlus. Tervishoivaldkonna finantstehnoloogiaettevõte HealthEquity, infrastruktuuride ettevõte NV5 Global ja Brasiilia kaevandushiiglane Vale on soodsas positsioonis, et lõigata esilekerkinud suundumustest kasu ning pakkuda investoritele atraktiivset kasvupotentsiaali.

Kolm ettevõtet, millele aktsiatele ennustatakse lähikuudel kasvu

Ülevaate nende- ja teiste paljutõotavate aktsiate kohta leiab Freedom24 investeerimissoovitustest

HealthEquity: finantstehnoloogiaettevõte tervishoiuvaldkonnas, millel on enam kui 35%-line kasvupotentsiaal

(HQY) on suurim tervishoiukulude kontode (HSA) haldusteenuste pakkuja Ameerika Ühendriikides. Ettevõte pakub pilvepõhiseid platvorme, mis võimaldavad klientidel hallata oma sääste ja ravikulusid, maksta raviarveid, saada personaliseeritud hüvitiste teavet ja investeerida oma raha nende fondidesse. 2024. aasta juuli seisuga haldas HealthEquity 9.4 miljonit HSA kontot, koguväärtuses 29.5 miljardi dollarit, mis moodustab turust 20%. 2025. aasta teise kvartali kohta avaldas HealthEquity tugevad finantstulemused, mis ületasid analüütikute ootused - ettevõtte tulud kasvasid 23% ning kasum ühe aktsia kohta tõusis 62%.

NV5 Global: juhtiv infrastruktuuride ettevõte, millel on üle 34% kasvupotentsiaali

NV5 Global (NVEE) on Ameerika infrastruktuuride ettevõte, mis pakub hoonete, teede, reoveepuhastite ja muude kommunaalteenuste ehitamiseks vajalikke tehnoloogiaid ja -lahendusi, eesmärgiga parandada rajatiste energiatõhusust. Usume, et NV5 Globali äri lõikab kasu USA hiljutiste õigusaktide muudatustest, mille kohaselt on oodata riigi ajaloo ühte suurimat infrastruktuurikulutuste kasvu – 10 aasta raamidesse planeeritud koguinvesteeringuks on 1.2 triljonit dollarit. Samuti suurendab NV5 Globali teenuste järele nõudlust andmekeskuste- ja krüptoraha kaevandamise energiakulu kiire kasv, mis IEA hinnangul kahekordistub 2026. aastaks.

Vale: Brasiilia kaevandushiiglane ligi 32%-lise kasvu ja 9%-lise dividenditootlusega

Vale (VALE) on Brasiilia kaevandusettevõte ja maailma üks juhtivaid rauamaagi ja nikli tootjaid. Hiina kinnisvarakriisi ja selle tõttu vähenenud terasenõudluse tulemusel on ülemaailmsed rauamaagi hinnad alates aasta algusest langenud pea veerandi võrra.

Vale'i aktsiad on seejuures kukkunud rohkem kui sektori teiste ettevõtete omad, osaliselt Brasiilia valitsuse sekkumiste tõttu, püüdlusega vahetada ettevõtte juhtkonda. Tänaseks on riskid aga taandunud ning Hiina ametiasutused on heaks kiitnud majandus- ja ehitussektori toetamiseks mõeldud stiimulipaketi, mis suurendab prognoosi kohaselt nõudlust terase järele ning toob tõenäoliselt kaasa Vale aktsia positiivse ümberhindamise.

Miks tuleks Freedom24 investeerimissoovitusi usaldada?

Freedom24 analüütikutel on 10-aastane kogemus globaalsetel aktsiaturgudel, sealhulgas Wall Streetil, tegutsemisega.

Investeerimissoovituste rakendamise tulemused:

Viimase 3,5 aasta jooksul on ellu viidud 331 soovitust 503-st;

üle 60% soovitustest on ellu viidud edukalt;

kasutusele võetud soovituste keskmine tootlus on investeeringutel 16%;

keskmine aeg investeeringute täielikuks elluviimiseks on 29,2 nädalat.

Freedom24 analüütikud valmistavad regulaarselt värskeid investeerimissoovitusi. Tutvuge nõuannetega Freedom24 kodulehel või nende mobiilirakenduses

Teie kapital on riski all. Varasemad tootlustulemused ei taga tulevasi tulusid ja puudub garantii, et ükski investeerimisotsus saavutab oma eesmärgid. Enne mis tahes investeeringu tegemist viige läbi analüüs või pidage nõu kvalifitseeritud finantsspetsialistiga.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun