Tagasi ST 30.10.24, 09:00 Turvapartner peab alati käima mitu sammu ees: mis tagab ühe sündmuse õnnestustumise? Rahvamassid, ekstreemsed ilmastikuolud, elektrikatkestus, probleemid tehnikaga, vara lõhkumine, veekogude lähedus ja keelatud esemed – need on vaid mõned näited, millega tuleb arvestada ühe ürituse turvalisuse tagamisel. Iga turvapartner peab kõikvõimalikud stsenaariumid läbi mõtlema, mis võib juhtuda ning mis võib minna valesti. Vahel võib pisieksimus ühe meeldiva koosviibimise hetkega rikkuda.

Turvatöötajatel on väga otsene ja lähedane kokkupuude kõikide külalistega alates hetkest, kui inimene siseneb pileti- ja turvakontrolli või pargib sündmuse alale oma auto. Kvaliteetse turvateenuse eelduseks on ennetav planeerimine, toimiv turvaplaan, meeldiv teenindus. Lisaks pidev suhtlemine erinevate koostööpartneritega.

Kui külastaja tuleb kontserdile või spordivõistlusele kaasa elama, märkab ta turvateenistujaid sündmuse alal ja väljaspool. Tegelikult toimub ühe sündmuse taustal väga palju, mida tavakülastaja ei pruugi märgata. Foruse lühiajaliste valveteenuste juht Priit Pärgmaa usub, et mida harvem jääb turvatöötaja sekkumine silma, seda parem.

Pärgmaa kinnitab, et turvapartner pole ühel sündmusel ammu enam pelgalt ainult turvalisuse tagaja. Üha olulisem on roll on sujuval klienditeenindusel ja abistamine näiteks liikluse reguleerimisel, lihtsama esmaabi andmine ning vajadusel ka vetelpääste teenuse tagamine. Turvapartner on korraldaja käepikendus.

Üritusekorraldaja soovib tegeleda oma põhitegevusega ja usaldusväärne turvapartner annab selleks võimaluse ning pakub kindlust.

Ürituste korraldamine – kasv läbi valdkondade

Äsja on lõppenud festivalide ja suurürituste hooaeg Foruse jaoks viimaste aastate edukaim. Erinevaid sündmuseid jagub tervele aastale.

Kui varem keskendus Forus peamiselt spordivõistluste turvalisuse tagamisele , siis viimastel aastatel on ettevõte oluliselt laiendanud oma tegevusvaldkonda, hõlmates nüüd ka festivale ja suurkontserte üle kogu Eesti. Lisaks käiakse abiks oma Läti kolleegidel.

Näiteks tänavu suvel tagas Forus turvalisuse lauluväljakul toimunud Õllesummeril, The Prodigy kontserdil ja Euroopa discgolfi festivalil. Tartus võis kogu suve Forust turvalisuse eest hoolt kandmas näha Autovabaduse puiesteel ja paljudel teistel suurematel ning väiksematel sündmustel. Kõige suuremate jõududega oli tänavu Forus väljas Rally Estonial.

Julgen öelda, et oleme mõne aastaga kasvanud nii suureks, et meil Eestis pole sellist üritust, mida me ei julgeks turvata, kaasa arvatud suurkontserdid lauluväljakul, mitmepäevased festivalid ja rahvusvahelised spordivõistlused. Priit Pärgmaa Foruse lühiajaliste valveteenuste juht

Pärgmaa rõhutab, et iga sündmus on unikaalne ning seega ei saa öelda, et üks üritus oleks teisest keerulisem või lihtsam. Ühe sündmuse võivad väljakutsuvaks teha väga erinevad asjaolud, sealhulgas ilmastikutingimused. Turvatöötaja jaoks teevad ürituse keeruliseks erinevad inimesed ja olukorrad. Turvajuhi jaoks on aga oluline, et tal oleksid inimesed, kes oma positsioonidele sobiksid. Selles mängivad olulist roll ka värbajad, kes oskavad sobivad kandidaadid välja selekteerida.

