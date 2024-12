Tagasi ST 06.12.24, 10:36 Eestis sotsiaalkindlustussüsteemi looma asudes pandi plaanid paika Siim Kallase köögis Täna näib mõeldamatu tegutseda ja töötada riigis, kus puudub töötukassa ning töötuskindlustus. Ometi kaheldi veel paar aastakümmet tagasi Eestis sotsiaalsüsteemi rajama asudes selle vajalikkuses sügavalt. Veenmist, et tegu on tõesti olulise asjaga, oli selle algatajatel omajagu.

Ettevõtmine saab hoogu: 2001. aasta detsembris toimunud Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsil tutvustas sotsiaalminister Eiki Nestor töötukassa uut nõukogu esimeest Raivo Paavot. Foto: Postimees/Scanpix

Kuidas sai alguse Eesti Töötukassa? Kui palju erineb see teiste lähiriikide omast ja kas mujal riikides on ikka rohi rohelisem ning taevas sinisem?

Eesti tööstuskindlustussüsteemi sünnikohaks nimetab Mart Laari valitsuses sotsiaalministriks olnud Eiki Nestor transporditöötajate ametühingut, kohta mille juhiks ta 90ndatel oli ja kus töötutoetuste süsteem toimib täienduseks üleriiklikule veel ka täna. „Süsteem sai loodud teadmises, et saabumas on uus aeg, kus inimesed võivad jääda töötuks, nende sissetulekud kukuvad ja vaja oleks turvapatja,“ sõnab ta.

Eeskujuks ja aluseks võeti põhjamaad, eelkõige Soome, kus lahendati siis ning lahendatakse ka täna erinevaid küsimusi ning muresid kolmepoolselt – ametühingute, tööandjate ja valitsuse vahel. „Mulle selline ühiskonnakorraldus istus siis ja istub ka täna. Me peaksime ka täna otsuste langetamisel usaldama rohkem kodanikuühiskonda. Töötukassa on suurepärane näide, et see toimib. Töötukassa juhtimisega on minu arvates väga hästi hakkama saadud,“ räägib Nestor.

Pikk lobitöö teemal „kes on töötu?“

Töötuskindlustussüsteemi juurutamine oli 7. riigikokku kandideeriva noore poliitiku Eiki Nestori valimislubadus. „Kahjuks oli tollal palju teisi asju, mis riigis korrastamist vajasid. Tõele au andes pidin ma 90ndatel aastatel pikalt tegelema üldse sellega, et selgitada, kes see töötu selline üldse on. See oli aeg, mil mõeldi veel nõukogudeaegses plaanimajanduse stiilis. 1999. aastal, kui juba kolmandat korda töötuskindlustuse loomine lubatud sai ning valitsusse läksime, oli juba lihtsam,“ meenutab Nestor.

Kõik suuremad sotsiaalkindlustusreformid said läbi arutatud kolmepoolselt – ametühingute, tööandjate ja valitsusega. Nii ka töötuskindlustuse küsimus.

Sotsiaalkindlustusreformi jaoks loodi valitsuses komisjon, mille juhiks sai Eiki Nestor ning aseesimeheks tollane rahandusminister Siim Kallas. „Peaminister Mart Laari ütles, et leppige omavahel asjad kokku ning esitlege. Nii me Siim Kallase köögis istudes ning arutledes viimased plaanid paika panimegi,“ meenutab Nestor.

Esimesele lugemisele läks kipakas eelnõu

Kui suuremas osas jõuti ka tööandjate ning ametühingutega põhimõtteliste kokkulepeteni kiirelt, siis lahkarvamusi tekitas maksumäära suuruse teema.„Siis aga saabus hetk, kui riigikogule tuli eelnõu ära esitada, ehkki täit kolmepoolset kokkulepet polnud veel saavutatud. Esitasime selle riigikesksena, mis ka mulle endale ei meeldinud, ent aeg surus takka. Kui riigikogus esimene lugemine tehtud sai, jõuti ka kokkuleppele,“ räägib Nestor. Valminud kokkuleppe alusel kirjutati seadus ümber, loodi avalik-õiguslik isik – töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev Eesti Töötukassa, ning üks eelnõu asendati teisega.„Sotsiaalkomisjoni juhtisid tollal kaks väga mõistlikku inimest, sotsiaalvaldkonda hästi tundvad Raivo Paavo ja Toomas Vilosius, kes seda tegid, ja plaan sai paika. Avalik-õiguslik isik nagu töötuskindlustus täna on, on kodanikuühiskonna ja valitsuse koostöö.“

