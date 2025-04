Tagasi ST 04.04.25, 13:00 Priit Tomson: “Kasutame Kobra Sales’is hästi toimivat salarelva” Kui Kobra Sales müügiagentuur turule tuli, oli selge, et edu võtmeks saavad olema õiged kontaktid ja hästi läbimõeldud müügitegevus. Uue ettevõtte jaoks on aga esimeste klientideni jõudmine sageli suurim väljakutse. Just siin astus mängu Infopank. Tänaseks on Infopanga ja Kobra Salesi vaheline partnerlus kujunenud millekski palju enamaks kui tööriista kasutamine – see on igapäevane koostöö, mis aitab müügiprotsesse tõhusamalt üles ehitada ja kliendibaasi järjepidevalt kasvatada.

Kui müük on missioon, on andmed meie relv

“2024. aasta oktoobris sai ametlikult alguse Kobra Sales – müügiagentuur, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel oma müügitulemusi kasvatada. Idee müügiteenuste pakkumiseks küpses juba paar aastat tagasi ja selle ajaga jõudsime teha põhjalikku eeltööd ning katseprojekte, et teenuse MVP ja sellega kaasnevad protsessid paika saada. Kui esmased tulemused olid käes, panime esimest korda tõsiselt käigu sisse,” lausus ettevõtte asutaja ja juht Priit Tomson.

Ettevõtte teine eestvedaja ja müügijuht, pikaajalise müügikogemusega Holger Ereb, usub, et müügiprotsessis ei piisa ainult heast teenusest või tootest – oluline on ka strateegiline lähenemine, kvaliteetsed andmed ja õiged tööriistad. Just selle põhimõtte järgimine viis nad koostööni Infopangaga, mis on muutunud Kobra Salesi igapäevaseks tööriistaks.

Infopank – väärtuslik tööriist igapäevases müügitegevuses

Iga müügiprotsessi aluseks on kvaliteetsed andmed – Kobra Sales on selle põhimõtte enda kasuks tööle pannud. Kasutame Infopanka, mis pakub täpset ja ajakohast teavet nii potentsiaalsete klientide kui ka olemasolevate koostööpartnerite kohta.

“Mõneti paradoksaalselt kõlavalt on ka müügiagentuuril vaja enda teenust müüa. Endale klientide leidmiseks oleme kasutanud eduka tööriistana Infopanga Agenti, mille sihitud e-maili turunduskampaaniad on väga häid tulemusi toonud. Aeg on kõige kallim ressurss ja Infopanga Agent aitab meil seda efektiivselt kasutada,” sõnab Kobra Salesi asutaja Tomson. „Tänu Agendi andmetele saame juba varakult eristada potentsiaalsed soojad kliendid ja keskenduda neile, kes on valmis meie pakkumisi kaaluma.”

Koostöö, mis loob edu

Kobra Salesi roll on pakkuda ettevõtetele müügimeeskonna tuge või asendust.

“Fookus on müügiprotsessi esimesel poolel – alustame potentsiaalsete klientide nimekirja koostamisest, võtame nendega ühendust (kõned, e-kirjad), hindame nende huvi ning anname soojad ja kvalifitseeritud kontaktid üle tellijale edasiseks müügiks,” lausus Holger Ereb.

„Kui ettevõte soovib oma müügimeeskonnale kvaliteetseid kontakte või katsetada uutmoodi lähenemist, on Infopanga Agenti ja Kobra Salesi koostöö ideaalne valik,“ lisab Tomson. „Iga meie tehtud kõne on läbimõeldud ja võimalikult täpselt sihitud.”

Tulevik on strateegilises müügis

Müügimaailmas ei ole kohta juhuslikkusele – võidavad need, kes kasutavad nutikaid lahendusi ja tugevaid partnereid. Infopank ning Infopanga Agent on selle tõestuseks.