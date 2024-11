Tagasi ST 19.11.24, 18:44 Fund Ehitus vaatab uute arendustega kestlikuma tuleviku suunas Enam kui 17 aastat Eesti turul tegutsenud Fund Ehitus on projekteerinud, ehitanud, arendanud ja olnud peatöövõtja rohkem kui sajal ehitusobjektil ning loonud üle 1300 uue kodu. Oma uue arenduse Marjamäe Kodud ehitamisel liitus Fund Sunly Hübriid elektripaketiga.

Ehitusprotsess on üsna energiamahukas ning palju ehitustegevuses kasutatavast energiast pärineb paraku fossiilkütustest. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on eesmärk, mille poole Fund oma tegevustes liigub ning just omaarenduste ehitusprotsessis on neil võimalus teha jätkusuutlikumaid valikuid. Taastuvenergia lahenduste kasutamine suurematel omaarenduste ehitusobjektidel on Fundi üks tegevusplaane ettevõtte keskkonnamõjude juhtimiseks. Koostöös Sunlyga õnnestus Marjamäe Kodude järgmise etapi rajamisel leida lahendus, mis päriselt aitab süsinikujalajälge vähendada ja on samal ajal ka majanduslikult mõistlik.

“Meil on hea meel alustada koostööd Sunlyga, kuna usume, et meie väärtused keskkonnamõjude vähendamise osas on sarnased. Usume, et mõlemad ettevõtted on oma tegevuses keskendunud pikaajalise kestlikkuse saavutamisele - Sunly taastuvenergialahendusi pakkudes ning Fund läbimõeldud elukeskkondi arendades”, rääkis Fund Ehituse tegevjuht Reigo Marosov.

Fund Ehituse Marjamäe Kodude arendus läks taastuvenergiale üle ettevõtetele mõeldud Sunly Hübriid elektripaketiga. Marjamäe Kodude taga on nüüd 1% Aidu päikesepargist, mis tähendab 25 päikesepaneeli. Lisaks on Marjamäe Kodud ühendatud ka Eestis asuva tuulepargiga. Need kaks energiaallikat katavad 35% arenduse aastasest tarbimisest. Ülejäänud vajalik elektrienergia pärineb teistest päikesepaneelidest ja hüdroelektrijaamadest Baltikumis.

Sunly Retail juhatuse liige Siim Lääts. “Fund on oma tegevuses vägagi läbimõeldud ja ratsionaalne. Meie jaoks on see suur tunnustus, et saame oma distantspargi lahendusega nende ehitusobjektile elektrit pakkuda. See näitab, et kui kohalik ja läbipaistev taastuvenergia on mõistlikult hinnastatud, siis sellele lülitumine on ettevõtte jaoks praktiline samm,“ kommenteeris