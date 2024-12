Tagasi ST 05.12.24, 19:09 Tartu Ringtee tuiksoonel valmib 2025. aasta sügiseks uus ärihoone Tartu Ringtee suurema liiklustihedusega lõigu äärde kerkib 2025. sügiseks uus omanäolise modernse arhitektuuriga pilkupüüdev ärihoone „Raja Keskus“. Ärihoone toob Tartu linna juurde umbes 2500 ruutmeetrit kvaliteetset kaubandus-, teenindus- ja büroopinda.

„Ärikeskus tuleb kahekorruseline, millele lisandub maa-alune köetud parkla, mis on minu hinnangul suur lisaväärtus hoone töötajatele. On ju väga tüütu, kui peale rasket tööpäeva tuleb enne koju minekut veeta 20 minutit autot lumest ja jääst puhtaks kraapides. Keldrikorrusel on lisaks parklale ka laopinnad ja elektriliikurite laadimisvõimalus ning korruste vaheliseks mugavaks liikumiseks on hoones kaks lifti, millest üks sobilik kauba vedamiseks. Hoone üheks väga suureks plussiks on paiknemine väga hästi nähtavas asukohas Tartu Ringtee suurima liiklustihedusega lõigu ääres,” tutvustab Dorpat Kinnisvara juhatuse liige Kristo Kivisalu.

„Praeguseks on ärihoone II korruse pinnad välja üüritud ning saadaval veel eraldi sissepääsuga äripinnad I korrusel, mis sobivad väga hästi kaubandustegevuseks või teeninduseks.” ütleb Kivisalu.

Kuna esimese korruse kaubanduspindade lae kõrgus on ligi 5 meetrit, saab rajada esindusliku loft office’i tüüpi äripinna. Loft office´i pinna puhul on nutikalt sisekorrusega rajamisega tekitatud nii kõrge laega kaupluse pind kui ka madalam ladu ja kõrgemal tasapinnal asuv kontoripind kõik ühes ruumis. Klient tuleb avarasse ja hästi ligipääsetavasse kauplusesse, kus kohas ta saab kõik ühekorraga tehtud – kauba välja valida, ostu vormistada ning ostetud kauba samast kohast ka kätte. Nii jääb ära vajadus omada eraldi asukohas laoruume, kus hoiustada müüdavat kaupa, mis omakorda hoiab kokku ettevõtte majandamise kulusid.

Hoonest üle tee asub Lõuna-Eesti suurim kaubanduskeskus Lõunakeskus, IKEA, LIDL, ehituspood Bauhof ning paljud teised kauplused, söögikohad ja teenindusasutused. Lõunakeskuse parklasse pääseb Raja tänava 33 krundilt mugavalt läbi kergliiklustunneli, mis on Tartu linna kergliiklusteede võrgustiku osa. Ühistranspordiga liiklemise teeb mugavaks hoone ees asuv bussipeatus ja vahetus läheduses olev rattaringluse punkt.

Mis on mis Raja 33 ärihoones on kasutusel mugavad, tänapäevased ning energiasäästlikud lahendused: * Äripinnad suurusega 80-600m2 * Kaubanduspindadele eraldi sissepääs õuest * I korrusel ligi 5 meetri kõrgused laed * Ruumipõhine kütte ja jahutuse juhtimine * Köetud maa-alune parkla * Suurepärane ühistranspordi ühendus * Jalgrattaruum ja laadimisvõimalused elektriautodele ja -liikuritele * Hoone kõrval Tartu linna rattaringluse parkla.

Kuna Raja 33 krunt asub Tartu ringtee ääres, on tagatud mugav liikumine nii Tallinna, Viljandi kui ka Võru suunal. Söögikohad ja vaba aja veetmise võimalus on üle tee asuvas Lõunakeskuses, tagatud sujuv ühistranspordiühendus ja vahetus läheduses on Tartu rattaringluse parkla. Transpordiameti andmetel on tegemist Tartu kõige suurema liiklustihedusega lõiguga, mis tagab hoone üürnikele väga hea nähtavuse ja reklaamivõimalused. Ööpäevas liigub kinnistust mööda ligi 20 000 autot.

Suurepärase nähtavusega asukohata parima lahenduse leidmiseks ja atraktiivseima hoone rajamiseks korraldati juba 2022. aasta alguses arhitektuurikonkurss, mille võidutöö „Raja Keskus” valiti välja koostöös Tartu linnavalitsusega.

“Peale ehitusloa saamist 2023 aasta suvel oli kohe plaanis ka ehitustegevustega alustada, kuid üldine majandusolukord ja kerkinud laenuintressid panid meid veidi tempot maha tõmbama.” kommenteeris arendaja esindaja Toomas Vask. “Tänaseks on meil piisavas mahus üürilepinguid sõlmitud ja kindlustunne olemas, et minna hoogsalt edasi”.

Praeguseks on peatöövõtja AS Tartu Ehitus krundil ehitusega alustanud ning juba 2025 oktoobris saavad ettevõtted oma uude koju kolida.

Lisainfo Raja keskuse kohta: www.raja33.ee