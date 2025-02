Tagasi ST 21.02.25, 15:27 Eksperdid: kindlustus pole mugavusteenus, mille pealt kokku hoida Ettevõtted otsivad praeguses majandusseisus võimalusi kokkuhoiuks ja jätavad oluliste riskide vastu kindlustamata. Nii unustavad nad, et riskide realiseerumise korral võib tekkinud kahju suurus ähvardada ettevõtte toimimist või hoopistükkis selle lõpetada, hoiatab Eesti Kindlustusseltside Liit.

Juuli Nemvalts, Helen Tõkman ja Märt Maandi saate salvestusel.

KredEx Krediidikindlustuse kliendihaldur Helen Tõkman toob välja, et kui krediidikindlustuse sõlmimine müügitehingul, kus kaup antakse ostjale kätte enne arve tasumist, on Skandinaavia turul enesest mõistetav tegevus, siis Eestis on krediidikindlustuse kasutamine kõigest 3%.

If Kindlustuse ärikliendi üksuse juhi Märt Maandi sõnul tasub otsustajatel endale eelnevalt selgeks teha, mille vastu pakub kindlustuskaitset ettevõtte varakindlustus, äri katkemise-, või vastutuskindlustus. Ikka selleks, et paremini ennast kindlustada just selles turusegmendis juhtuvate ootamatuste vastu.

Kuula saates, miks kaubanduskeskustes juhtunud kliendivigastuste kahjusumma on kindlustusjuhtum või kuidas krediidikindlustus on aidanud ettevõtte käivet suurendada. Vestlust juhib Juuli Nemvalts.