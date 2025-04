Freedom24: aktsiad, mis pakuvad nii dividende kui ka märkimisväärset kasvu

RWE AG: 23,5% kasvupotentsiaali ja 3,5% dividenditootlusega Saksamaa elektrituru suurim tegija

RWE AG (RWE) on 127-aastase ajalooga Saksamaa suurim elektriettevõte. Ettevõte toodab elektrit nii tavapärastest kui ka taastuvatest allikatest ning selle tulude jaotus hõlmab Saksamaad (46%), teisi Euroopa Liidu riike (24%) ja Ühendkuningriiki (22%). Alates aastast 2017 on RWE järjepidevalt maksnud iga-aastast dividendi, suurendades seda keskmiselt 7,8% aastas. 2024. aasta eelarve eest kavatseb ettevõte maksta 1,10 eurot aktsia kohta, mis on 10% rohkem kui 2023. aastal. Aktsionärid hääletavad dividendiettepaneku üle 30. aprillil toimuval korralisel üldkoosolekul. Tulevikku vaadates on RWE eesmärgiks suurendada dividendi käesoleval aastal 1,20 euroni aktsia kohta ja jätkata selle kasvatamist 5–10% võrra aastani 2030.

Pfizer: 32,1% tõusupotentsiaali ja 6,5% dividenditootlusega farmaatsiahiiglane

Pfizer (PFE) on üks maailma suurimaid ravimifirmasid, mille aastakäive ületab 60 miljardit dollarit. Käesoleval aastal ootab ettevõte mitmeid suuri arenguid: USA Toidu- ja Ravimiamet teeb otsuse kolme uue ravimirakenduse üle; üheksa ravimit lõpetavad kolmanda faasi uuringud ja 13 muud ravimeetodit suunatakse lõplikele kliinilistele uuringutele. Need arengud võivad viia mitme uue Pfizeri ravimi heakskiitmiseni veel enne käesoleva aasta lõppu. Ettevõte maksab praegu iga-aastast dividendi 1,68 dollarit aktsia kohta, pakkudes atraktiivset 6,45% tootlust ja aktsiate tagasiostuprogramm moodustab 2,2% turukapitalisatsioonist. Dividendide kasv jääb Pfizeri pikaajalise kapitalijaotamise strateegia põhikomponendiks.

Waste Management: USA turuliider kasvupotentsiaaliga 18,6% ja dividenditootlusega 1,47%

Waste Management (WM) on USA juhtiv jäätmekäitlusteenuste pakkuja. 2024. aastal laiendas ettevõte oma tegevust, ostes Stericycle’i, mis on suur tegija meditsiinijäätmete kõrvaldamise ja teabe turvalise hävitamise alal. See strateegiline samm andis Waste Managementile ligipääsu paljulubavale uuele turule ja laiendas oluliselt teenuseportfelli. Ettevõte loodab, et Stericycle’i omandamisest tulenev sünergia mõjutab majandustulemusi positiivselt alates käesolevast aastast. Waste Management on näidanud enam kui 20-aastast pidevat dividendide kasvu, mis toob aastaks 2028 staatuse Dividend Aristocrat. Ettevõte maksab praegu kvartalis dividende 0,83 dollarit aktsia kohta, mis tähendab tootlust 1,47% aastas.

