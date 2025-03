Tagasi ST 24.03.25, 11:17 Xiaomi 15: kas parim Androidiga telefon? Xiaomi 15 on Hiina tehnikatootja uus lipulaev, mis ühendab kompaktse disaini, kiire jõudluse ja hea mahutavusega aku. Vaatasin lähemalt, kas Xiaomi uus telefon on konkurentidele kannale astunud?

Minimalistlik disain

Xiaomi 15 on tänast nutitelefonide valikut vaadates pigem kompaktne: 6,36-tollise Dolby Vision toega ja ereda valguse käes suurepäraselt jälgitava OLED-ekraaniga telefon on tehtud kvaliteetsetest materjalidest ja seadmega kaasa tuleva silikoonist kaitseümbrise sees püsib kindlalt käes.

Kui otsid keskmisest väiksemat telefoni, mida oleks mugav ühe käega kasutada, siis tasub edasi lugeda.

Telefoniga tuleb kaasa laadimiskaabel ja silikoonist telefonikate. Foto: Geenius Meedia

Telefon on kauni disainiga. Helitugevus- ja toitenupp asuvad telefoni paremal küljel. SIM-kaardi ava on paigutatud telefoni alumisele küljele, mis muudab telefoni visuaalselt veel puhtamaks. Kõiksugused muud vidinad, nagu infrapunasaatja ja mürasummutusmikrofon on paigutatud kaameramooduli alla.

Kaameramoodul jääb kindlasti inimestele silma, sest nende mõõtmed on kasvanud, et täita inimeste ootuseid kaamera võimekuse osas. Suurel moodulil on ka omad varjatud plussid: kui kasutada telefoni laua peal, siis püsib see teksti trükkides stabiilselt, käe all võbelust tundmata.

Telefonil on väljapaistev kaameramoodul, mis peidab endas kolme 50-megapikslist kaamerat. Foto: Geenius Meedia

Vastupidav aku

Kui uusim ja parim Snapdragon 8 Elite protsessor on Xiaomi lipulaeva puhul enesestmõistetav, siis antud mudeli puhul tuleb eraldi välja tuua ka uusim ja parim akutehnoloogia.

Ja aku on tõesti üks Xiaomi 15 suuremaid trumpe. Kompaktsesse telefoni on mahutatud 5240 mAh aku, mis tähendab, et telefon peab muretult vastu kaks päeva, kes kasutavad telefoni vähem, neil isegi kolm. Võrreldes eelkäijaga kestab aku enam kui kolmandiku võrra kauem.

Xioami 15 üheks trumbiks on võimas 5240 mAh aku. Foto: XIAOMI

Xiaomi lubab, et tühja aku saab täis laadida vaid 35 minutiga, sest seade toetab 90W HyperCharge ülikiiret laadimist. Siin tuleb mängu väike lisaaspekt. Nii kiiresti saab aku täis Xiaomi originaallaadija abil, mida komplektis ei leidu. Küll on Xiaomi kiirlaadijad saadaval väga soodsa hinnaga. Kõige võimsama, 120W kiirlaadija saab soetada 34,99 euro eest. See laadija on kompaktne ent nii võimas, et piisab ka sülearvuti laadimiseks. Nii võib reisides sülearvuti laadija koju jätta. Telefoni laadimiseks piisab ka originaal 90W laadijast, mille soovituslik jaehind on 19,99 eurot. Turule jõuab laadija aprillikuu jooksul.

Fotod on detailsed ja värvirikkad

Muidugi ei saa nutitelefonidest rääkides enam üle ega ümber kaameratest. Xiaomi on teinud siin koostööd Saksa optika tootja Leicaga. Leica muutis kaamerate maailma juba 100 aastat tagasi, kui tõi müügile esimese masstoodetud 35mm kaamera, mis suutis vaid sekunditega pildi jäädvustada. Xiaomi ja Leica koostöö on viljakat koostööd teinud juba aastaid. Seekordki on jõutud muljetavaldava tulemuseni.

Telefoni tagaküljelt leiab kolm kaamerat: põhikaamera, ülilainurkkaamera ja telefotokaamera, mis kõik on varustatud 50-megapikslise sensoriga. Võrreldes eelmise põlvkonna telefoniga on pildid läinud veel detailsemaks ning müravabamaks. Edu võti peitub uues sensoris, mis teeb pildid eriti teravaks.

Leica Vibrant abil tehtud foto muudab värvid erksamaks. Foto: Geenius Meedia

Fotosid tehes saab valida kahe sätungi vahel: Leica Vibrant ja Leica Authentic– suurim erinevus peitub selles, et Leica Vibrant toob pildil värvid rohkem esile ning muudab pildi veel elavamaks, Leica Authentic jätab värvid pigem loomulikumaks.

Lisaks on telefonil võimas 32-megapiksline esikaamera, millega saab teha nii häid videoid kui ka selfisid.

Huvitav lisafunktsioon on eraldi dokumendifoto pildistamise võimalus. Ehk kui teen oma ID-kaardist pildi, siis telefon toob automaatselt sealt kaardi fookusesse ja ei pea ise vaeva nägema, et dokument ilusti äärest ääreni pildil oleks.

AI-ga saab korraldada ajurünnakuid ja töödelda fotosid

Uutest telefonidest rääkides ei saa mööda vaadata ka AI-võimekusest. AI pakutavad tõlkelahendused on kiired ning vähemalt inglise keelest eesti keelde tekste tõlkides oli tekst igati arusaadav.

AI-ga saab päris sisukat vestlust arendada ning kirjutamise asemel temalt rääkimise teel vastuseid saada. Sisuliselt võib telefoniga koos ajurünnakuid teha ja seda puhtas eesti keeles. See on päris muljetavaldav.

AI-abiline on olemas ka pildigaleriis, kus saab automaatselt parandada piltide kvaliteeti, eemaldada piltidelt peegeldusi või ebavajalikku kustutada – eks see veidi kasutusvilumust eeldab, kuid midagi keerulist objektide kustutamisel ei ole.

AI abiga saab väga lihtsalt fotolt soovimatuid esemeid või objekte eemaldada. Foto: Geenius Meedia