Väga oluline on turvaplaaniga paika panna positsioonid ja näha ette erinevaid olukordi. Mis on eeldus, et üks sündmus õnnestuks ja riskid oleks minimaalsed?

Ürituse korraldus – võtmeks õiged inimesed

Turvateenuse pakkumine üritustel on keeruline ja vastutusrikas ülesanne, mis nõuab professionaalsust ja põhjalikku ettevalmistust. Eesti turul on mitmeid partnereid, kes pakuvad ürituste turvalisuse teenust, kuid Foruse tugevuseks on eelkõige enam kui tuhat turvatöötajat ja mitukümmend kogenud turvajuhti.

Foruse spetsialistid on ettevõttes püsivalt tööl, kvalifitseeritud ning erineva profiiliga. „Me teame väga hästi oma inimesi ning oskame neid vastavalt nende isikuomadustele suunata sündmusele, kuhu nad kõige rohkem sobivad, arvestades ka korraldaja soove,“ selgitab Priit Pärgmaa. Ta peab ettevõtte üheks tugevuseks ka patrullteenistust, mis pakub 24/7 tuge üle terve Eesti. Kuna Forus teenindab sündmuseid pea igas maakonnas, on patrullide tugi kogu aeg olemas.

Turul on mitmeid partnereid, kes pakuvad ürituste turvalisuse teenust, kuid Foruse tugevuseks enam kui tuhat turvatöötajat, mitukümmend kogenud turvajuhti ja patrullteenus üle terve Eesti.

Turvajuhid panevad peale igat sündmust süsteemi kirja, kes oli turva- või valvetöötajatest positsioonil ning kuidas see neile sobis. Kogu info võetakse alati endaga kaasa, et turvatööd edaspidi veel paremini planeerida ja pakkuda kliendile parimat kogemust.

Näiteks on Forus aastaid aidanud turvalisust tagada sündmustel, mille sihtgrupiks on erivajadustega inimesed. Priit Pärgmaa sõnul oli see esialgu ettevõttele võõras ja uus, aga läbi aastatepikkuse kogemuse on leitud sobivad turvatöötajad, kes oskavad arvestada inimeste erivajadusi ja omavad suuremat empaatiavõimet.

Võti on inimesed ning arusaam, kellele sobivad rohkem kontserdid, kellele spordivõistlused või pidulikud üritused. „Kui inimesel silm särab ja ta naudib neid sündmuseid, kasvab motivatsioon ning see on võit nii kliendile kui ka meile,“ usub Pärgmaa.

Tööampsud ja järelkasvu koolitamine

Näiteks Rally Estonia on üks nendest sündmustest, kuhu iga aasta rajajulgestaja positsioonidele huvilisi rohkem kui turvapartneril kohti pakkuda. Enne rallit läbivad kõik rajajulgestajad Eesti Autospordi Liidu ja WRC koolituse, et tagada nii pealtvaatajate kui iseenda ohutus ning turvalisus.

Forus näeb rallidel inimesi, kes on seal valdavalt iga aastal käinud. Nad on tõelised rallifännid ning näevad seda sündmust hoopis teise nurga alt. „Need inimesed on valdavalt noored, neile meeldib see kogemus, nendes on entusiasmi ja tunnevad, et saavad ralli korraldamisse panustada. Meie ülesanne on koolitada, tagada heaolu ja kanda hoolt, et me leiame neile sobiva positsiooni,“ räägib Pärgmaa.

Forus pakub ka võimalust erinevatel üritustel tööampse teha inimestel, kes pole ettevõtte palgal ja kelle igapäevane töö pole turvatöö. Igal üritusel kasvab ka nende inimeste kogemus ja nad soovivad tagasi tulla, sest saavad lisaks töökogemusele ka elamusi.

