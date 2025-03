Tagasi ST 13.03.25, 12:30 Neste: kestlike kütuste mõju hindamisel loeb kogu toote eluring Transpordisektoris on energiasääst ja keskkonnamõju üha enam fookuses. Surve on järk-järgult sõiduvahendeid välja vahetada keskkonnasõbralikemate vastu, ent üleminekuajal on tarvis alternatiive. Neste lahendus on taastuvtoorainest vedelkütus, mida toodetakse jäätmetest ja jääkidest ning mille kasutamine säästab keskkonda.

Neste Eesti juhatuse liige ja õigusnõunik Ülle Tamme ning äriklientide müügijuht Martin Õunap. Foto: Raul Mee

Neste on maailma suurim taastuvtoorainest vedelkütuste valmistaja, kellel on mitmest riigist tuua näiteid selle edukast kasutuselevõtust, kuid suurtesse massidesse ei ole veel jõudnud.

“Neid aspekte, mille poole Neste püüdleb, on märksa rohkem, kui me näiteks Eesti tanklates näeme. Me vastutame kogu tarneahela läbipaistvuse ja eetilise tootmise eest, peame börsiettevõttena oluliseks võrdset kohtlemist ja bioloogilist mitmekesisust,” rääkis Neste Eesti juhatuse liige ja õigusnõunik Ülle Tamme

Üks põhjus, miks Neste tanklates Neste MY taastuvtoorainest valmistatud diislikütust tagasihoidlikult tarbitakse, on hinnavahe, aga ka vähene teadlikkus. “Võib öelda küll, et meie kliendid jagunevad kaheks ja ühed vaatavad väga täpselt seda hinnavahet,” nõustus Tamme. “Rääkides transpordikütustest, siis HVO liiki kütus on paraku maksustatud samaväärselt fossiilse diislikütusega ja kaheksa korda kõrgemini kui gaas. Sellises olukorras on palju tahta, et inimene ei hääleta ainult ratastega.”

Üks meede, kuidas autostumist mõjutada ja muuta transport keskkonnasõbralikumaks, on mootorsõidukimaks. Kas uus maks on mõjutanud tarbijakäitumist tanklas? “Meile selles mõttes automaksu mõju ei ulatu, mõnes sektoris on sõitude maht isegi kasvanud. Pigem avaldab mõju üldpilt ehk maksud ja ebakindlus. See mõjutab hetkeajendil otsustatud sõite, kindlasti planeeritakse rohkem,” rääkis Neste äriklientide müügijuht Martin Õunap . Ta lisas, et veonduses on näha isegi kasvutrendi, sest inimesed kasutavad toodete tellimiseks aktiivselt e-kanaleid.

Automaks peaks pikemas perspektiivis suunama sõiduki välja vahetama keskkonnasõbralikuma vastu, kuid ka vahepeal on tarvis kestlikke lahendusi ning siinkohal on taastuvtoorainest diislikütus üks lahendusi. Selle laiemalt kasutusele võtmiseks on vaja turul sekkumist ja võrdsetel põhimõtetel kestlike kütuste toetamist.

Regulatsioonidest, näidetest mujal maailmas ja paljudest teistest kestliku transpordiga seotud teemadest saab kuulda lähemalt sisuturunduslikust saatest “Jätkusuutlik ja roheline”, kus teemat aitavad selgitada Neste Eesti juhatuse liige ja õigusnõunik Ülle Tamme ning äriklientide müügijuht Martin Õunap. Saatejuht on Esme Kassak.