Veeda jõulupuhkus LEGO seltsis: parimad LEGO komplektid jõuludeks

Vaatame lähemalt, kuidas muuta oma jõuluvaheaeg eriliseks koos LEGO komplektidega

Kuidas leida ideaalne jõulukink LEGO armastajale?

Jõulukinkide tegemine võib olla vahel üsna keeruline. Kui ei tea, mida lastele jõuluks kinkida , siis LEGO on laste seas tavaliselt üsna kindla peale minek. Kui tegu on noore või täiskasvanud kingisaajaga, siis tasuks uurida, millised on kingisaaja huvid ja hobid ning kas tal on ehk endal mingeid kindlaid soove.

LEGO komplektid on väga erineva raskustasemega ning ka teemasid on seinast seina. Siin on lühidalt kirjas mõned populaarsemad LEGO seeriad, mille teadmine aitab veidi selles laias maailmas orienteeruda.

LEGO Duplo on spetsiaalselt disainitud väikelastele alates 1.5 eluaastast. Need on suurte ja lihtsalt haaratavate klotsidega ning toetavad laste motoorseid oskusi, kujutlusvõimet ja annavad võimaluse õppida läbi mängu.

LEGO Classic on kõige mitmekülgsem seeria ja seetõttu sobib igas vanuses lastel ja täiskasvanutele. See sisaldab erineva kuju ja värviga klotse, mis võimaldavad piiramatut loovust ja mänguvabadust.

LEGO City on mõeldud kooliealistele, alates 5. eluaastast. Hooned on seotud linnatemaatikaga nagu haigla või politseijaoskond.

LEGO Friends on ideaalne valik alates 5. eluaastast, pakkudes lastele mängulusti ja toetades sotsiaalsete oskuste ning loovuse arengut. Erinevad tegelased ja stseenid aitavad lastel õppida empaatiat ja koostööd, muutes iga mängukorra elamuseks.

LEGO Technic on vanematele lastele alates 10. eluaastast ja teismelistele. See sisaldab keerukamaid komponente, nagu hammasrattad, vedrud ja mootoriosad, mis pakuvad väljakutset tehnika ja inseneeria aladel.

LEGO Mindstorms on samm veelgi edasi ning mõeldud teismelistele ja täiskasvanutele. Need komplektid võimaldavad luua ja programmeerida roboteid.

Temaatilised LEGO seeriad (nt Star Wars LEGO, Harry Potter LEGO) on alates 6. aastastele fännidele kuni täiskasvanuteni välja. Detailsed komplektid rõõmustavad fänne ning pakuvad võimalust taaselustada oma lemmikfilme ja -sarju, luues sealhulgas ka ise uusi seiklusi ja lugusid.

Miks on LEGO ehitamine jõuluvaheajal hea mõte?

Jõuluvaheaeg on LEGO kokkupanemiseks ideaalne aeg, sest lapsed on koolist kodus ning ka paljudel vanematel on kas puhkus või vähemalt vabu päevi. Selle asemel, et see aeg ekraani taga veeta, saab teha midagi loovat ja arendavat, tundes samal ajal ka mängurõõmu ja eduelamust.

LEGO komplektide ehitamine muudab puhkuse meeldejäävaks ja lõbusaks. Koos saab ette võtta ka keerulisemad komplektid, mis muidu on mõeldud vaid täiskasvanutele, aga samuti võib ennast üksi proovile panna.

Kolm komplekti, mida jõuluvaheajal ehitada

Milliseid komplekte tasuks jõuluvaheajal ehitada? Siin on kolm LEGO konstruktorit, mis sobivad hästi nutikatele teismelistele või täiskasvanutele jõuluvaheajal nokitsemiseks.

LEGO® Icons PAC-MANi mänguautomaat

See konkreetne konstruktor annab võimaluse taaselustada nostalgiline PAC-MAN mänguautomaat. Tegu on detailse koopiamudeliga, millel on olemas kõik 1980.aastate automaadi disainidetailid nagu neljasuunaline juhtkang ja mängutabloo.

Selline muljetavaldava tehnilise konstruktsiooniga LEGO komplekt on ideaalne kingitus nostalgilisele mängurile või ka lihtsalt väljakutseid pakkuv ehitusprojekt.

LEGO® Icons Optimus Prime

Filmidest tuttav Optimus Prime pakub ehitamisel nii väljakutseid kui ka rõõmu. Muidugi on tegu kaks-ühes LEGO-ga, sest Optimus Prime on transformer, kes muutub robotist veokiks ja tagasi. Lisaks on kaasas filmidest tuttavaid tarvikuid nagu näiteks Energoni kirves. Nii saab valmis LEGO kasutada tuttavate seikluste läbimängimiseks või uute välja mõtlemiseks.

Kingitus sobib hästi Transformeri filmiseeria fännile, kes armastab detailseid LEGO komplekte.

LEGO® Icons Vaikne aed

Kui soovid luua midagi kaunist, mis toimib ühtlasi ka maitseka sisekujunduselemendina, siis vaikne aed on hea valik. See kujutab detailset ja tüünet Jaapani aeda. Aeda saab ka vastavalt oma maitsele ümber tõsta ning kujundada just nii nagu ise soovid.

Kingitusena sobib see aiandus- või loodusehuvilisele, aga on ka hea projekt inimesele, kes pole muidu täiskasvanute LEGO konstruktoritega kokku puutunud, kuid naudib näiteks puslesid.

Kuidas kaasata kogu pere?

Koos ehitamine võib olla lõbus ning tugevdab meeskonnavaimu. Seega miks mitte valida välja mõni suurem ja keerulisem projekt ning veeta aega see koos kokku pannes. Igaüks saab omale täitmiseks ülesande ning hiljem saavad kõik tulemust imetleda.

Teine võimalus on hoopiski korraldada LEGO kokkupanemise võistlus. Osaleda saavad nii suured kui ka väikesed. Mõelge välja võistluse teema, näiteks loodus. Igaüks peab looma sellega teemaga seotud ehituse. Kokku tuleks leppida ka auhindades ja muudes reeglites. See lisab vaheaega veidi põnevust ja muudab selle meeldejäävaks.

Kokkuvõtteks

LEGO pole ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. See on hea viis panna ennast proovile või lihtsalt kvaliteetselt aega veeta, hoides samal ajal ka mõistuse teravana. Täiskasvanute LEGO komplektid pakuvad rõõmu kõigile huvilistele.