Üha rohkem juhtub seda, et tööampsutajad teevad endale turvatöötaja kutse, et nad saaksid vastutusrikkama rolli. See võimaldab Forusel pakkuda paindlikke töövõimalusi ja kasvatada oma meeskonda motiveeritud ning kogenud töötajatega.

Turvateenus üritustel – sujuv koostöö

Turvateenuse pakkumine üritustel nõuab pidevat valvsust ja valmisolekut erinevateks olukordadeks.Üsna sagedased on juhtumid, kus enne suuremat kontserti lõhutakse piirdeaedu, et piletita sisse pääseda, või peidetakse sündmuspaiga lähedusse alkohoolseid jooke ja muid keelatud esemeid. Need on olukorrad, mida turvapartner on aastate jooksul korduvalt näinud ja milleks ollakse valmis.

Igal sündmusel on turvajuht ning tema üheks ülesandeks on erinevaid riske hinnata ning mõelda läbi kõikvõimalikud stsenaariumid, mis üritusel võib juhtuda. Oluline osas selles on ka külastajate käitumismustrite jälgimine. „Ürituse korraldaja palkabki turvapartneri, et erinevaid ohte märgata. Koostöös korraldajaga proovitakse neid riske maandada, et tagada sujuv ning turvaline sündmus,“ kirjeldab Pärgmaa.

Suuremate sündmuste turvamisel on väga olulisel kohal tihe koostöö politsei, päästeameti ja kohalike omavalitsustega. Suurematel sündmustel moodustavad koostööpartnerid staabi, kes ootamatutes ja eriolukordades võtab vastu otsuseid, millist stsenaariumit kasutada ning kuidas olukorrad lahendada.

Näiteks möödunud aasta noorte laulupeol tuli lauluväljakul hoolitseda enam kui 80 000 inimese turvalisuse eest. Ilmselt paljud mäletavad, kuidas peopäeval hakkas vihma kallama ning ilm muutus väljakutsuvaks. Üks hetk käis lauluväljakul ekstreemsete ilmastikuolude tõttu kõva pauk, inimesed hakkasid väravate poole jooksma, et välja saada.

„Sellisteks eriolukordadeks on suurüritustel staap, kes on erinevad olukorrad enne läbi arutanud ning võtab kiiresti vastu otsuseid, kuidas tagada inimeste turvalisus. Korraldaja ja koostööpartnerid olid kõigeks valmis,“ meenutab Pärgmaa.

Ohutu ja sujuv sündmus

Forus näeb oma ürituste turvamise praktikas, et inimesed on reeglina seadusekuulekad ja viisakad, sündmust tullakse nautima. See tähendab, et pigem mööduvad enamik sündmuseid ilma suuremate vahejuhtumiteta. „Muidugi tuleb ette, et keegi jääb magama või muusikafestivalil on alkoholiga liiale mindud. Inimesed on erinevad ja püüame olukorrad rahumeelselt ära lahendada,“ kinnitab ta.

Selge on see, et alati on keegi, kes ei jää rahule, kuidas turvatöötaja ühe või teise olukorra lahendas. Turvatöö eesmärk on tagada ohutu ning sujuv sündmus ning vähendada konflikte. „Igas olukorras, kus turvatöötaja sekkub, on peaaegu alati keegi pahane. Kogu pika sündmuse jada jooksul on tegevusi ja vaheleastumisi palju ning seega on loomulik, et me ei suuda alati sajaprotsendiliselt iga külastaja meele järele olla,“ leiab ta.

Turvatöötajad on spetsialistid, kes saavad muu hulgas väljaõppe käigus teadmisi ka psühholoogiast ning enesekehtestamisest. Nad on koolitatud, et toime tulla ka kriitiliste olukordadega ja säilitama rahu. Turvatöötaja ei tohi mitte kunagi võtta isiklikult seda, mida teine inimene ütleb, vaid peab säilitama selge mõistuse ja lahendama olukorra rahulikult. Reeglina see toimib.

