Tagasi ST 08.01.25, 14:56 NET Spordihall: Digilahendustega rikastatud Baltimaade suurim võrgualade spordikeskus Äsja oma esimest tegevusaastat tähistanud 7000 ruutmeetril laiuv NET Spordihall on Lõuna-Eesti elanike seas kiiresti populaarsust kogunud, pakkudes erinevaid võimalusi peamiselt võrgu- ja pallialade harrastamiseks.

NET Spordihalli juhataja Herle Laidvee sõnul on spordihallis aastaga suur töö ära tehtud. Keskkonnasõbraliku ja võimalikult automaatse spordihoone eesmärkide saavutamisel mängis olulist rolli ka Astro Baltics oma nutikate digilahendustega. Uurisime lähemalt, kas algselt seatud eesmärgid on saavutatud ning millised on tulevikuplaanid.

Tartus oli puudu rannahallist

NET Spordihall pakub kodu praegu 11 spordialale – seda alates võrkpallist, sulgpallist, rannavõrkpallist, rannajalgpallist ja rannatennisest kuni padeli, poksi, akrobaatika, ronimise ning rühma- ning jõusaalitreeninguteni.

NET Spordihalli loomise idee autoriks oli Vallot Mangus, kes nägi Tartus puudust rannahallist, mis annaks juurde nii linnale kui pakuks ka selle elanikele mõnusaid sportimisvõimalusi. Esialgne idee sai ajas veidi täiendusi, kuid algusest peale oli selge, et kogu maja peaks toimima võimalikult iseseisvalt ja automatiseeritult.

Halli juhataja Herle Laidvee: „Eesmärk oligi luua selline multifunktsionaalne hoone, mis toimiks võimalikult iseseisvalt ja minimaalse töötajate arvuga.“ Tema sõnul on mitmekesine võrgu- ja pallialasid pakkuv spordihall suunatud just eelkõige harrastajatele, et nii lastele kui ka täiskasvanutele pakkuda treenimise ja vaba aja veetmise võimalusi.

Herle sõnul pole aastane tegevuskogemus sundinud tegema mingeid mööndusi võrgualadele suunatud spordikeskuse kontseptsioonis.

„Algsest planeerimisstaadiumist kuni lõpuni välja ma usun, et see projekt tegelikult tuli täpselt selline, nagu me seda paberil ette kujutasime,“ on Herle veendunud.

1700-ruutmeetrine rannaliiva ala, kuhu on kokku veetud 1000 tonni liiva.

Tarkvaralahenduste juurutusprotsess sai läbi viidud vaatamata kitsale ajaaknale

Uudseid ideid ja erisoove nutikate tarkvaralahenduste osas oli NET Spordihalli esindajatel palju, kuid need tuli mõtte tasandilt toimiva lahenduseni viia umbes ühe aastaga.

„Lähteülesandeks oli meil leida platvorm mis hõlmaks endas nii-öelda algset broneerimist kuni raamatupidamiseni välja ja mis sinna kõik vahele jääb. Näiteks automaatne valgusjuhtimine, et valgustus läheks põlema, kui klient tuleb majja ja on broneerinud endale väljaku ning samuti ka iseteeninduskassa, mis aitaks inimest või klienti sellel hetkel, kui ei ole majas administraatorit, et ta saaks laenutada endale vajaliku sportimisvahendi, osta joogi või mõne snäki,“ selgitas Herle.

„Juurutusprotsessi keerulisemaks asjaoluks oli aeg, mis oli piiratud. Kui me lähteülesandega Astro Balticsini jõudsime, siis üritasime võimalikult selgelt ja spetsiifiliselt kõik edasi anda: mis on meie eesmärgid ja mis võiks olla reaalne tulem sellest.“

Ajanappuse tõttu jäi Herle sõnul koolituse ning lahenduse testimise osa napiks, mistõttu toimus testimine töö käigus terve esimese hooaja. Peale seda saadi digilahendused juba hästi toimima.

