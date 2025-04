„Euroopa Investeerimispanga rahastus on UP Catalysti jaoks strateegiline verstapost – see toetab otseselt meie missiooni aidata lahendada grafiidi kasvavat puudujääki, mis on kriitiline tooraine nii Euroopa Liidus, USAs, Koreas kui ka Jaapanis,” ütles UP Catalysti tegevjuht Rait Maasikas