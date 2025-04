Tagasi ST 23.04.25, 16:39 6 nõuannet, kuidas oma väikeettevõte suviseks tipp-hooajaks ette valmistada Suvehooaeg on paljudele väikeettevõtetele aasta olulisim aeg, mis nõuab läbimõeldud ettevalmistust. Citadele panga ekspert jagab soovitusi, kuidas oma ettevõtet juba täna suviseks kiireks ajaks valmis seada, et saavutada parimaid tulemusi.

Citadele panga väike- ja keskmiste ettevõtete tiimijuht Aron Jäger.

Foto: JAKE FARRA

“Suvi on kiire aeg paljudele väikeettevõtetele, aga eriti neile, kes tegelevad valdkondades, kus on vaja mobiilsust ning paindlikkust tulenevalt hooajast, olgu selleks siis toitlustus-, kaubandus- või teenindussektoris toimetavad ettevõtted,” ütleb Citadele panga väike- ja keskmiste ettevõtete tiimijuht Aron Jäger. “Tänu sise- ja välisturismi aktiviseerumise, avalikele ürituste ning pakutavate teenuste hulga kasvule suvel, on ettevõtted silmitsi igasuvise probleemiga – kuidas olemasoleva ressursiga või võimalikult optimaalsete muudatustega tekkinud nõudlust katta”.

Vaata oma planeeritud tegevused üle

Kui koostasid suvise tegevusplaani juba mõnda aega tagasi, siis on hea see enne hooaja algust veel korra üle käia: kas midagi on puudu, midagi ülearu? Kas kõik eesmärgid on täidetavad ning kooskõlas ettevõtte strateegiaga? Isegi kui sa oma ettevõtte suvehooajaks veel täpsemat plaani teinud pole, siis pole täna veel liiga hilja. Tihti võib juhtuda, et olukorra muutudes varasem plaan siiski ebaõnnestub. Põhjuseid ei pea kaugelt otsima – sageli pole läbi mängitud erinevaid stsenaariume ning likvideeritud võimalikke pudelikaelu või ebakõlasid meeskonnatöös. Pane paika plaan, mida teha ootamatult suure nõudluse või hoopis selle puudumise korral. Samuti tasuks läbi mõelda erinevad kriisiolukorrad ja nende lahendused – elektrikatkestused, töötajate ootamatud puudumised jne.

Tee sotsiaalmeedia korda

Paljude inimeste jaoks on esimene kontakt ettevõttega just sotsiaalmeedias. Ligi 75% inimestest kasutavad sotsiaalmeediat selleks, et huvipakkuva ettevõtte või ürituse kohta infot saada. Millisest sotsiaalmeediakanalist sinu kliendid infot otsivad? Uuenda vajadusel oma ettevõtte kirjeldust ja andmeid, värskenda oma profiili uue ja ajakohase sisuga ning planeeri suviste eesmärkide toetamiseks sotsiaalmeedia tegevusi, olgu selleks siis mõni kampaania või hoopiski brändivärskendus. Tasub hinnata, kas saad enda jõududega hakkama või on tarvis hankida sotsiaalmeedia haldamise teenus väljastpoolt.

Maksimeeri kasu

Otsi võimalusi oma vaba raha kasu tooma panna. Stabiilsema rahavoo korral on mõistlik kasutada tähtajalisi hoiuseid. Kui su ettevõttele on oluline, et raha saaks igal ajal kasutada, siis aitab kasu maksimeerida arvelduskonto jäägilt makstav intress. “Citadele pakub uutele äriklientidele head võimalust oma ettevõtte arvelduskontol seisev raha 2% intressi teenima panna. Sealjuures ei ole raha kasutamine kuidagi piiratud,” ütleb Jäger.

Ettevalmistus puhkuste hooajaks

Inimesed peavad puhkama ning selleks, et puhkustele minek ja sealt tulek sujuvam oleks, mõtle läbi, kuidas ülesandeid jaotada, neid puhkuse ajaks üle anda ja tagasi tulles olukorrast rahulikult korralik ülevaade saada. Vajadusel digitaliseeri info, mida on vaja kätte saada ka siis, kui otsustad teha tööd kaugteel suvekodust või teisest riigist.

Suvel laatadel käies on kaardimakseterminal hädavajalik

Kas kaardimakseterminal on olemas?

Sõltuvalt olukorrast vaata üle, kas äri toimimiseks on kõik vajalik on olemas. “Näiteks on suvel laatadel käies kaardimakseterminal hädavajalik. Kaardimaksevõimalust eeldatakse tänapäeval ka kohtades, kus viis aastat tagasi seda isegi oodata ei osatud. Praegu aga tagab POS terminal laadal konkurentsivõimelisuse,” selgitab Jäger. Eriti mugav on kasutada kaardimaksete kogumiseks oma telefonis äppi Citadele Phone POS, mis on kaupmehele ilma kuutasuta ning alati kaasas.

Kas ressurssi on piisavalt?