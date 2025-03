Tagasi ST 11.03.25, 14:36 Ray Dalio: USA võlakriis võib saabuda ootamatult nagu "südamerabandus" Maailma suurima riskifondi Bridgewater Associatesi asutajal Ray Daliol on Trumpi administratsioonile hoiatus: USA valitsus peab koheselt eelarve puudujääki drastiliselt vähendama või kolme aasta jooksul tuleb massiivne võlakriis.

„Kui seda ei tehta, siis satutakse suurde hätta,“ ütles Dalio intervjuus Odd Lots podcastile. „Ma ei saa teile öelda, millal see täpselt tuleb. See on nagu südamerabandus,“ lisas ta. „Me liigume sellele järjest lähemale. Minu pakkumine on kolm aastat, midagi sellist.“

Dalio hoiatus tuleb ajal, mil Trumpi meeskond püüab saavutada kahte eesmärki korraga. Ühelt poolt soovitakse säilitada suuri maksusoodustusi, teisalt soovitakse vähendada aastast eelarve puudujääki, mis on kerkinud 1,8 triljoni dollarini. Dalio avaldas hiljuti uue raamatu „Kuidas riigid pankrotti lähevad“ ( How Countries Go Broke ). Ta selgitab raamatus, kuidas pikaajalised võlatsüklid töötavad ning ütleb, et USA valitsus peaks võlakriisi vältimiseks koheselt vähendama eelarve puudujääki 3 protsendini SKPst. Lõppenud fiskaalaastal oli puudujääk 6,3 protsenti SKPst.

„Kui te seda ei tee, siis on see teie viga, OK? Tagajärgede eest tuleb vastutus võtta,“ ütles Dalio. „Kui see südamerabandus tuleb, siis leiate ennast olukorrast, kus valijad ei ole väga õnnelikud. Seega kujuneb sellest teie teema.“

Võlakirjadele ei ole piisavalt ostjaid Dalio sõnul on tema arusaam ajaloost ning võime analüüsida pikaajalisi võlatsükleid talle karjääris ka edu toonud. See aitas tal läbida edukalt 2008. aasta finantskriisi ning teenida raha ka eurotsooni võlakriisi ajal. Dalio on oma karjääri vältel kasvatanud oma varade väärtuse 14 miljardi dollarini. Tema mure on, et USA peab lähiajal emiteerima väga suures koguses uusi võlakirju, aga neile ei ole piisavalt ostjaid. Ta ei ole ainuke, kes selle pärast muret tunneb. JPMorgani analüütikud kirjutasid 2022. aasta lõpus, USA riigivõlakirjaturult on korraga eemaldumas kolm suurimat ostjat – välismaised keskpangad, USA kommertspangad ja Föderaalreserv ise, vahendas Bloomberg. „Kui sellele suurele võlahunnikule veel täiendavat võlga juurde kuhjata, siis ei saa probleemiks olema ainult eksisteeriv võlg. Sa pead uue võla kellelegi maha müüma,“ ütles Dalio. „Need võlakirjad tuleb maha müüa. Neid peavad ostma inimesed ja institutsioonid, keskpangad ja riiklikud investeerimisfondid.“ „Tänases sanktsioonide maailmas, kus turule tuleb liiga palju võlakirju, olen ma välja arvutanud, kes on ostjad ja kui palju me peame müüma. Ma näen väga suurt tasakaalutust ja ma tean, kuidas see lõpuks töötab,“ rääkis Dalio. Loe veel: USA võlamull on just praegu meie silme ees lõhkemas USA võib võlad restruktureerida Dalio jaoks oli tema karjääri defineeriv sündmus Richard Nixoni 1971. aasta otsus dollar kullast lahti siduda. See aitas tal turgude toimimist palju paremini mõista. Nüüd, enam kui pool sajandit hiljem, näeb ta turgudel sarnast šokki tulemas – USA võib peatada intressimaksete tasumise või isegi võlga restruktureerida. „Siis võib valitsus öelda, et nad restruktureerivad võla. Nad ei ütle, et see on maksejõuetus. Nad ütlevad, et selline poliitika on lõpuks neile parem,“ ütles Dalio. Kui Daliolt küsiti selle kohta, kas USA valitsus saaks täide viia hüpoteetilise plaani, millega nõrgestatakse dollarit, aga säilitatakse selle „spetsiaalne staatus“ maailma finantssüsteemis, siis investor lükkas selle idee tagasi. Tema arvates ei saa USA edukalt oma valuutat teiste valuutade suhtes nõrgestada. Hetkel kuum Karm uus skeem: kelmide mõju all inimesed müüvad tühiste summade eest kodusid maha Tallinna vanalinna uus äri meelitab maailma miljonäre ja miljardäre Aianduskeskus närtsis lõplikult. Hortes läks pankrotti ja plaanib koondada töötajad ST Rahvusvaheline gümnaasiumiharidus kui konkurentsieelis Kuula ka podcast’i rahvusvahelisest õppest!

„See on reaalne võimalus ja kui seda tehakse pooleldi salajas, siis ma ütlen, kuidas see läheb. Ma ei usu, et dollar hakkab teiste valuutade suhtes tugevnema. Ma arvan, et kõik valuutad kaotavad siis paralleelselt väärtust. Teisisõnu, siis mõjutavad seda kõik keskpangad, kui pidada silmas teisi valuutasid. See konkureerimine ei saa olema ilus,“ ütles Dalio, viidates sellele, et siis hakkavad kõik keskpangad oma valuutasid nõrgestama.

„See võib kujuneda väga sarnaseks 1970ndatele, mis oli väga sarnane 1930ndatele, kus kõik valuutad kaotasid väärtust kulla või teiste reaalvarade suhtes,“ selgitas ta.

Mis on alternatiivne raha?

Kui rääkida „koledast“ võiduajamisest oma kodumaiste valuutade väärtuse vähendamises, siis Dalio sõnul peavad investorid küsima endalt küsimuse: „Mis on alternatiivne raha, mille kogus on stabiilne? Bitcoin võib olla osa sellest, võib olla isegi suur osa. Aga mis on alternatiivne raha? Sest võlg on raha ja raha on võlg.“

Daliole meeldib bitcoini puhul see, et erinevalt näiteks kinnisvarast ei saa seda lihtsalt konfiskeerida või maksustada.

Kui talt küsiti, kas ta on praegu kulla hinna osas optimistlikum kui eelnevatel aastatel, siis Dalio vastas: „Oo jaa. Ma ei taha kuulutada, et minge ostke kulda. Ma tahan öelda, et see, mida te tuleviku kohta ei tea, on palju suurem kui see, mida te teate. Teil on vaja oma portfelli mitmekesistada.“

„Kaine ja ettenägelik“ kogus kulda on Dalio sõnul teoreetilisest portfellist umbes 10-15 protsenti. „See kuld on kaitseks ja aitab portfelli hajutada.“

