Tagasi ST 20.05.25, 11:55 Start-up ei ole enam pelgalt särav algataja, vaid partner suurfirmale SEB strateegiajuhi Andra Alttoa sõnul on idufirmadest saanud ettevõtluse lahutamatu osa: “Innovatsioonitsükkel on lühem kui kunagi varem. Koostöö start-up’ide ja suurfirmade vahel ei ole enam tore lisand, vaid kriitiline konkurentsieelis.”

Miks ja kuidas on idufirmadest saanud suurfirmadele strateegilised partnerid, rääkisid Äripäeva raadios lähemalt SEB strateegiajuht Andra Altoa ja Latitude59 globaalsete partnersuhete juht Kaspar Kitsing.

Foto: Liis Treimann

Alttoa sõnul otsivad suurettevõtted start-up’ide seast spetsiifiliste teadmistega partnereid, näiteks tehisintellekti-, küber- või kliimatehnoloogia valdkonnas. Eduka koostöö eeldus on vastastikune usaldus ja valmisolek rääkida ka ebamugavatest riskidest.

“Suurettevõtte jaoks on väärtus pikaajaline partnerlus ja strateegiline mõju, start-up’i jaoks ligipääs turule, usaldusele ja teadmistele. Ainult säravast esitlusest ei piisa – oluline on, et riskid on läbi mõeldud ja koostöö raamistik paigas,” rõhutas Alttoa.

Kuula sisuturundussaatest, milliseid võimalusi avab idufirmade ja suurettevõtete koostööle Latitude59 kohtumispaik. Latitude59 globaalsete partnersuhete juht Kaspar Kitsing tõi välja, et konverentsinädalal luuakse väärtuslikke kontakte, millest areneb koostöö kas piloodi või püsiva lahenduse loomiseks.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.