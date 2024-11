Tagasi ST 15.11.24, 16:55 Kohvijaam filterkohvi austajatele Kõigepealt: miks filtrikohv? Sest see sobib neile, kellele meeldib kerge maitse, maitsete parim väljendusviis ja erinevate kohvide mitmekesisus. Filtrikohvil on hoopis teistsugune maitseprofiil kui tavalise kohvimasina abil valmistatud kohvil.

Peate ennast kohvisõbraks? Võib-olla on sul kodus juba olemas filterkohvimasin ja te suudate valmistada uskumatuid barista stiilis kohvi, kuid kas oled viinud selle järgmisele tasemele koduse kohvijaama abil? Kohvijaam võib täita mitut eesmärki. Esiteks on väga tore, kui teil on selline võimalus kodus olemas. Samuti on see võimalus tagada, et teil oleks ruumi kõigi oma kohvitarvikute jaoks, olgu selleks siis kohvikapslid Nespresso masina jaoks või eri tüüpi oad teie kohvimasina jaoks. Uurime, kuidas luua oma koju kohvijaam. Ükskõik, kas soovite oma kööki panna filterkohvimasinat või soovite oma kodukontorisse ruumi hädavajalike kohvipauside jaoks, on palju erinevaid viise, kuidas oma jaama kujundada.

Valige kapp või pind

Teil on vaja ruumi oma kohvijaama jaoks. Sõltuvalt sellest, millised seadmed teil on, on teil vaja ruumi ühele või kahele seadmele. Kuna mõni moodne filterkohvimasin võib omada integreeritud kohviveskit, ei ole teil alati vaja kohviveskit. Kui teil on aga filtrikohvimasin ilma kohviveskita, võite vajada rohkem ruumi. See sõltub jällegi sellest, millise kohviveskiga te töötate. Kaasaegsed kohviveskid pakuvad mitmesuguseid võimalusi. Osad on suured professionaalsed ja teised väikesed kompaktsed.

Pind võib olla nii lihtne nagu kapp või laud teie kontoriruumis või nii keeruline nagu spetsiaalselt valmistatud kohvijaam. Jah, need on tõesti olemas. On olemas jaamad, mis sarnanevad kohvipoes leiduvatele jaamadele, kus on selliseid asju nagu piim, suhkur ja isegi lisamaitseained, mida saate oma kohvile lisada. Võib-olla tuleb lihtsalt eraldada oma köögis kohvijaamale veidi pinda, kuid kui te võite hankida selleks spetsiaalse kapi, siis annab see teile rohkem ruumi, millega töötada. See on parim võimalik tee, kui soovite luua parima võimaliku kohvijaama.

Tagage juurdepääs veele ja elektrile

Kui te kavatsete kõike kohvijaamas valmistada, siis peaksite tagama, et teil oleks juurdepääs veele ja voolule. Oleks hea, kui filtrikohvimasinale mõeldud vesi ning masinale ja veskile mõeldud vooluvõrk oleks ühes kohas. Teie köögis ei ole see probleemiks, kuid kui soovite kohvijaama teha oma kodukontoris, siis peate ehk veidi rohkem mõtlema. Ei ole midagi halba selles, kui pudelisse panna veidi vett, mida te kasutate keetmiseks, ja hoida seda kohvijaama juures. Kui teie kohvijaamas on ruumi asjade hoidmiseks, siis on see ideaalne koht, kuhu pudelivett panna (kui teil on seda vaja). Samuti on hea mõte panna sinna prügikast ja biojäätmete prügikast (ideaalne, kui kasutate taaskasutatavaid kohvikapsleid).

Seadistage oma seadmed

Teie filtrikohvimasin võib olla teie kohvijaama süda. Sageli võib filtrikohvimasin võtta palju ruumi, kuid tänapäeval on turg täis erinevaid stiile ja disainilahendusi ning värve, nii et see võib olla suurepärane täiendus kohvijaamale. Ja ka kohviveskid on mitmekülgsed. Alates täiesti antiiksetest versioonidest kuni moodsate seadeteni. Nii et need kaks seadet võivad olla teie kohvijaama südameks. Kuigi mõned inimesed otsustavad hoida oma masinat eraldi ja kasutada kohvijaama ainult lisaseadmete jaoks, usume, et kohvimasin peaks olema kohvijaama süda.

Valige oma lisad

Teie kohvijaam peaks keskenduma võimalustele ja see tähendab erinevaid tooteid, vürtse, siirupeid ja muud, mida saate oma kohvile lisada. Tänapäeval on turul palju barista stiilis siirupeid, nii et saate kodus ise karamell-lattet või isegi chai lattet valmistada. Samuti võite lisada vanu klassikuid, nagu suhkur (pruun ja valge suhkur) ning muidugi kaneeli, muskaatpähklit ja vaniljet. Kõik need on võimalused, kuidas hoida oma kohvielamus värske ja huvitavana. Soovitame ka kohviubade valikut. Öeldakse, et mitmekesisus on elu vürts ja kui mõnel päeval võib sulle meeldida tugev Nicaragua kohv, siis mõnel teisel päeval soovite hoopis Etioopia keskmist rösti.

Kohvioad pannakse tavaliselt erinevatesse läbipaistvatesse anumatesse, sest need näevad avamisel nii ilusad välja ja lõhnavad suurepäraselt. Oad saab hoida kohviveski lähedal ja kui need on jahvatatud, saate nautida mitte ainult täiuslikke maitseid, vaid ka aroome.

Kokkuvõte - kohvijaama valmistamine

Teie kohvijaam on suurepärane võimalus pakkuda oma külalistele jooki, kuid ennekõike on see seotud teie ja teie enda kohvieelistustega. Leidke oma kodus ideaalne koht, seadistage oma filtrerkohvimasin, samuti kohviveski (kui vaja), ja teie jaam on peaaegu valmis. Nautige maitsvat tassi filterkohvi.