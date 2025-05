Tagasi ST 26.05.25, 13:13 Puidutööstuse kogemuslugu: kuidas kriisis kasvada Tööstusettevõttesse tuleb pidevalt investeerida, et mitte kaotada konkurentsi turul, selgitavad Lõuna-Eesti ühe suurema puidutööstuse Barrus juhatuse esimees Martti Kork ja juhatuse liige Andres Linnasaar.

Andres Linnasaar ja Martti Kork räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates, kuidas Barrus kriisi kiuste kasvas.

Foto: Sven Zacek

Heaks näiteks on Barrus e liimpuidutehas, mille rajamine läks maksma 10 miljonit eurot. See võimaldas koondada 20% töötajatest, kuid tootmismaht jäi samale tasemele.

Barrus on viimaste aastate kriiside kiuste mitte ainult vastu pidanud, vaid ka jõuliselt kasvanud. Viimase viie aastaga on ettevõte investeerinud 35 miljonit eurot tehnoloogiasse. Pidev panustamine tootmise efektiivsusesse on aidanud säilitada konkurentsivõimet, tõsta kvaliteeti ja tõusta Skandinaavia akna- ja uksetööstuses turuliidriks.

Ettevõtte juhi sõnul on oluline hoolitseda töötajate rahulolu eest. Kork ütles, et nende pingutused on vilja kandnud – kaadrivoolavus on viidud peaaegu nulli. Nende soovitus teistele ettevõtjatele: panusta järjepidevalt, ausalt ja kohalike vajadustega arvestades.

Kuula sisuturundussaatest, miks Barruse juhtkond peab oluliseks panustada kohalikku kogukonda ja kuidas pealtnäha lihtne korvpall võib tuua märkimisväärse läbimurde mainekampaanias.