Hüvitiste saajate ring võiks olla laiem

Tänasest töötuskindlussüsteemist kõneldes arvab Nestor, et selle saajate ring võiks olla palju laiem ning hüvitist võiksid saada ka need, kes vabastatakse töölt poolte kokkuleppel. „Kui kindlustust on makstud, peaks õigus olema ka hüvitisele. Paljudes riikides sellist töölepingu lõpetamise vormi nagu „poolte kokkuleppel“, ei eksisteeri. Meil ta on ja arvan, et tegu on väga kultuurse ja inimliku töösuhte lõpetamise vormiga, kuid hüvitise õigus peaks inimesel olema.“

Nestor meenutab, et erksa seigana on meelde jäänud ka esimese töötuskindlustusmakse tasumine. „See läks teele interneti teel, ühe nupu vajutusega. Tegu oli väga suure ja olulise asjaga,“ sõnab endine sotsiaalminister.

Viimane Ida-Euroopa riik, kus töötuskindlustussüsteem loodi Lauri Leppik oli aastatel 1997–2001 sotsiaalkindlustusreformi komisjoni liige, 1998-1999 aastal selle esimees ning üks pensionireformi ning töötuskindlustuse seaduse autoreid. Ta meenutab, et töötuskindlustuse käivitusel 2002. Aastal oli Eesti Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest viimane, kus turumajandusele ülemineku järel töötuskindlustussüsteem loodi. “Teistes selle piirkonna riikides oli kindlustuspõhine töötute sotsiaalse kaitse süsteem loodud valdavalt juba 90ndate aastate esimeses pooles,” sõnab ta. Süsteem disainiti nii, et sel oleks arvestatav rahaline puhver Leppiku sõnul ei järgi Eesti töötuskindlustussüsteem otseselt ühegi teise riigi eeskuju, vaid pigem mõjutasid süsteemi käivitamise ajal tehtud konkreetsemaid poliitikavalikuid tolleks ajaks kujunenud siseriiklikud tingimused, aga ka mõned laiemad taustategurid. “Esiteks, kuivõrd pensionikindlustuse ja ravikindlustuse rahastamiseks kehtestatud sotsiaalmaks on Eestis olnud tööandja tasuda, siis langes töötuskindlustusmakse rohkem töötaja koormuseks. Selline koormuse jaotus pigem ei ole Euroopa tavapärane,” arutleb Leppik. Sagedamini on Euroopa riikides pensioni- ja ravikindlustuse finantskoormus olnud jagatud tööandja ja töötaja vahel, samas kui töötuskindlustuse rahastamisel on tööandjal enamasti suurem koormus kui töötajal. “Teine keskne valik puudutas rahastamisskeemi. Eesti töötuskindlustus disaniti nii, et süsteemil oleks arvestatav rahaline puhver ning töötuse määra muutumine ei tingiks kohest vajadust makse määra muuta. Paraku pole seda vastutsüklilisuse põhimõtet suudetud tegelikkuses alati järgida.” Lauri Leppik sõnul mõjutas töötuskindlustuse tagatava sotsiaalse kaitse taseme valikuid ühelt poolt soov tagada vastavus Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ja Euroopa sotsiaalharta miinimumstandarditele nii hüvitise määra kui maksmise kestuse osas. “Ent teisalt, algsel kujul töötuskindlustushüvitised neid miinimumstandardeid ka sisuliselt ei ületanud, kuivõrd kõrgem tase oleks ühtlasi tähendanud kõrgemat maksemäära. See tähendas, et nii hüvitise määr kui maksmise kestus jäid võrdluses teiste Euroopa riikidega pigem skaala madalamasse otsa.” Nüüdseks, enam kui 20 aasta pikkuse ajaloo vältel, on Eesti töötuskindlustussüsteemi tingimustesse tehtud mitmeid parameetrilisi muudatusi, kuid kesksed põhimõtted on siiski suuremas osas jäänud endisteks.

Läänemereriikide töötuskindlustused – millised need on?

