Tagasi ST 20.11.24, 15:42 Sergei Astafjev ja Aleksandr Kostin: anname noortele sportlastele võimaluse treenida ja mängida kõrgemal tasemel Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev, Placet Group OÜ ( laen.ee smsraha.ee ) asutajad, on võtnud endale sihiks arendada ja edendada Eesti jalgpalli ja futsali ehk saalijalgpalli nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Nende juhitav MTÜ PG Sport on tuntud oma pühendumuse ja panuse poolest Eesti spordi edendamises, pakkudes uusi võimalusi noortele talentidele ja aidates kaasa spordi kultuuri arengule.

Pildil (vasakult): Sergei Astafjev Placet Group OÜ, Silla FC juht Artjom Mashinistov, Aleksandr Kostin Placet Group OÜ.

MTÜ PG Sport ja jalgpalliklubi Silla FC alustavad koostööd, et arendada Eesti jalgpalli ja futsali Tallinnas ja Ida-Virumaal

Hiljuti sõlmitud koostööleping PG Sport´i ja Silla FC vahel tähistab uut algavat etappi Eesti spordimaastikul. Spordiklubi Silla FC, millel on muljetavaldavad saavutused, nii saalijalgpallis kui ka suurel jalgpalliväljakul, toob koostöös PG Sport´iga noortele mängijatele senisest veelgi võimsamad arenguvõimalused.

Silla FC on Eesti saalijalgpalli meister, karikavõitja ja superkarika omanik, ning nende edu jätkub ka rahvusvahelisel areenil. Nüüd, tänu PG Sport ja Silla FC koostööle, luuakse veelgi laiem platvorm noorte jalgpallurite ja futsali mängijate arenguks.

Silla FC juht Artjom Mashinistov kommenteerib koostööd entusiastlikult: "Meil on suur rõõm teha koostööd nii tugeva partneriga nagu PG Sport. Nende pühendumus ja visioon Eesti jalgpalli ja futsali arendamisel annab meile kindlustunde, et meie mängijad saavad parimad arenguvõimalused. Koos suudame viia jalgpalli ja futsali uuele tasemele."

Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev rõhutavad, et Silla FC-s on tugev meeskond, mis annab võimaluse tiimi tuua professionaalsed treenerid, rahalise toetuse ja pühendunud mängijad. See koostöö annab noortele võimaluse treenida ja mängida kõrgeimal tasemel, arendades nende oskusi nii kodus kui ka rahvusvahelises kontekstis.

Kostini ja Astafjevi pühendumus spordi edendamisele

Paljud Ida-Virumaa noored on varem olnud sunnitud jalgpalli hariduse jätkamiseks Tallinnasse kolima. Nüüd, tänu PG Sport ja Silla FC koostööle, on neil võimalus jätkata oma arengut ühtses klubi süsteemis, mis ühendab treeningud ja mänguvõimalused nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. See võimaldab noortel talentidel kodu lähedal areneda, säilitades sideme kohaliku kogukonnaga.

Aleksandr Kostin, suure jalgpallifänni ja mängijana, usub, et iga Eesti laps peaks saama võimaluse tegeleda jalgpalliga: "Jalgpall on spordiala, mis ühendab ja arendab noori. Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalust treenida ja mängida tipptasemel, olenemata nende asukohast.". Sergei Astafjev lisab, et sport on noorte tervise ja arengu seisukohalt kriitilise tähtsusega: "Meie ülesanne on luua keskkond, kus noored saavad sportida ja areneda. See koostöö aitab kindlasti kaasa noorte talentide kasvatamisele ja nende sporditee toetamisele."

FC Viimsi Smsraha ja futsali saavutused

PG Sport on juba saavutanud suurt edu, läbi oma futsali klubi FC Viimsi Smsraha, mis on mitmekordne Eesti meister, karikavõitja ja superkarika omanik. FC Smsraha juhitud võistkonnad on saavutanud suurepäraseid tulemusi nii kodumaal kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Klubi edulugu on tõenduseks, et PG Sport suudab luua keskkonna, kus sporditalendid saavad särada ja areneda tipptasemel.

Investeering spordi tulevikku ja noorte arengusse

Koostöö PG Sport ja Silla FC vahel on selge investeering spordi tulevikku. Uue meeskonna loomise ja ühise töö kaudu on eesmärk viia noorte mängijate arendamine täiesti uuele tasemele, kindlustades Eesti jalgpalli ja futsali tulevik. Tänu sellele koostööle avaneb võimalus noortel mängijatel realiseerida oma potentsiaali nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil.

PG Sport ja Silla FC koostöö on võimas näide sellest, kuidas kaks tugevat organisatsiooni ja nende juhid, panustavad noorte talentide arengusse ja spordi tulevikku. Aleksandr Kostin ja Sergei Astafjev ei näe oma rolli ainult sponsorina, vaid soovivad siiralt pühenduda Eesti spordi arendamisele, pakkudes võimalusi noortele särada nii Eestis kui ka väljaspool.