Astro Balticsi projektijuht Hannes Poll: „Kuigi arendusprotsesside elluviimiseks mõeldud ajaaken oli väga kitsas, siis ma usun, et oleme kliendi soove ja mõtteid suutnud suures osas ellu viia. Kindlasti oleme aidanud juba lihtsustada olemasolevaid tööprotsesse nii personali kui spordiklubi külastaja vaatest, kuid töötame selle kallal, et muuta olemasolevaid lahendusi veelgi paremaks ja mugavamaks.“

NOOMiga oleme jõudnud oma reaalsete eesmärkideni - broneerimisprotsessist kuni raamatupidamiseni saame me kõik oma toiminguid nii kliendi vaates kui ka meie enda vaates tehtud.” Herle Laidvee NET Spordihalli juhataja

Broneerimine veebikeskkonnas

Üheks spordihalli oluliseimaks sooviks oli laia funktsionaalsusega, kuid intuitiivne veebipõhine broneerimissüsteem, mida oleks mugav kasutada nii mobiilis kui ka arvutis.

Spordijuht Krete Junson: „NET Spordihalli haldamise ja juhtimise juures on meie jaoks oluline, et klientidele oleks võimalikult selgesti arusaadav, kuidas nad saavad erinevaid väljakuid broneerida ehk ühelt poolt padeli väljakuid, teiselt poolt rannaväljakuid või osta ronimispääset, treeningpääset ning jõusaali tulla. See pool on suurepäraselt NOOMi ja Astro Balticsi poolt lahendatud ehk meie veebikeskkond piletite broneerimiseks on klientidele väga mõnus ja mugav.“

NET Spordihallile loodud broneerimissüsteem võimaldab külastajatel sisse logida erinevate autentimismeetoditega, kliendi eelistatud seadmel ja luua kontot nii eraisikule kui ka ettevõttele. Broneeringu eest tasumiseks on olemas erinevad maksevõimalused ning QR-kinnitus saabub mugavalt kasutaja emailile.

NET Spordihallile arendatud mugav online broneerimissüsteem.

Mitmekülgsed maksevõimalused: iseteenindus

Kuna eesmärk oli rajada võimalikult automatiseeritud spordikeskus, pidid ka kõik kliendi poole suunatud makselahendused seda toetama. Klientide teenindamise lihtsustamiseks on NET Spordihalli paigaldatud iseteeninduskassa, mis hõlmab endas mitmeid erinevaid funktsioone.

Iseteeninduskassa abil on võimalik broneerida erinevaid spordiväljakuid, registreeruda rühmatreeningutesse ning osta pääsmeid jõusaali. Üheks väga oluliseks nõudeks oli muidugi ka iseteeninduslik poenurk, kus kliendid saaksid osta snäkke ja rentida treeningvahendeid.

Iseteenindusliku poe toimimiseks on kassa varustatud triipkoodilugejaga, mille abil saab skaneerida snäkke, jooke ning nende eest tasuda.

NET Spordihalli iseteeninduskassast saab osta pääsmeid, broneerida väljakuid ja tasuda toodete eest.

Nutikas valgusjuhtimine tarkvaraliidestuse abil

Kuna NET spordihalli üheks erisooviks oli automatiseerida valgusjuhtimine, loodi liidestus NOOM majandustarkvara ja valguslahenduste teenusepakkuja Halorediga.

„Kui klient on teinud endale väljakule broneeringu, siis meie ei pea muretsema selle pärast, mis kell tuled põlema panna ja mis kell need hiljem ära kustutada, vaid tuled kustuvad ja lähevad põlema vastavalt broneerimissüsteemile, mis on suurepärane liidestus, mida NOOM on meile võimaldanud,“ lausus Krete.

Tarkvaraliidestus valguslahenduse ja broneeringusüsteemi vahel aitab spordihallis optimeerida energiakasutust, võimaldab administraatoril keskenduda klienditeenindusele ja garanteerib külastajale mõnusama spordikogemuse.

