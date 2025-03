Kuhjuvad regulatsioonid viivad Eesti ärid pankrotti

Aeg on tõsta ettevõtlus ja ettevõtjaks olemine au sisse, rõhutab advokaadibüroo Sorainen partner Carri Ginter „Soraineni sageduse“ saates. Ta soovitab mõelda läbi, milliseid seadusi on vaja, et ettevõtlus oleks aus ning kui palju regulatsioonide haldamine ettevõtjatele ja riigile maksab ning kas meil on haldamiseks piisavalt ressurssi.