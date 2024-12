Tagasi 23.12.24, 16:45 Carri Ginter: ootan rahvuslikku ärkamist Eesti põhiseadus on üles ehitatud vabadustest lähtuvana. Ootan rahvuslikku ärkamist, kus inimesed mõistavad vabaduste tähtsust, kirjutab advokaat ja õigusteadlane Carri Ginter vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Meie ühiskonnas ei tohiks olla kohustust taluda suuremat riigi järelevalvet ja rohkemate kaamerate olemasolu. Parem järelevalve ja kõrgemad trahvid ei ole minu Eesti,” kirjutab Carri Ginter. Foto: Andras Kralla

Ootan 2025. aastalt lootusrikkaid arenguid. Usun, et majandusel on lootust paraneda ning juristide maailmas on näha mitmeid tulevikku suunatud tehinguid.