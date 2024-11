Tagasi ST 06.11.24, 13:18 Kuidas looduslik abivahend aitas mul sõltuvusprobleemiga toime tulla? Kõik teadsid Helenet (42) kui sooja ja elava iseloomuga edukat naist. Tööl olles oli ta asjalik ning kodus tegeles laste ja majapidamisega. Õhtuti premeeris ta end tihti pokaali veiniga, et igapäevaseid muresid vaigistada ja stressi leevendada. Viimasel ajal vaevles ta aga unetuse käes ja ka lähedaste sõnul hakkas ta oma sära kaotama. Enese teadmata viis pidev veinitamine naise sügavamale alkoholi lõksu ja õhtusest lõõgastusrituaalist sai hoopis uneprobleemide põhjustaja. Helene jagab oma lugu, kuidas ta sõltuvusest vabanes ja enda elus uue lehekülje keeras.

Pilt on illustratiivne.

“Unetus oli ilmselt esimene suurem märk, mis hakkas mind lõpuks tõsiselt häirima,” räägib Helene. “Kõik need vajalikud tunnid, mille oleksin pidanud veetma sügavas unes, möödusid voodis väherdes ja mingeid ebavajalikke mõtteid keerutades. Võtsin mingi hetk appi ka unetabletid ja need aitasid küll uinuda, aga ainult kas lühikeseks ajaks või ei olnud ärgates sellist tunnet, nagu oleksin täiesti puhanud ja selge. Need mulle ei istunud.”

Kuidas leidsid veini joomisele alternatiivi?

Ühel õhtul oli mu vanemal lapsel sõber külas ja mina tegin ikka pokaali-kaks veini, nagu ikka. Lapse sõbrale tuli tema ema järele, kutsusin ta sisse ja pakkusin tallegi pooleldi naljatades pokaalikese veini. Ta loobus küll viisakalt, kuid ütles midagi, mis jäi mind kummitama: „Tead, mina enam veiniga end ei mürgita! Võta parem kanepiõli.“ Tunnistan ausalt, et ega ma sel hetkel osanudki midagi tarka vastata. Mulle oli see tundmatu teema ja sinna see ka esialgu jäi.

Ometi ei saanud ma ka sel ööl üldse und ja tema öeldud sõnad enda mürgitamise kohta muudkui ketrasid peas. Järgmisel hommikul võtsin julguse kokku, kirjutasin sellele lapse emale ja küsisin õli kohta, mida ta oli õhtul maininud. Tänu temale jõudsingi Zen Native ’i ja nende Full Spectrum 30% CBD-õli juurde.

Kanepist saadav CBD-õli on suurepärane lahendus paljudele emotsionaalsetele ja füüsilistele muredele. See aitab luua parema une, lihtsustab keskendumist, vähendab põletikke, leevendab ärevust ja stressi ning seda täiesti looduslikult. Foto: Zen Native

Milline oli esimene kogemus?

Uurisin kõigepealt asja Zen Native’i kodulehelt. Esiteks sain teada, et tegu on kodumaise toodanguga Hiiumaalt, tehtud kanepist, aga ikkagi legaalne. Otsustasin tellimuse teha ja juba järgmiseks päevaks oli see pakiautomaadis kohal. Kui kaunis pudelike käes, sai uudishimu minust kohe võitu. Panin viis tilka teelusikale ja keele alla, nii nagu kodulehel kirjas oli, ja hoidsin õli enne alla neelamist minutikese suus.

Juba mõne aja pärast tundsin, justkui oleks keegi oma rahustavad soojad käed mulle ümber pannud. Raske on kirjeldada seda tunnet, aga see oli lõõgastav… Nii ma siis vaikselt sättisingi ennast voodisse ja järgmine hetk oli hommik!

See avastus andis mulle sellise hea laengu ja lootuse, et olin leidnud midagi uut, mis tõesti töötab just nii, nagu mulle vaja.

Kuidas edasi?

Esmase kogemuse põhjal tellisin Zen Native’i õli ka abikaasale ja nii lõin meile veini joomise asemel hoopis teistsuguse õhtuse rituaali. See väike pudelike on tõesti muutnud meie elu ainult paremuse poole.

Mis veel üllatas – kui kaasa tegi arvutusi, leidsime, et selle esmapilgul kalli 129 eurot maksva CBD-õli (võtsime kõige kangema) kasutamine on lõpuks isegi soodsam kui veinipudelite ostmine ja/või unetablettide söömine. Üldisest paremast elukvaliteedist ja tervisest rääkimata! Abikaasa kasutab nüüd CBD-õli ka pärast igat trenni lihaste ja liigeste koormuse leevendamiseks ning tunneb end aina paremini. Nii et oleme väga tänulikud Zen Native ’ile ja soovitan neid kindlasti ka teistele! Helene

Aitäh oma lugu jagamast, Helene!

Zen Native’i spetsiaalsed CBD-kanepi õied, millest valmistatud ekstrakt lahustatakse peenes kookosõlis. Foto: Zen Native

Kanepist saadav CBD-õli on tõesti suurepärane lahendus paljudele emotsionaalsetele ja füüsilistele muredele. See aitab luua parema une, lihtsustab keskendumist, vähendab põletikke, leevendab ärevust ja stressi ning seda täiesti looduslikult.

Kui ka sina tunned, et ärevushäired ja uneprobleemid ei anna sulle või sinu lähedastele rahu, siis selleks sobivad CBD-tooted leiad Zen Native ’i e-poest.

Tee see samm enda tervise ja heaolu jaoks!

CBD-õli on tõhus viis leevendamaks erinevaid tervisehädade sümptomeid. Nimelt suudavad kehale antud looduslikud kannabinoidid lõdvestada pingeid ja luua heaolu, et toetada tervenemist loomulikul ning looduslikul viisil.

Võrreldes muude alternatiividega, nagu alkohol, melatoniin või antidepressandid, on märkimisväärne, et just CBD-st on paljud inimesed saanud abi ja seda ilma kõrvalmõjudeta. CBD teaduslikult tõestatud mõju on lühiajaliste probleemide korral märgatav juba esimestel kasutuskordadel.

Rohkem teavet saad Zen Native kodulehelt ja helistades numbril 55 524 424. Zen Native, hoole ja armastusega Hiiumaalt!

