Tagasi ST 02.12.24, 17:51 LATRAPS kutsub Eesti investoreid osalema põllumajanduse teedrajavas projektis – võlakirjad 7,5% intressiga Balti põllumajandus astub uude ajastusse, pakkudes investoritele erakordset võimalust. Läti suurim põllumajandusühistu LATRAPS , mis on tuntud kui piirkonna juhtiv teraviljaeksportija, on avanud oma esimese avaliku võlakirjade pakkumise. Eesmärgiks on koguda 8 miljonit eurot, et rahastada Põhja-Euroopa suurima hernevalgu isolaadi tootmisüksuse – ASNS Ingredient – rajamist Lätis.

LATRAPSi võlakirjad pakuvad fikseeritud aastast intressimäära 7,5%, miinimuminvesteeringu nõue on 1000 eurot ning tähtajaks on neli aastat. Märkimisperiood kestab 26. novembrist kuni 9. detsembrini ja on avatud nii eraisikutele kui ka institutsionaalsetele investoritele.

Ambitsioonikas projekt Baltimaade põllumajanduse arendamiseks

„Oleme tänulikud Läti põllumeestele, kelle töö viib meie maa saagi üle maailma ja kinnistab Balti riikide positsiooni rahvusvahelisel põllumajandusturul,“ ütles LATRAPSi juhatuse esimees Roberts Strīpnieks. „ASNS Ingredient on investeering, mis aitab Põhja-Euroopa põllumajandussektoril konkurentsivõimet kasvatada, pakkudes samal ajal Baltikumi põllumeestele stabiilset turgu. Esmakordselt oleme otsustanud emiteerida võlakirju avaliku pakkumise teel, mis võimaldab meil säilitada põhitegevuste stabiilsust, edendada innovatsiooni ja kaasata laiemat avalikkust meie eduloosse.”

Tehase ehitust on plaanis alustada 2024. aasta detsembris, eesmärgiga rajada keskkonnasõbralik ja innovaatiline tootmisüksus, mille toodangust 98% eksporditakse rahvusvahelistele turgudele.

KEVILI: Eesti põllumehed on valmis koostööks

LATRAPSi projekt võib pakkuda olulist võimalust ka Eesti põllumajandussektorile. Eesti suurima teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu KEVILI juhatuse esimees Hannes Prits rõhutas koostöö tähtsust.

„Eesti põllumehed saavad LATRAPSi uue tehase üheks peamiseks tooraine tarnijaks. Meie liikmed on valmis uhkusega eksportima oma saaki ASNS Ingredient tehasesse, mis avab uusi võimalusi Eesti põllumajanduse ekspordi suurendamiseks. LATRAPSi otsus minna kapitaliturgudele on julge eeskuju, mida ka KEVILI hindab kõrgelt,” märkis Prits.

Võimalus investeerida stabiilsesse ja kasvavasse sektorisse

LATRAPS on tõestanud end usaldusväärse ja jätkusuutliku partnerina. Ühistu on näidanud stabiilset kasumlikkust, kasvatades puhaskasumi viimase majandusaasta jooksul 2,8 miljoni euroni ja suurendades omakapitali osakaalu 32%-ni.

Võlakirjade märkimine kestab 9. detsembrini 2024. See on harukordne võimalus olla osa projektist, mis edendab Balti põllumajandussektori innovatsiooni ja konkurentsivõimet, pakkudes samal ajal investeerimisportfelli mitmekesistamise võimalust.

Võlakirjade pakkumise tingimused

• Aastane intressimäär: 7,5%

• Miinimuminvesteering: 1000 eurot

• Tähtaeg: 4 aastat

• Märkimisperiood: 26. november – 9. detsember 2024

LATRAPS kutsub Eesti investoreid liituma põllumajanduse arengulooga, mis loob uusi turuvõimalusi ja tugevdab kogu regiooni majandust. See on harukordne võimalus osaleda projektis, mis ühendab innovatsiooni ja kestlikkuse ning loob väärtust nii kohalikele põllumajandustootjatele kui ka rahvusvahelistele partneritele.

Miks investeerida LATRAPSi?

Turuliider põllumajanduses: LATRAPS ühendab enam kui 1200 liiget, pakkudes neile usaldusväärset partnerlust ja tuge.

Rahvusvaheline eksportija: LATRAPS ekspordib oma tooteid enam kui 30 riiki, kusjuures eksport moodustab 46% ühistu kogutulust.

Stabiilsed majandustulemused: 2023/24. majandusaasta tulu ulatus 245 miljoni euroni, EBITDA oli 6,8 miljonit eurot ning ettevõttel on tugev kapitalistruktuur.

Innovatsiooni eestvedaja: Ühistu on suunanud ressursid kõrgema lisandväärtusega toodete arendamisse ja strateegilistele partnerlustele Euroopa toiduainetööstuse liidritega.

Kvaliteetne juhtimine: LATRAPSi juhtimismudel põhineb kogenud liikmete otsustusprotsessidel, mis tagavad pikaajalise stabiilsuse.

Märkus: Antud teadaanne on tasustamata turunduskommunikatsioon, mis on koostatud kooskõlas infodokumendiga ega kujuta endast investeerimissoovitust ega pakkumist. Iga investeerimisotsus tuleb teha infodokumendi alusel, mis on koostatud vastavalt Läti Finantsinstrumentide turu seaduse artikli 161, Eesti väärtpaberituru seaduse artikli 15 lõike 6 ja Leedu väärtpaberiseaduse artikli 7 lõike 2 alusel. Infodokument on avaldatud LATRAPSi kodulehel ( https://www.latraps.lv ). Enne investeerimist tutvu hoolikalt infodokumendiga, et saada teada võimalikest riskidest ja eelistest.