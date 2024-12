Tagasi ST 21.12.24, 16:39 Hea eeskuju: kaitsevägi hävitas eelmise digikoristuse käigus ca 40 terabaiti digiprügi Telia Digikoristuspäev toimub juba 31. jaanuaril. Meenutame, kuidas viidi sel aastal digikoristust läbi Eesti Kaitseväes, kus IT-süsteemidest ja seadmetest kustutati kokku kümnete terabaitide ulatuses digikeltsa.

„Kaitseväe jaoks on digikoristus väga oluline, sest me ei saa oma igapäevatöös ja eelkõige otsustusprotsessides lubada halvakvaliteedilist või raskesti leitavat informatsiooni, eriti kriisiolukordades,“ rääkis Kaitseväe teabehaldusjuht Meelis Morell. Ta lisas, et samuti peab Kaitseväes olema valmis tegutsema piiratud ressurssidega (nt võrgu-/serveriressurss), mistõttu tuleb digitaalset informatsiooni pidevalt optimeerida ning digiprügi vähendada miinimumini.

Aasta algul suurema digikoristuse ette võtnud Kaitsevägi likvideeris kampaania käigus erinevatelt arvutiketastelt kokku 38,2 terabaiti digikeltsa. Morelli sõnul näitab Kaitseväe kogemus, et parima tulemuse tagab see, kui digiprügi likvideerimisega tegeletakse süstemaatiliselt ka kampaaniavälisel ajal. „Kaitseväes on digikoristuse eestvedajaks teabehalduse valdkond, kus igas struktuuriüksuses on vähemalt üks täiskohaga teabehaldur. Lisaks on minu hinnangul eduka digikoristuse alustalaks see, et tehtud tööd suudetakse ka reaalselt mõõta – seda siis peamiselt kas läbi väheneva või suureneva andmemahu.

Telia juhi Holger Haljandi sõnul on muljetavaldav, kuidas Eesti inimesed ja organisatsioonid on aasta-aastalt järjest aktiivsemalt digikoristuspäevaga kaasa tulnud ning see näitab, et ühiskonnas läheb järjest enam korda digitaalse jalajälje vähendamine. Kaitseväe suunal jagub Haljandil samuti vaid kiidusõnu ja tunnustust.

„Nagu näha, suudab Kaitsevägi teha tegusid mitmel rindel korraga ning lisaks riigi kaitsmisele hoolitsetakse ka selle eest, et organisatsiooni IT-süsteemides ja seadmetes oleks kord majas. Julgen siinkohal Kaitseväge ka kõigile teistele organisatsioonidele ja ettevõtetele heaks digikoristuse eeskujuks tõsta, kuna regulaarne hoolitsemine oma digihügieeni eest aitab maandada erinevaid turvariske ning vähendada keskkonnajalajälge,“ märkis Haljand.

Vaatamata suuremahulisele digikoristusele plaanitakse Kaitseväe teabehaldusjuhi sõnul ka juba jaanuaris toimuva Telia Digikoristuspäevaga liituda. “Digiprügiga pole kunagi hästi – seda tekib ju pidevalt juurde. Kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes samuti jaanuaris digikoristusaktsiooniga liituda plaanivad, soovin eelkõige meelekindlust ja süstemaatilist lähenemist nii digiprügi hävitamisel kui ka ressursside säästmisel,” rääkis Morell.

Kuidas nägi välja Kaitseväe põhjalik digikoristus?

Tööd, mis tehti enne kampaania algust:

Kasutajatele ning teabehalduritele töötati välja täpsed juhised ning parimad praktikad – kustkohast, mida ning kuidas koristada.

Andmekeskuste administraatoritega sai kokku lepitud, millist statistikat ning mis kujul teabehaldusjuhile kui digikoristuse kampaania korraldajale edastada. Seire all olid peamiselt jagatud võrgukettad, meiliserveri postkastid, SharePoint keskkondade mahud ning andmekeskuste mahud tervikuna.

Kampaaniat kommunikeeriti ca nädal aega enne selle algust – vastava e-kirja said kõik Kaitseväe teenistujad. Avaldati ka siseportaali teade.

Hangiti TreeSize professional tarkvara litsents ning monitooringuks seati üles eraldi virtuaalserver.

Digikoristuse kampaania käigus:

Statistika ja mõõdikute jaoks loodi eraldi Power BI raportid, mis on kättesaadavad kõigile kasutajatele. Muuhulgas sisaldas raport TOP 30 kasutajate nimekirja nii isiklike koduketaste kui ka e-postkastide mahu osas – see meede töötas väga hästi.

TOP 30 kasutajad said iga nädal personaalse meeldetuletuse.

Teabehalduritega toimusid vahekokkuvõtete koosolekud, kus jagati täiendavaid juhiseid.

Mõõtmist teostati TreeSize tarkvaraga iganädalaselt, lisaks laekusid täiendavad väljavõtted süsteemiadministraatoritelt.

Suleti ebavajalikud jagatud ketaste replikatsioonid ning virtuaalmasinad.

Muudeti jagatud ketaste varunduse põhimõtteid.

1 Kui palju andmemahtu on 38,2TB?

1TB on enam-vähem võrdne 1000 gigabaidiga (GB). Seega koristas Kaitsevägi 38 200GB kasutuna seisnud andmeid;

Mida saab 1GB suuruse andmemahuga teha? Mõne veebilehe andmetel võimaldab 1GB suurune andmemaht vaadata umbes 30 minuti jagu HD-kvaliteedis videot või saata sõnumirakenduses 350 000 sõnumit.

Seega kustutas Kaitsevägi digikoristuse käigus umbes sellise andmemahu, mis võimaldaks saata üle 13 miljardi sõnumi.