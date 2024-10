Tagasi ST 15.10.24, 20:19 Eesti kaubandusmaailma uus fenomen must reede: kas erikampaania korraldamine tasub end ära? Ameerika tänupühajärgne ostupüha Black Friday ehk must reede on Euroopas ja Eestis aina tugevamini kanda kinnitamas. Kui vaid kümmekond aastat tagasi olid musta reede pakkumised harva esinev nähtus, siis käesoleval kümnendil kasutab pea iga vähegi tuntud e-pood üle maailma levinud ostupüha ära ning pakub võimalust teha oste tavapärasest suuremate allahindlustega.

Musta reede sooduskampaaniaid korraldavad kõikvõimalike tööstus- ja kaubandusharude esindajad: raamatu-, ehitus- ja riidepoed ning otse loomulikult ka ilukaubamajad kutsuvad laiaulatuslike reklaamikampaaniatega kõiki huvilisi vaatama oma Black Friday pakkumis i ning oma unistuste tooteid välja valima. Must reede on osutunud nii Eestis kui Lätis ja Leedus üllatavalt edukaks kampaaniavormiks ning Baltikumi riikide poodlejad eelistavad aina enam oma suuremad ostud kampaaniate perioodile jätta.

Musta reede ostustatistika näitab järjest kasvavat huvi

Nagu veebipoodide huvide eest seisva Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät 2022. aastal Järva Teatajas kommenteeris, kasutatakse musta reede sooduspakkumisi eelkõige eesootavateks jõuludeks valmistumiseks. Väät toob välja, et kui Ameerika Ühendriikides on Black Friday vaid ühepäevane kampaania, siis Eesti ettevõtjad eelistavad pikemaid soodusmüügi perioode.

Kõige sagedamini näeb kaubanduses mitmepäevaseid või nädalavahetuse kampaaniaid, mille nimedest on sageli sõnapaar “must reede” sootuks kaotatud. Näiteks Douglase ilukaubamaja kutsub oma musta reede sooduskampaaniat ilureedeks ning korraldab selle raames nädalapikkuse “Ilureede nädala”. Moekaupade müügiga tegelev ABOUT YOU korraldab lühikese musta reede kampaania asemel kahe pikkust “BLACK WEEKS”-nimelist kampaaniat ning Baltikumi suurim lennufirma airBaltic on samale ajale sättinud sooduskampaania “Green Sale”.

Siiski on nii nädala- kui ka nädalavahetuse kampaaniate puhul ostlemiseks kõige populaarsem päev reede – võrreldes tavalise töönädala viimase argipäevaga sooritatakse mustal reedel 2-3 korda rohkem oste. Maksekeskuse 2023. aasta novembri lõpus võrreldud andmete põhjal on musta reede kampaania võrdväärne kohaliku E-smaspäevaga ning eelmisel aastal tehti kummalgi novembrikuu kampaaniapäeval 4000 Eesti e-poes tõepoolest tavapärasest vähemalt kaks korda enam oste.

Kuidas mustast reedest ettevõtja ja tarbijana viimast võtta?

Ettevõtja peaks enne musta reede kampaania korraldamist veenduma, et seda kajastataks efektiivselt. Reklaamimine on liikunud järjest enam sotsiaalmeediasse ning nutikas sotsiaalmeedia haldur võib reklaamikampaania muuta nii efektiivseks, et klientide nõudlus ületab veebipoe pakkumise. Seega peaks enne kampaania planeerimist veenduma, et nõudlus suudetakse rahuldada – samas tuntud ja tuhandete igapäevaste klientidega veebipoel sellist probleemi ilmselt ei teki.

Paljudes pere- ja väikeettevõtetes tehakse septembris ja oktoobris aga põhjalikke ettevalmistusi eduka novembrikuise kampaania korraldamiseks: tellitakse varusid, planeeritakse tööjõudu ning uuendatakse veebipoe kodulehte.

Tarbijad seevastu peaksid ulatuslike allahindluste seas orienteerumisel hoidma kainet meelt ning veenduma, et kõrge allahindlusprotsendiga toote pakkuja on aus kaupmees. SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk jagas eelmisel aastal kampaaniaeelsel perioodil “Terevisioonis” näpunäiteid, mis aitavad veenduda, et kasutad turvalist ostlemiskohta.

1. Veendu, et veebipoe aadress algab lühendiga HTTPS “S” tähistab aadressiriba alguses asuvas märgendis sõna secure ehk turvaline. HTTPS-ühendusega veebipoodide andmevahetus liigub SSL sertifikaadi abil krüpteeritult, mis tagab andmevahetuse vaid sinu ja veebipoe vahel, välistades kolmandate osapoolte sekkumise. 2. Tee poe valikul taustatööd Kui tundmatu nimega e-pood lubab luksustoodetele uskumatuna tunduvaid allahindluseid, võib see olla märk pettuseohust. Guugelda e-poe nime ja vaata, ega see ei ole meediast läbi käinud või internetifoorumites negatiivset vastukaja saanud. 3. Eelista mainekaid ja tuntud poode Suured kaubandusketid ja tuntud brändide veebipoed on kindla kaubamärgi toodete ostmiseks turvalisuse osas parim valik. Tee tehnikaostud tehnika müügile fokusseeritud e-poes ning iluostud ilutoodete müügiga tegelevas veebikaubamajas – sel viisil on turvaline ostukogemus garanteeritud.

Mida musta reede müügikampaaniate ajal enim ostukorvi pannakse?

Musta reede pakkumisi kasutatakse aina suuremas mahus ning sel ajal kasvab veebiostude arv aasta-aastalt globaalselt ligi 10% võrra. Kui vaadata USA musta reede ostude statistikat, näeme aastate 2013 ja 2023 vahel pidevat intensiivset kasvu: kui aastal 2013 tehti e-ostusid 1,93 miljardi dollari väärtuses, siis kümme aastat hiljem sooritati oste 9,52 miljardi dollari väärtuses (Sender.net). Ennustatakse tõusva trendi jätkumist ning 2024. aasta musta reede ostude koguväärtus ületab eeldatavasti 10 miljardi dollari künnise .

Mida tarbijad musta reede ajal kõige rohkem oma ostukorvi lisavad? 2023. aastal kogutud statistika baasil on kõige populaarsemad musta reede ostud elektroonika, ilutooted, esmatarbekaubad, kingitused jõuludeks ja muudeks eesootavateks sündmusteks ning kingitused iseendale (Sender.net).

Must reede on tõeline ostupidu, millest ei soovi ilma jääda ei kaupmees ega ostleja. Seega ennustame musta reede kampaaniate osas igal järgneval aastal veelgi ulatuslikumat valikut ning peagi võib see olla eestlaste põhiline aeg ja viis jõuluostude tegemiseks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun