Tagasi ST 10.03.25, 11:21 Soft2Bet AWS migratsiooni uurimine: Läbimurre Euroopa mängumaastikul Juhtiv mängulahenduste pakkuja Soft2Bet on märkimisväärselt parandanud mängijate kogemusi, kiirendanud tootearendustsükleid ja oluliselt vähendanud infrastruktuurikulusid pärast strateegilist üleminekut Amazon Web Services (AWS) platvormile. Vastavalt ettevõtte hiljutise 2024. aasta aruande ja üksikasjaliku AWS juhtumiuuringu kohaselt on Soft2Bet üleminek kohapealselt analüütiliselt platvormilt pilveinfrastruktuurile asetanud selle Euroopa konkurentsitiheda mänguturu üheks liidriks.

Ühtne pilvepõhine andmeökosüsteem

2016. aastal asutatud Soft2Bet on spetsialiseerunud kohandatud kasiino- ja spordimängulahenduste loomisele. Ettevõtte kasvades oli see hädas mitme andmeallika ja paindumatute kohapealsete süsteemidega. Need probleemid lükkasid edasi turunduskampaaniaid, muutsid mängijate toe keeruliseks ja vähendasid regulatiivse aruandluse täpsust. Soft2Bet uuris võimalusi andmehalduse tõhususe ja skaleeritavuse parandamiseks, tunnistades vajadust suurema paindlikkuse järele kiiresti areneval Euroopa turul ja otsides lahendusi oma tegevuse ühtlustamiseks.

Tehes koostööd Snowflake platvormiga (AWS partner), moderniseeris Soft2Bet oma analüütikaplatvormi ühe pilvepõhise andmebaasi kaudu. Analüütika tsentraliseerimine AWS platvormil eemaldas vajaduse tülika riistvara hoolduse järele, luues samal ajal turvalise ja ühtse hoidla erinevatest allikatest pärit andmete jaoks. Järjepidevate turbekontrollide säilitamine igas sisendis leevendas paljusid haavatavusi ja kitsaskohti, mida sageli seostatakse traditsiooniliste kohapealsete lahendustega. Riistvarapiirangutest vabanenud Soft2Bet liikumine täiustatud analüütika poole võib soodustada kasvu ja innovatsiooni.

AWS platvormi kasutamine peaaegu reaalajas (NRT) analüütika jaoks on andnud Soft2Bet ettevõttele sügavama ülevaate oma tegevusest ja võimaldanud neil kiiresti skaleerida, et vastata kasvavatele nõudmistele. Olenemata sellest, kas käivitada andmepõhiseid turundusalgatusi või järgida rangeid regulatiivseid mandaate, saab ettevõte nüüd kiiresti reageerida ja tõhusamalt käsitleda arenevate turgude suundumusi. Ettevõte jätkab oma andmepõhiste turundus- ja vastavusstrateegiate täiustamist, et püsida arenevatest nõuetest ees. Suur kulude kokkuhoid ja kiirem kasutamine AWS platvormile üleminek on toonud kaasa märkimisväärse kulutõhususe, eriti infrastruktuuri arvutusressursside osas. Investeerides strateegiliselt Amazon Simple Storage Service teenuse (Amazon S3) skaleeritavasse ja turvalisse andmesalvestusse ning Amazon Relational Database Service teenusesse (Amazon RDS) sujuvamaks andmebaasihalduseks, näitas Soft2Bet uuring arvutuskulude vähenemist 55%. Selle kokkuhoiuga kaasneb tugev tegevuskasum: teenuste individuaalse migreerimisega säilitas ettevõte kõrge kättesaadavuse ja minimeeris seisakuid. Pärast mõningast uurimist leidis Soft2Bet, et Snowflake platvormi lahenduste loetlemine AWS Marketplace süsteemis lihtsustas oluliselt uute partnerite kaasamise protsessi. Kolmandate osapoolte teenuste kasutuselevõtu peamiste sammude automatiseerimine vähendas partnerite seadistamise aega 70%, kiirendades uusi koostöövõimalusi ja võimalusi. Samal ajal pakkus AWS Snowflake platvorm tugevat raamistikku peaaegu reaalajas (NRT) töötlemiseks, võimaldades andmete sisestamist ja analüüsimist ilma pärandsüsteemide intensiivsete nõudmisteta. Need muutused peegeldavad Soft2Bet uurimist robustsete andmetoimingute tugevas raamistikus. Töökoormuse tsentraliseerimine pilve on võimaldanud Soft2Bet ettevõttel pühendada vähem ressursse kohapealse riistvara hooldamisele. Selle tulemusena saavad tehnilised meeskonnad keskenduda strateegilistele algatustele ja kliendile suunatud uuendustele, selle asemel, et võidelda hanke- või paigaldusprobleemidega. Väiksemate riistvarapiirangutega uurib Soft2Bet strateegilisi algatusi kasutajakogemuse parandamiseks. Tooteinnovatsiooni ja arenduse paindlikkuse suurendamine Soft2Bet AWS platvormi migratsiooni peamine eelis seisneb võimes teha uuendusi tempos, mis oli selle kohapealse seadistusega varem kujuteldamatu. Arendusmeeskonnad saavad nüüd prototüüpe luua ja täiustada mängukontseptsioone nädalate asemel tundide või päevadega. Füüsilise infrastruktuuri hooldamise keerukusest vabanenud arendajad saavad kiiresti testida uusi funktsioone või kohandada olemasolevaid, tagades, et need on kooskõlas mängijate arenevate eelistustega. See kiire tagasisideahel kasvatab eksperimenteerimiskultuuri, mis viib rikkalikuma kasutajakogemuseni. Olenemata sellest, kas tegemist on lihtsa kasutajaliidese muudatuse või täiesti uue mängukontseptsiooniga, saab ettevõte kiiresti andmeid koguda ja oma pakkumisi kohandada. Tulemuseks on elavam tooteportfell, mis kõnetab mängijaid võimsalt ja tugevdab ettevõtte konkurentsipositsiooni.

Kasutades oma andmeinfrastruktuuri haldamiseks AWS platvormi, on Soft2Bet loonud pideva täiustamise tsükli. Kiirendatud tooteväljaanded pakuvad rohkem võimalusi teadmiste kogumiseks ja need teadmised omakorda annavad teavet tulevase arengu kohta. Aja jooksul on see lähenemisviis olnud ülioluline, et olla kursis esilekerkivate tööstusharu trendidega ja pakkuda silmapaistvaid kogemusi, mis meeldivad laiale publikule.

Parem kasutajakogemus tänu väiksemale latentsusajale

Pärast edukat AWS platvormi migratsiooni töötab ettevõte nüüd selle nimel, et viia oma ülejäänud kohapealsed süsteemid pilve. See strateegiline samm kärbib veelgi tegevuse üldkulusid, loob uusi võimalusi andmepõhiste teadmiste saamiseks ja tugevdab ettevõtte positsiooni tehnoloogilise liidrina Euroopa iGaming sektoris. Pilvepõhise mudeli omaksvõtmine hoiab Soft2Bet ettevõtet proaktiivsena, täiustades pidevalt oma lähenemisviise kasvuvaldkondade uurimisele, tootearendusele, turundusele ja regulatiivsele vastavusele.

Soft2Bet ettevõtte saavutused illustreerivad olulist mõju, mida võib hoolikalt planeeritud üleminek pilve avaldada kasumlikkusele, mastaapsusele ja kasutajate rahulolule kiiresti muutuval mängumaastikul. Ettevõtte terviklik ümberkujundamine pakub väärtuslikku võrdluspunkti organisatsioonidele, kelle eesmärk on moderniseerida oma infrastruktuuri, suurendada tegevuskindlust ja kiirendada tooteinnovatsiooni.

Soft2Bet strateegiliste ülevaadete ja tulevikuplaanide uurimine

Ühendades mitu andmeallikat üheks analüütiliseks keskkonnaks, saab Soft2Bet laiendada ja linkida nii paljude andmesisenditega kui vaja, muutes toorteabe kiiresti praktilisteks teadmisteks. Infrastruktuuri piirangud ei ole enam murettekitavad, võimaldades kontseptsiooni tõestamise protsessi, mille saab mõnikord lõpule viia pigem tundide kui nädalatega. Need võimalused aitavad ettevõttel püsida Euroopa turul esirinnas, mida iseloomustavad kiired muutused ja tugev konkurents.

"Innovatsioon on meie DNA-s ja meie kolimine AWS platvormile annab tunnistust meie pühendumusest pidevale kasvule ja tipptasemele. See ümberkujundamine võimaldab meil tõhusalt skaleerida, tugevdada oma turupositsiooni ja pakkuda oma mängijatele pärast andmete uurimist veelgi köitvamaid kogemusi. Muutusi omaks võttes ei hoia me mitte ainult tööstusega sammu, vaid kujundame selle tulevikku," ütleb Soft2Bet asutaja ja tegevjuht Uri Poliavich.

Soft2Bet on jätkuvalt pühendunud uuenduslike lahenduste uurimisele, mis soodustavad kasvu ja tugevdavad selle konkurentsieelist.