Oluline on peale sündmust jagada korraldajaga kogemusi – mis läks hästi ning mida saaks järgmine kord teha paremini. Võti on koostöö ja suhtlemine.

Forus pakub turvateenust erinevatele sündmustele üle terve Eesti.

Ürituste turvamine – millistele sündmustele saab Forust kutsuda? * Suuremad ja väiksemad kontserdid ning festivalid * Erinevad spordiüritused ja -võistlused * Konverentsid * Pidulikud vastuvõtud * Rahvusvahelised üritused ja tippkohtumised * Ettevõtete suvepäevad * Ööklubide sündmused jne

Kuidas saab tulla Foruse sündmustele turva- või valvetöötajaks?

Turvatööd saab teha alates 18-eluaastast. Nooremaid inimesi saab Forus võtta appi näiteks garderoobidesse ja riietehoidu. Samal ajal tuleb jälgida töö- ja puhkeaja seadust.

Mida räägivad sündmuste korraldajad Foruse kohta? Rally Estonia esindaja Camilla Themas: „Meie koostöö Forusega on kestnud juba pikki aastaid. Hea meel on teha koostööd partneriga, kes on pühendunud, initsiatiivikas ja suudab tagada turvalisuse ka kõige keerukamates oludes. Foruse meeskond on näidanud pühendumust, strateegilist mõtlemist ning hindame väga kõrgelt tiimi professionaalsust. Iga järgmise Rally Estonia sündmuse planeerimine algab juba pea aasta enne ürituse toimumist. Ühiselt suudame luua lahendused, mis hoiavad ürituse turvalisuse kõrget taset ning loovad lisaväärtust mõlemale osapoolele. Delfi Rally Estonia meeskonna suurim prioriteet ürituse korraldamisel on turvalisus ning seda nii sõitjate, pealtvaatajate kui ka meeskonna perspektiivist. Teatavasti on rallispordi puhul tegu küllaltki ohtliku spordialaga ning oleme omaltpoolt andnud kõik, et viia võimalikud riskid minimaalsele tasemele. Ootame sama pühendunud suhtumist, vastutust ja missioonitunnet ka oma turvapartnerilt. Hindame väga kõrgelt, kui partner mõtleb avatult kaasa ning teeb omapoolseid ettepanekuid seal, kus näeb riski. Soovitame Forust turvapartnerina kindlasti erinevatele spordi- ja meelelahutussündmustele, sest meeskond on professionaalne ja väga kogenud, et luua lahendusi just keerulisemates olukordades, kus turvalisuse kõrge tase on kriitilise tähtsusega.“ Festivali Augustibluus korraldaja Raul Ukareda: „Forus on meie muusikafestivalil pakkunud turvateenust juba mitu aastat. Oleme teenusega rahul. Kultuurisündmuse korraldamine eeldab loovat mõtlemist. Turvapartnerilt ootame, et ta suudaks lahendada sõbralikult ja kindlakäeliselt ka olukordi, mis pole võibolla päris selgelt reeglitega reguleeritud. Samuti ootame, et turvapartner annaks korraldajale nõu, kuidas kõiki protsesse sujuvamaks muuta. Aastatega on Foruse tiim saanud meile hästi tuttavaks ja läbirääkimised ning kommunikatsioon on efektiivne, sujuv ning konstruktiivne. Hindame partnerina väga kõrgelt. Foruse meeskond eesotsas Priit Pärgmaaga on kursis meie vajaduste ja spetsiifikaga ning mõtleb avatult kaasa kõikides aspektides. Turvatöötajad on samuti väga lahked ja abivalmid. See sobib meie kuvandiga suurepäraselt. Siiski tuleks edaspidi võibolla pisut enam tõsta valvsust ja arvestada, et ka Augustibluusi valdavalt heade ja ausate külastajate hulka sattub tegelasi, kes näiteks ilma piletita sisse imbuda proovivad.“