Terviklik majandustarkvara kui keskne haldusplatvorm

NET Spordihallis kasutatakse keskse süsteemina NOOM majandustarkvara , mis seob kõik spordihallile vajalikud tarkvaralahendused ühtseks tervikuks.

Lisaks iseteeninduslahendustele, broneerimissüsteemile ja kliendihaldusele kasutatakse spordihalli haldamisel veel näiteks ka NOOMi raamatupidamise moodulit koos finantsarvestuse ja -aruandlusega.

Samuti on spordiklubis kasutusel kassasüsteemi terviklahendus , sh makseterminal, ribakoodilugeja, tšekiprinter ja mugav kliendiekraan.

NOOM kassasüsteem NET Spordihallis

Soovitused ettevõttele, kes soovivad sarnaseid digilahendusi kasutusele võtta

Spordijuht Krete soovitab, et tarkvara puhul tuleb varuda kannatust ja ise hästi läbi mõelda, millised on täpsed soovid ja ootused. „Erinevad veebiarendused ja arendustööd võtavad aega. See on miski, millega peab harjuma. Kui me tahame paremaid, automatiseeritud lahendusi, siis nende ülesehitamine ei ole niisama lihtne.“

Tarkvarasüsteemi ülesehitamise aluseks on protsessiskeem, mis valmib koostöös kliendiga, et kaardistada kõik vajalikud tegevused. Väljakutseks on ka täpselt kaardistada, milliseid funktsioone igapäevaselt vaja läheb ning kuidas lõpptulem tegelikult toimima hakkab.

„Tuleb arvestada ka sellega, et kõik, mis sa oled ette mõelnud või planeerinud, ei pruugi hiljem niimoodi toimida ja see on jällegi üks osa tööprotsessist. Peab olema valmis erijuhtumiteks ja selleks, et peab hiljem teatud loogikad ümber lahendama.“

Mida toob tulevik NET Spordihallile?

Töö läheb hoogsalt edasi ning spordihalli esindajatel on mitmeid arendussoove ja mõtteid, kuidas tööprotsesse ning klienditeenindust veelgi paremaks muuta.

Juhataja Herle: „Üks asi on Stebbyga liidestus ehk kliendid saaksid ka läbi nende meie juurde broneerida ja oma soodustusega tulla treeningutesse. Ja teine asi on iseteeninduskassa, kus praegu inimene ei saa isikustatult broneeringut teha või pääset osta. Selle arenduse tahaks ka kindlasti mingi hetk ette võtta.“

Spordijuht Krete loodab samuti tulevikus jätkuvale heale koostööle, et luua veelgi mugavamaid süsteeme.

Kodumaine IT-ettevõte Astro Baltics, mis arendab nutikaid tarkvaralahendusi

1998. aastast Tartus tegutsev ettevõte Astro Baltics pakub paindlikke tark- ja riistvaralahendusi. Ettevõtte portfellist leiate nutikad ja unikaalsed makse- ning majandustarkvaralahendused, mida kasutavad sajad ettevõtted ning sajad tuhanded lõpptarbijad üle terve maailma.

Kodumaine NOOM majandustarkvara aitab edukalt hallata erinevas suuruses ettevõtete tööprotsesse. Ühte tarkvarasse on koondatud broneerimis- ja läbipääsusüsteemid, kassalahendused, kliendihaldus, tööajaarvestus, finantsarvestus jpm.

Moodulaarne ülesehitus tagab NOOM majandustarkvarale laia standardfunktsionaalsuse ja kõrge erilahenduste võimekuse. Lugege lähemalt NOOM majandustarkvara kohta siit.

Astro Baltics tänab NET Spordihalli usalduse ja meeldiva koostöö eest!

Võtke meiega ühendust! Katre Kruse, Ärilahenduste müügijuht, telefon 501 7867, , Ärilahenduste müügijuht, telefon 501 7867, [email protected] Üldkontakt: tel +372 628 0000, e-mail tel +372 628 0000, e-mail [email protected]

Tarkvara teejuht tulevikku