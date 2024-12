Tagasi ST 11.12.24, 15:24 Tiktokist, tapeedist ja Trumpist: kuidas luua turundusstrateegia 2025. aastaks Reklaamiagentuuri La Ecwador tegevjuht Heily Aavik ja loovjuht Taavi Lehari võtavad Äripäeva raadio värskes saates luubi alla järgmise aasta turundusstrateegia ja eelarve koostamise ning annavad soovitusi, kuidas kitsamal ajal targalt toimetada.

Heily Aavik, Keit Alev ja Taavi Lehari räägivad saates alahinnatud strateegiatest, olulistest meediatarbimise trendidest ja sellest, kuidas jagada turunduseelarvet, kui kanalite valik laieneb. Foto: Erakogu

Turunduseelarve planeerimisel mängivad võtmerolli meediatarbimise killustatus, uued tehnoloogiad, näiteks tehisintellekt, ning globaalsete sündmuste mõju tarbimiskäitumisele. Noorem põlvkond tarbib meediat teisiti – nende jaoks on Tiktok ja sotsiaalmeedia peamised platvormid.

„Tiktok on tänaseks paljudele ettevõtetele suur võimalus, kuid alguses olid paljud ettevaatlikud,“ tõdes Heily Aavik ning meenutas, et aastaid tagasi pelgasid ettevõtted ka Facebooki konto loomist, mis on nüüd pigem turundusstandard.

Põhiküsimuseks on brändilojaalsuse hoidmine kiire tarbimise ajastul ning andmete ja loovuse tasakaalu leidmine. Saatekülalised rõhutasid, et lojaalsuse kasvatamine nõuab järjepidevat dialoogi tarbijatega. „Lojaalsus jääb oluliseks, kuid killustunud meediamaailmas peavad brändid oma sõnumeid täpsemalt sihtima,“ selgitab Lehari ning lisab, et kuigi andmed näitavad suuna, aitab loovus eristuda ja luua emotsionaalset sidet.

Saade pakub häid näpunäiteid, kuhu oma eelarvet järgmisel aastal suunata, ning hulgaliselt soovitusi kanalite valikuks, kui eelarve on piiratud. Saadet juhib Keit Alev.