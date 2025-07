Tagasi 31.07.25, 13:25 Estateguru uus juht suunab äri tagasi koju. “Euroopas on bürokraatia palju keerulisem kui Baltikumis” Kui veel mõne aasta eest tegutses kinnisvaraprojektide ühisrahastusplatvorm EstateGuru aktiivselt Saksamaal ja ka mujal Euroopas, siis nüüd on fookus pigem koduturul, rääkis ettevõtte uus juht Daniil Aal.

Daniil Aal haarab teatepulga seniselt juhilt septembris.

Foto: Raul Mee

“Ambitsioonid olid suured, meil oli tugev tiim, aga mõned riskid realiseerusid. Euroopa bürokraatia ja regulatsioonid on palju keerulisemad kui Baltikumis, kus kõik on läbipaistev ja digitaalne,” meenutas Aal.

Aal hellitas siiski lootust, et kunagi, kui Euroopa asjaajamine selgemaks muutub, saab sinna veel naasta.

Hetkel aga näeb ta, et on rohkem võita Baltikumis. “Meie jaoks on Baltikum koduturg – siin me tunneme protsesse, meil on tugev bränd ja palju potentsiaali, rääkis ta. “Enne kui me siin turuosa ära ei võta, ei ole põhjust mujale laieneda.”

Lisaks tuli intervjuus lähemalt juttu sellest, kuidas plaanib Estategru tehisaru abiga investoribaasi kaasata, kui palju on firmal maksetega kimpus kliente, millised on kasvuplaanid ja palju muudki.

Küsis Hando Sinisalu.